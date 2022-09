Poilievre s’en prend aux libéraux sur l’inflation lors des débuts de la QP

Lors de ses débuts à la période des questions à la Chambre des communes, le chef de l’opposition officielle, Pierre Poilievre, s’est concentré sur le coût de la vie et la gestion de l’inflation par le gouvernement. S’exprimant en français, le nouveau chef conservateur a demandé si les libéraux annuleraient les «augmentations d’impôt» prévues – faisant référence aux augmentations prévues du Régime de pensions du Canada et des cotisations à l’assurance-emploi – en disant que “les Canadiens ne sont tout simplement pas en mesure de payer”. Le ministre adjoint des Finances et ministre du Tourisme, Randy Boissonnault, a présenté la réponse des libéraux – alors que le premier ministre Justin Trudeau est à New York pour assister à l’Assemblée générale des Nations Unies. “Tout au long de la session, vous verrez deux visions concurrentes : notre plan en tant que gouvernement pour soutenir les Canadiens qui en avaient le plus besoin et ensuite l’autre option, la vision du Parti conservateur et des membres qui se fichent des Canadiens”, a-t-il proposé, en français. La première chance pour Trudeau et Poilievre de s’affronter aura probablement lieu jeudi. Alors que Trudeau a félicité Poilievre lorsque les députés se sont réunis la semaine dernière à la Chambre pour rendre hommage à la reine Elizabeth II, les deux n’ont pas verrouillé les cornes en tant qu’adversaires de l’autre côté de l’allée depuis que Poilievre a facilement remporté la course à la direction conservatrice d’un mois le 10 septembre, bien que Pendant des années, Poilievre a été l’un des principaux critiques libéraux du parti à la Chambre. Alors que la période des questions se poursuivait, Poilievre a continué dans cette voie d’enquête, soulignant les répercussions de la hausse des coûts de l’épicerie, de l’essence et du logement sur les Canadiens. En demandant aux libéraux ce qu’ils font pour aider les gens à payer leurs factures, il a suggéré que les cotisations plus élevées au RPC et à l’AE « réduisent les chèques de paie ». En réponse, les libéraux ont souligné une paire de projets de loi déposés mardi visant à offrir une aide à l’abordabilité aux familles à revenu faible à modeste grâce à une augmentation du remboursement de la TPS et des prestations dentaires et de logement. À cela, Poilievre a suggéré que ces mesures d’aide ciblées seraient « vaporisées par l’inflation ». Dans une boutade ultérieure, Boissonnault a suggéré que ce qui avait été “vaporisé” était les économies de tous les Canadiens qui avaient suivi les conseils d’investissement de Poilievre en crypto-monnaie. Avant la période des questions, certains députés conservateurs ont utilisé le temps qui leur était imparti pour leur permettre de faire des déclarations similaires pour témoigner de ce qu’ils disent que le nouveau chef conservateur fera, affirmant que ce sera de donner la priorité aux “personnes”. Les députés des autres partis ont fait d’autres prédictions, car on leur a demandé tout au long de la journée comment ils pensaient que le leadership de Poilievre pourrait changer le ton à la Chambre. “Il est clair que ses priorités sont très différentes. Il a montré un schéma depuis qu’il était au gouvernement, depuis qu’il était ministre, pour présenter – où il se range du côté des riches PDG, s’opposant à l’idée de leur faire payer leur juste part… il a voté contre le salaire minimum”, a déclaré le chef du NPD, Jagmeet Singh, aux journalistes mardi. En faisant cette remarque, Singh répétait essentiellement le message dans une nouvelle publicité d’attaque que le NPD a déployée sur les réseaux sociaux contre son collègue chef du parti d’opposition. Le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a déclaré qu’il attendait de voir si Poilievre poursuivra sur la voie politique qu’il a suivie lors de la course à la direction des conservateurs. “Si vous savez, il y a une continuation du cirque, alors, vous savez, nous devrons voir qui achètera des billets. Mais je ne pense pas que ce soit ce que les gens veulent”, a-t-il déclaré. PANDÉMIE, CONTRÔLE DES ARMES À FEU L’ouverture de la séance d’automne de la Chambre a eu lieu le premier anniversaire des élections fédérales de 2021. Le 20 septembre 2021, Trudeau a juré de se « remettre au travail », après avoir pris un pari et reçu un deuxième gouvernement minoritaire qui ressemblait beaucoup à celui que les Canadiens ont élu en 2019. Bien que la composition de la Chambre reste la même, beaucoup a changé politiquement. Les mandats de vaccination ont été l’un des principaux problèmes sur lesquels les libéraux se sont battus lors des dernières élections, et mardi, alors que les députés entraient dans l’édifice de l’Ouest avant la période des questions, ils ont été confrontés à un petit contingent de manifestants anti-vaccins faisant écho à des messages élevés au niveau national. scène pendant des semaines lors des manifestations du “Convoi de la liberté” de cet hiver dans la capitale. Des manifestants à l’extérieur de l’édifice de l’Ouest alors que la Chambre des communes reprend. #cdnpoli #ottnews pic.twitter.com/Ywfo0FYiuG — Stéphanie Ha (@stephanie_ha) 20 septembre 2022 Alors que les règles concernant les vaccinations obligatoires ont été en grande partie levées, la Chambre des communes reste sous une structure de séance hybride, avec des questions circulant quant à savoir s’il est temps que ces précautions pandémiques deviennent également une chose du passé. Mardi, Holland a déclaré que le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre entame ses délibérations sur ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné avec la structure de séance mixte virtuelle et en personne, les députés reconnaissent que le Canada revient à un certain sens de la normalité. “Nous devons prendre cette étape prudente à la fois, en suivant la science et les preuves, et faire de notre mieux pour assurer la sécurité des gens”, a déclaré Holland. “Nous ne savons pas où cela va nous mener. J’ai bon espoir, mais je ne suis pas clairvoyant. Et vous savez, je n’ai pas la capacité de voir l’avenir. J’ai juste la capacité d’analyser les faits en temps réel et d’essayer pour prendre la décision la plus appropriée. Et c’est ce que nous essayons de faire. Un autre enjeu électoral qui se joue encore à Ottawa est la promesse des libéraux de nouvelles mesures de contrôle des armes à feu. Selon Holland, il y a un projet de loi remarquable du gouvernement que les libéraux accorderont la priorité cet automne. Le projet de loi C-21 vise à restreindre davantage l’accès légal aux armes de poing au Canada et à créer des systèmes pour signaler les personnes susceptibles de présenter un risque pour elles-mêmes ou pour autrui. Le projet de loi augmenterait également les peines maximales de 10 à 14 ans pour les infractions liées aux armes à feu telles que la contrebande, érigerait en infraction la modification d’un chargeur de cartouches au-delà de sa capacité légale et interdirait certaines répliques d’armes à feu qui ressemblent étroitement à de vraies armes à feu. Depuis son introduction, les partisans pour et contre le projet de loi sur les armes à feu ont partagé des réactions mitigées au projet de loi. Au cours de l’été, les libéraux ont utilisé un contournement réglementaire pour interdire l’importation d’armes de poing à autorisation restreinte avant que le projet de loi ne devienne loi. Interrogé mardi sur la façon dont les libéraux minoritaires prévoyaient de faire adopter ce projet de loi au milieu du recul des conservateurs, Holland a déclaré qu’ils prévoyaient d’agir rapidement car s’ils «veulent respecter le fait que nous voulons qu’un débat rigoureux ait lieu à la Chambre… les Canadiens s’attendent à de l’action. Un parti apparemment prêt à soutenir l’adoption de ce projet de loi est le Bloc québécois, qui a débuté son premier tour pendant la période des questions avec le député Alain Therrien qui s’est dit heureux d’être de retour à la Chambre « parce qu’il faut vraiment parler d’armes à feu, ” citant une recrudescence des fusillades à Montréal. Alors que les débuts de Poilievre à la période des questions étaient axés sur l’inflation, ses premières remarques à la Chambre mardi étaient axées sur la criminalité, alors qu’il a participé à une série de déclarations de chaque parti sur le meurtre de masse de la nation crie de James Smith en Saskatchewan plus tôt ce mois-ci.

