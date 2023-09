Poilievre s’engage à licencier les hauts fonctionnaires qui président des programmes de logement au ralenti

Le chef conservateur Pierre Poilievre a déposé mercredi un projet de loi qui retirerait l’argent fédéral aux villes « à coûts élevés » qui ne parviennent pas à construire plus de logements rapidement.

La législation obligerait également le directeur de la Société canadienne d’hypothèques et de logement à licencier les hauts fonctionnaires responsables des programmes fédéraux de logement peu performants.

Il refuserait une partie du financement fédéral des infrastructures et des transports en commun à toute municipalité qui attend une demande de permis de construction de logements depuis plus de six mois.

Les fonds fédéraux de transport en commun seraient également placés dans une fiducie jusqu’à ce qu’une ville garantisse que des « logements résidentiels à haute densité » soient construits autour des gares de transport en commun financées par le gouvernement fédéral. Une fois que ces appartements et condos seront « substantiellement occupés », indique le projet de loi, Ottawa débloquera l’argent.

Le Canada est confronté à une grave pénurie de logements abordables. Poilievre souhaite que les municipalités augmentent le nombre de maisons construites de 15 pour cent chaque année et il propose des sanctions pour y parvenir.

Bien que Poilievre ait lancé des idées comme celle-ci dans le passé, son projet de loi rapproche sa rhétorique de discours de souche de la réalité.

Le projet de loi d’initiative parlementaire a peu de chances d’être adopté, étant donné que les députés libéraux et néo-démocrates contrôlent les Communes en vertu de l’accord de crédits et de confiance. Le Sénat est dominé par les personnes nommées par le premier ministre Justin Trudeau.

Mais le projet de loi sert de feuille de route pour un futur plan de logement du gouvernement conservateur – si le parti remporte les prochaines élections.

« Maintenant plus que jamais, c’est nécessaire », a déclaré Poilievre à propos de son nouveau projet de loi lors d’un bref discours aux Communes.

« Nous avons le moins de logements par habitant de tous les pays du G7, même avec le plus de terrains constructibles. »

« C’est une formule mathématique simple pour laquelle aucune nouvelle forme, aucune nouvelle bureaucratie et aucun nouveau retard ne sont nécessaires. C’est du bon sens pour le peuple », a déclaré Poilievre, citant les sanctions proposées pour les villes qui ne respectent pas l’objectif de 15 pour cent de construction. et des incitations pour ceux qui le dépassent.

REGARDER: Poilievre critique le Premier ministre sur le logement et dit que Trudeau est « le gardien des fonds » Poilievre critique le Premier ministre sur le logement et affirme que Trudeau est « le gardien des fonds » Le chef conservateur Pierre Poilievre a visé jeudi les projets de logement du premier ministre Justin Trudeau, affirmant que les « déficits inflationnistes » et « les impôts et la bureaucratie » du gouvernement libéral freinent la construction de nouvelles maisons.

Les « villes à coûts élevés » ne devraient pas mettre plus de six mois pour donner le feu vert à un projet de logement, indique le texte du projet de loi.

Le financement serait retenu « proportionnellement à la gravité de l’échec » si une municipalité ne respecte pas la norme prescrite de six mois, indique le projet de loi.

Le projet de loi définit une ville « à coût élevé » comme une municipalité de 200 000 habitants ou plus où le prix de référence des logements est cinq fois supérieur au revenu médian des ménages.

Les villes qui répondent actuellement à cette norme comprennent Calgary, Halifax, Ottawa et Toronto, des banlieues comme Brampton, Markham, Mississauga, Richmond Hill et Vaughan, de plus petits centres ontariens comme London et Kitchener et des villes de la côte ouest comme Vancouver et Surrey, en Colombie-Britannique.

Le plan de Poilievre menacerait de priver les municipalités du financement des projets existants. Fonds canadien pour le développement des communautés (anciennement le « fonds de la taxe sur l’essence ») et le remboursement de la TPS municipale.

La Banque mondiale classe le Canada au 64e rang mondial pour la facilité avec laquelle les constructeurs peuvent obtenir des permis.

Il a conclu que le délai pour obtenir un permis de construire à Toronto est d’environ 249 jours, soit beaucoup plus que la moyenne de l’OCDE de 152,3 jours.

Le projet de loi montre également que Poilievre est déterminé à punir les dirigeants de la SCHL qui président un lent processus d’approbation des diverses initiatives de logement de la société d’État fédérale.

La SCHL administre, entre autres, le Fonds national de co-investissement pour le logement, le Fonds d’innovation en matière de logement abordable, le programme de financement de la construction de logements locatifs et l’Initiative relative aux terrains fédéraux.

Selon le projet de loi de Poilievre, si le délai moyen pour approuver ou rejeter une demande dans le cadre de ces programmes est supérieur à 60 jours sur une période de six mois, le salaire de « tout dirigeant ou employé employé par la Société au niveau de la direction » serait réduit de 50 pourcent.

Les dirigeants de l’agence recevraient leur plein salaire lorsque le délai moyen de traitement atteindrait 60 jours et resterait systématiquement à ce niveau.

Si le délai de traitement dépasse 60 jours pendant une année complète, un gouvernement dirigé par Poilievre demanderait au président de la SCHL de « mettre fin à l’emploi de chaque dirigeant ou employé au niveau de la direction », indique le projet de loi.

Si l’objectif de Poilievre de construire 15 pour cent de logements supplémentaires chaque année n’est pas atteint, le projet de loi prévoit également qu’aucune prime de rendement ne soit versée aux dirigeants de la SCHL.

Le premier ministre Justin Trudeau visite le chantier de construction d’un projet de logements abordables à London, en Ontario. le 13 septembre 2023. (Nicole Osborne/La Presse Canadienne)

Le gouvernement libéral a adopté une approche plus collaborative avec les villes et s’appuie sur la SCHL pour construire davantage de logements.

Le gouvernement a souligné le Fonds d’accélération du logement, basé sur les demandes, qui donne plus d’argent aux villes éligibles qui réduisent les formalités administratives et construisent rapidement des logements.

Mais les fonds ont mis du temps à être déployés jusqu’à présent.

Le fonds n’a approuvé sa première demande que la semaine dernière – pour la ville de London, en Ontario.

Le fonds a été proposé pour la première fois dans le budget 2022 il y a environ 18 mois.

Il n’est pas question de retenir l’argent des villes dans le cadre du programme libéral. Le financement facultatif vise plutôt à inciter les communautés à apporter des changements.

Dans une entrevue accordée lundi à CBC News, Trudeau a reconnu que le gouvernement aurait pu « agir plus rapidement » dans le dossier du logement.

« Je dirai que cela n’a pas été suffisant », a déclaré Trudeau dans une entrevue avec Brûleur avant. « Nous aurions dû, nous aurions pu aller plus vite. Absolument. Il y a toujours plus à faire. »

La SCHL a déclaré que le pays devait construire 3,5 millions de nouveaux logements d’ici la fin de la décennie.

Pour répondre à cette demande, le gouvernement libéral a récemment annoncé qu’il abandonnerait la TPS sur la construction de nouveaux logements et accélérerait les accords de financement dans le cadre du Fonds d’accélération du logement, le programme attaqué par Poilievre.

REGARDER: Trudeau défend son bilan en matière de logement et d’abordabilité alors qu’il s’effondre dans les sondages Trudeau défend son bilan en matière de logement et d’abordabilité alors qu’il s’effondre dans les sondages Le premier ministre Justin Trudeau s’entretient avec Jayme Poisson, animateur de l’émission Front Burner de CBC, sur les frustrations suscitées par l’approche de son gouvernement pour lutter contre la crise du logement et la hausse des prix des épiceries, ainsi que sur l’attrait croissant de Pierre Poilievre.

Le ministre fédéral du Logement, Sean Fraser, a déclaré que le gouvernement n’avait rien à apprendre de Poilievre.

Il a déclaré que lorsque Poilievre était brièvement ministre responsable du logement sous l’ancien premier ministre Stephen Harper, le gouvernement n’avait « absolument rien fait ».

Fraser a déclaré que Poilievre avait vanté un plan de 300 millions de dollars qui, selon lui, permettrait de construire 25 000 maisons, mais que « moins de 100 ont été construites ».

« Nous n’allons pas prendre de leçons des conservateurs, qui ont lamentablement échoué en matière de logement », a-t-il déclaré.

« Nous avons supprimé les taxes sur la construction de maisons, nous changeons la façon dont les villes construisent des maisons. Nous allons bâtir le Canada et nous allons faire progresser les mesures pour y parvenir. »