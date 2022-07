Poilievre saute le troisième débat à la direction des conservateurs

OTTAWA –

La campagne de Pierre Poilievre, le favori présumé de la course à la chefferie des conservateurs fédéraux, a annoncé jeudi qu’il ne participerait pas au troisième débat du parti prévu en août, sous peine d’une amende de 50 000 $.

Jenni Byrne, un membre senior de l’équipe de Poilievre, a publié une déclaration cinglante sur Twitter expliquant sa décision après que le parti a annoncé qu’il poursuivrait le débat début août.

Les règles du parti conservateur stipulent que les candidats doivent participer aux débats officiels à la direction ou faire face à une “pénalité automatique de 50 000 $”.

“La participation est obligatoire et aucun remplacement ne sera autorisé”, selon le règlement.

La déclaration de Byrne a noté que Poilievre avait pris part aux deux premiers débats officiels en mai, plus un organisé par le Canada Strong and Free Network – une organisation qui promeut le mouvement conservateur.

Il a également critiqué le débat en anglais que le parti a tenu à Edmonton en mai parce qu’il comportait des effets sonores et une série de questions sur les goûts des candidats en matière de musique et de télévision.

« Ce n’est pas la faute de la campagne si le débat du parti à Edmonton a été largement reconnu comme un embarras… les candidats ont reçu des raquettes de ping-pong à tenir lorsqu’ils voulaient parler. C’était plus un jeu télévisé qu’un débat », a déclaré le déclaration lue.

“Et cela s’est produit malgré de fortes mises en garde adressées au parti concernant à la fois le modérateur et le format – qui ont tous été ignorés.”

Le débat a été animé par l’ancien journaliste politique vétéran Tom Clark, que la campagne de Poilievre a critiqué comme une « personnalité médiatique libérale d’élite laurentienne ».

Une demande de commentaire de Clark n’a pas encore été retournée.

Le porte-parole du parti, Yaroslav Baran, a déclaré qu’il comprenait “qu’il existe plusieurs points de vue sur les débats tenus à ce jour” et a souligné que les règles de course stipulent que la participation est obligatoire.

La déclaration de Byrne indique que le plan du parti pour un troisième débat intervient alors que la campagne Poilievre s’efforce d’obtenir le vote des membres conservateurs.

Les membres du parti ont jusqu’au début septembre pour retourner leur bulletin de vote avant que les résultats ne soient dévoilés à Ottawa le 10 septembre. Le vote est déjà en cours et la plupart des plus de 670 000 bulletins de vote ont été postés aux membres.

“Le seul objectif de la campagne est maintenant d’amener les nouveaux membres et les membres existants à remplir leurs bulletins de vote et à les soumettre avant la date limite de septembre. Pierre sera de nouveau sur la route, sans interruption, pour aider à y arriver”, a déclaré Poilievre. a dit.

La déclaration poursuit en attaquant les appels répétés de son collègue candidat à la direction Jean Charest pour un troisième débat, affirmant que l’ex-premier ministre du Québec ne pouvait pas attirer la même taille de foule que Poilievre pendant la phase de la course où les candidats vendaient des adhésions à des partisans.

“C’est pourquoi il veut un autre débat – utiliser la popularité de Pierre auprès des membres pour faire émerger un public qu’il ne peut pas obtenir seul.”

Outre Charest, les candidats Scott Aitchison et Roman Baber avaient également exprimé leur soutien à un autre débat.

La campagne de Leslyn Lewis avait dit qu’elle y assisterait au besoin.

La décision de Poilievre de sauter le débat signifie qu’il n’y aura pas un, mais deux candidats de moins sur la scène, compte tenu de la récente disqualification de Patrick Brown pour une allégation selon laquelle il aurait enfreint les lois électorales fédérales.

Brown a nié cette accusation.

Le parti affirme que la décision d’organiser un débat en août est intervenue après avoir interrogé les membres la semaine dernière, la majorité des 24 000 personnes ayant répondu exprimant leur soutien à un autre débat.

La décision de poursuivre a été prise mercredi soir par le comité d’organisation des élections à la direction du parti.

Bien que les responsables et les campagnes n’aient que quelques semaines pour planifier l’événement, les campagnes avaient été informées plus tôt dans la course que leurs candidats pourraient être rappelés pour un débat début août à la discrétion du parti.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 21 juillet 2022.