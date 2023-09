Poilievre riposte au syndicat de WestJet après avoir parlé du système de sonorisation du vol

Pierre Poilievre accuse un syndicat représentant les employés de WestJet de « tenter de faire taire la liberté d’expression » en exigeant des excuses de la part de l’entreprise après que le chef conservateur ait parlé du système de sonorisation d’un récent vol.

Une vidéo circulant en ligne montre Poilievre faisant de brèves remarques sur un vol qui quittait Québec pour Calgary dimanche soir après le congrès du Parti conservateur du Canada.

Le discours de campagne de Poilievre a duré environ 45 secondes et a été accueilli par des rires et des acclamations de la part des passagers.

Après que la vidéo ait commencé à circuler, un porte-parole de WestJet a déclaré Nouvelles de CTV que l’utilisation du PA par Poilievre avait été approuvée à l’avance, mais que la décision finale revenait à l’équipage à bord.

Mais un porte-parole du syndicat représentant le personnel de cabine de WestJet a déclaré mercredi qu’il était « très décevant » que la compagnie aérienne ait permis à un politicien d’utiliser le système de sonorisation.

Le chef conservateur Pierre Poilievre est vu sur cette capture d’écran en train de faire de brèves remarques dimanche soir sur un vol de WestJet qui quittait Québec pour Calgary après le congrès du Parti conservateur du Canada. (Pierre Poilievre/Twitter)

« Il est doublement décevant que WestJet tente maintenant de rejeter la responsabilité de cet événement sur le personnel de cabine. Le personnel de cabine n’a pas eu son mot à dire dans cette décision », a déclaré Alia Hussain, présidente de la section locale 4070 du SCFP, dans un communiqué aux médias.

« Le personnel de cabine d’un avion ne devrait jamais être obligé de prendre une position politique. »

Hussain a demandé à WestJet et à Poilievre de s’excuser auprès de l’équipage.

Mais le chef conservateur a répliqué lorsqu’on l’a interrogé sur la déclaration du syndicat jeudi.

S’adressant aux journalistes à Vancouver, Poilievre a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de s’excuser.

« Je pense que le syndicat devrait s’excuser d’avoir tenté de museler la liberté d’expression », a-t-il déclaré, suggérant que l’équipage l’avait invité à parler parce qu’il croyait en son message.

« Les gens dans l’avion étaient tout simplement ravis de mes remarques pleines de bon sens. »

Le PDG déclare que l’entreprise va « revoir » sa politique

Suite à la demande d’excuses du syndicat, le PDG de WestJet, Alexis von Hoensbroech, a déclaré que la situation n’était pas « inhabituelle ». Il a également déclaré que l’entreprise envisageait de revoir la politique qui permettait à Poilievre de parler du système de sonorisation.

« Il ne s’agit pas d’une approbation politique et cela ne doit pas non plus être interprété comme tel. Nous sommes non partisans par nature et nous reviendrons sur notre politique à ce sujet », a déclaré Hoesnbroech sur X, anciennement Twitter.

Ian Lee, professeur agrégé de gestion à l’Université Carleton, a déclaré qu’il est essentiel que les entreprises restent non partisanes.

« Les gouvernements réglementent l’industrie depuis longtemps. Et pour cette raison, les entreprises ont tendance à faire très, très attention à ne pas être partisanes », a déclaré Lee.

Il a déclaré que le fait que le vol était rempli de fidèles au parti rendait la situation unique et il s’attend à ce que WestJet veille à ce que cela ne se reproduise plus.

« C’était unique. Cela s’est produit une fois à la sortie d’une convention. Et je pense que la plupart des gens raisonnables diront : ‘Je comprends pourquoi cela s’est produit' », a-t-il déclaré.