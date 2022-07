“Point chaud de la canicule” alors que les incendies de forêt font rage du Portugal à la Croatie

Les incendies de forêt brûlent des milliers d’hectares de terres à travers l’Europe.

Les températures ont grimpé au-dessus de 40 degrés Celsius.

Les scientifiques disent que l’Europe est affectée par la circulation atmosphérique et disent que le changement climatique causé par l’homme est à blâmer.

Des incendies de forêt ont fait rage jeudi sur des terres arides au Portugal, en Espagne, en France et en Croatie, incendiant des maisons et menaçant les moyens de subsistance, alors qu’une grande partie de l’Europe a plongé dans une vague de chaleur qui a poussé les températures au milieu des 40 degrés Celsius dans certains pays.

Dans le district central de Leiria, au Portugal, des pompiers fatigués se sont battus pour contrôler les incendies qui ont été attisés par des vents violents. Des images de la région mercredi ont montré de la fumée assombrissant le ciel et s’élevant sur une autoroute, tandis que des flammes léchaient les toits des maisons d’un petit village.

“Hier a été une journée très difficile”, a déclaré le Premier ministre portugais Antonio Costa lors d’un briefing avec l’institut météorologique national IPMA.

Il a dit:

Il est absolument crucial que nous évitions de nouveaux événements car cela conduit à l’épuisement des pompiers et de tous les autres… qui font de leur mieux pour contrôler la situation.

L’incendie le plus préoccupant s’est produit près de la ville de Pombal, où jeudi des avions et des hélicoptères ont largué de l’eau sur des flammes qui dévalaient une colline bordée de pins et d’eucalyptus hautement inflammables.

“Quand il arrive à l’eucalyptus, c’est comme une explosion”, a déclaré Antonio, un habitant âgé du village voisin de Gesteira, alors qu’il regardait anxieusement les flammes approcher.

De l’autre côté de la frontière, dans l’ouest de l’Espagne, un incendie qui s’est déclaré mardi dans la région d’Estrémadure a balayé la province de Salamanque dans la région de Castille et Leon, forçant jeudi l’évacuation de 49 enfants d’un camp d’été.

Les autorités régionales ont déclaré que plus de 4 000 hectares de terres avaient été incendiés.

L’agence météorologique espagnole AEMET s’attend à ce que la vague de chaleur atteigne son apogée plus tard jeudi, avec des températures susceptibles de dépasser 44 degrés Celsius dans de grandes parties du sud de l’Espagne.

Sur la côte adriatique de la Croatie, des avions de lutte contre les incendies ont plongé bas pour déverser de l’eau sur des forêts en feu, et des troupes ont été appelées pour aider les pompiers à lutter pour contenir trois incendies de forêt majeurs autour de Zadar et de Sibenek.

Dans le sud-ouest de la France, environ 1 000 pompiers, appuyés par six avions bombardiers d’eau, luttaient contre deux incendies de forêt qui ont débuté mardi.

“Les incendies ne sont toujours pas maîtrisés”, a indiqué la préfecture du département de la Gironde.

Le plus important des deux incendies de Gironde s’est produit autour de la ville de Landiras, au sud de Bordeaux, où les routes ont été fermées et 500 habitants évacués.

L’autre incendie s’est produit le long de la côte atlantique, près de la “Dune du Pilat” — la plus haute dune de sable d’Europe — dans la région du Bassin d’Arcachon, au-dessus duquel de gros nuages ​​de fumée noire ont été vus s’élever dans le ciel.

Environ 6 000 personnes ont été évacuées de cinq campings environnants mercredi, et 60 autres personnes tôt jeudi.

Des milliers de personnes ont également été évacuées de leurs maisons dans la péninsule de Datca, dans le sud-ouest de la Turquie, alors qu’un incendie qui s’est déclaré mercredi a été attisé par des vents violents pendant la nuit et a menacé des zones résidentielles.

Le ministre des Forêts a déclaré que l’incendie avait été maîtrisé jeudi après que sept avions de lutte contre les incendies et 14 hélicoptères aient été déployés pour le contenir.

Les scientifiques blâment le changement climatique d’origine humaine pour la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur, qui ont également frappé certaines parties de la Chine et des États-Unis ces derniers jours.

Une étude publiée la semaine dernière dans la revue Nature a révélé que le nombre de vagues de chaleur en Europe a augmenté trois à quatre fois plus vite que dans le reste des latitudes moyennes du nord, comme les États-Unis et le Canada, en grande partie à cause du jet le courant d’air se divise en deux parties pendant de plus longues périodes.

“L’Europe est très affectée par les changements de la circulation atmosphérique. C’est un hotspot caniculaire.” co-auteur Kai Kornhuber, climatologue à l’Université de Columbia, a déclaré à Reuters.