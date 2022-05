Poils du menton : Pourquoi les femmes en ont-ils et comment les enlever

Si vous souhaitez éliminer définitivement les poils du menton, vous pouvez envisager l’épilation au laser ou l’électrolyse, a déclaré le Dr Lamb, qui fonctionnent tous deux en endommageant le follicule pileux afin qu’il cesse de produire des poils. L’électrolyse, qui peut être effectuée par un médecin ou une esthéticienne dans un spa médical – et consiste à insérer une aiguille dans le follicule pileux et à endommager la racine avec un courant électrique – est sans danger pour tous les types de peau et de cheveux. L’épilation au laser, dans laquelle la lumière laser est utilisée pour chauffer et détruire les follicules pileux, peut également être effectuée dans un cabinet médical ou un spa médical. Mais souvent, il n’élimine pas efficacement les poils clairs et certains types de lasers ne peuvent pas être utilisés en toute sécurité sur les peaux plus foncées car ils peuvent brûler la peau, a noté le Dr Cohen. Un nouvel appareil d’épilation au laser appelé Bare HR, qui peut être utilisé en toute sécurité sur tous les types de peau, est disponible dans certains spas médicaux et cabinets médicaux.

Vous pouvez acheter à domicile des appareils de thérapie au laser ou à lumière pulsée intense (IPL), qui sont également une option pour les teintes de peau plus claires et endommagent les follicules pileux en les chauffant. Mais ces appareils sont souvent moins efficaces, fonctionnent plus lentement et nécessitent plus de traitements que ceux effectués par des professionnels, a déclaré le Dr Lamb.