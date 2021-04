S’exprimant lundi, la responsable technique Covid-19 de l’OMS, Maria Van Kerkhove, a expliqué comment «Nous sommes à un moment critique de la pandémie» bien que certains pays prétendent avoir maîtrisé le virus au niveau national, car les cas dans le monde sont actuellement huit fois plus élevés qu’il y a un an.

Ce n’est pas la situation que nous voulons être dans 16 mois après une pandémie où nous avons des mesures de contrôle éprouvées.

Citant des chiffres récents, l’épidémiologiste des maladies infectieuses a déclaré que des cas avaient été «En croissance exponentielle», avec l’OMS documentant plus de 4,4 millions de nouvelles infections par semaine dans le monde. Les chiffres de cas mondiaux de la semaine sont les plus élevés sur une période de sept jours depuis la mi-janvier.

Les remarques sévères surviennent alors que les États d’Amérique et certaines parties du Royaume-Uni assouplissent leurs restrictions de verrouillage, affirmant que le virus a été maîtrisé grâce aux restrictions de Covid-19 et au déploiement rapide de leurs programmes de vaccination.

Cependant, alors que certains États commencent à se détendre, le responsable de l’OMS a souligné à quel point d’autres pays sont toujours paralysés par le virus, alors que les vaccinations «Ne sont pas encore là dans toutes les régions du monde.»

Prenant une ligne similaire à celle de son collègue, le chef du programme d’urgence de l’OMS, le Dr Mike Ryan, a déclaré que le virus devenait « plus forte » et « plus rapide » en raison de la propagation de la souche mutée. Il a averti les pays de maintenir des mesures de sécurité, telles que des mandats de masque et des distances sociales.

Les derniers commentaires de l’OMS sur l’état de la pandémie font suite à l’annonce selon laquelle l’Inde a dépassé le Brésil en tant que deuxième pays le plus infecté au monde, juste derrière les États-Unis. Le gouvernement de New Delhi a enregistré plus de 13,5 millions de cas à travers le pays depuis le début de la pandémie. Plus de 30,7 millions d’infections Covid ont été enregistrées aux États-Unis à ce jour.

