Poilievre rallie les conservateurs pour une « vague bleue » avec un discours moignon

QUÉBEC –

Le chef conservateur Pierre Poilievre a tenté de se présenter comme un premier ministre en attente dans un discours de style électoral adressé vendredi aux fidèles du parti, le remplissant de messages qu’il entend transmettre aux Canadiens, tout en jetant de la viande rouge à sa base.

Le discours de Poilievre devant plus de 2 500 partisans réunis pour le congrès politique du parti à Québec a été l’événement marquant de la rencontre, qui tombe presque exactement il y a un an depuis qu’il a remporté une première écrasante. victoire électorale dans la course à la direction.

C’était son premier discours à un congrès du parti en tant que chef et c’était un événement très attendu pour voir comment il dépeindreait une vision conservatrice pour le pays.

« Je tiens à remercier mes propres parents », a déclaré Poilievre devant une foule de partisans baignés par les lumières bleues de la scène. « C’est parce qu’ils ont pris la décision de m’adopter et de travailler dur devant une salle de classe que je me tiens désormais fièrement devant cette salle. »

Alors qu’il remerciait sa mère, sa voix se brisa légèrement d’émotion.

Sa victoire il y a près d’un an était la victoire la plus décisive pour un chef conservateur depuis Stephen Harper en 2004 et continue d’être l’espoir du parti de reconquérir le pouvoir après près de huit ans de règne libéral.

Depuis sa grande victoire, Poilievre s’est efforcé d’affiner les priorités du parti, en essayant de le mettre en forme pour la lutte électorale et, plus récemment, de présenter une version adoucie de lui-même aux nouveaux électeurs à travers de nombreux événements de sensibilisation et une campagne publicitaire de 3 millions de dollars. en espérant qu’ils se réchauffent à l’idée de le voir comme Premier ministre.

Le discours de vendredi était le point culminant de ces efforts. Poilievre a promis que les conservateurs redonneraient espoir à un pays qu’il dépeint comme fatigué par le coût de la vie élevé, amplifiant son message devenu cri de rassemblement « Ramenez-le à la maison », que ses partisans scandaient avant même de monter sur scène.

Comme plusieurs des discours qu’il a prononcés lors de sa tournée estivale, Poilievre a accusé le premier ministre Justin Trudeau d’avoir rompu sa « promesse » de permettre aux gens de réaliser ce qu’il a décrit comme le rêve canadien, à savoir l’accession à la propriété.

« Nous ne savons pas quand auront lieu ces élections, mais lorsqu’elles auront lieu, les Canadiens n’auront que deux options », a-t-il déclaré à la foule.

« Un gouvernement conservateur de bon sens qui permet aux gens qui travaillent dur de gagner de puissants chèques de paie leur permettant d’acheter de la nourriture, de l’essence et des maisons à prix abordables dans des communautés sûres » ou « la coûteuse coalition de Trudeau », comme il appelle l’accord d’approvisionnement et de confiance qu’il a conclu avec le NPD.

Poilievre a été présenté par son épouse, Anaida, qui a parlé de sa famille qui comptait sur les banques alimentaires lorsqu’elle a immigré pour la première fois à Montréal depuis le Venezuela et qui a reçu des cadeaux pour son premier Noël. Elle a également parlé des sacrifices que le couple fait en tant que famille avec deux jeunes enfants, dont un ayant des besoins spéciaux, pour accéder aux plus hautes fonctions du pays.

« Le travail qui nous attend est formidable et n’est pas facile, mais il est très important », a-t-elle déclaré.

Tout au long de son discours, Poilievre a énuméré ce qu’il ferait s’il devait gagner : accélérer la reconnaissance des titres de compétences des immigrants qualifiés, inciter les villes à construire davantage de logements et à développer davantage les ressources naturelles du pays.

Il a également fait un signe de tête à certaines des priorités les plus populaires de la base du parti qui remplissait la salle, comme la suppression de l’application ArriveCan du pays, initialement déployée pour permettre aux voyageurs de saisir leurs informations de vaccination contre le COVID-19.

Parlant de la nécessité d’assurer la sécurité du Canada dans un monde de plus en plus instable, il a déclaré que cela ne dépendait pas « d’une énième participation à un autre gabfest à l’ONU ou, Dieu nous en préserve, à Davos ».

Anaida Poilievre, dans sa propre introduction, a également reçu une salve d’applaudissements lorsqu’elle a énuméré les travailleurs qui, selon elle, font fonctionner le pays, y compris les infirmières, les plombiers et « oui, les camionneurs ».

Le soutien sans réserve de Poilievre au « Convoi de la liberté » de l’année dernière à Ottawa continue de servir d’attaque de la part de ses critiques, y compris les libéraux au pouvoir, qui soulignent également le manque de politique détaillée de son parti pour lutter contre le changement climatique.

Poilievre a également rempli son discours d’attaques partisanes contre les libéraux de Trudeau et a caractérisé à un moment donné son sentiment de colère au nom d’un homme incapable de payer son loyer. Tout comme le convoi, la colère de Poilievre est souvent utilisée comme un affront par ses adversaires.

« Une économie dans laquelle les gens qui construisent nos maisons n’ont pas les moyens d’y vivre est fondamentalement injuste et erronée », a-t-il déclaré.

La foule a encore applaudi lorsque Poilievre a promis que son premier acte en tant que premier ministre serait de « supprimer la taxe », en référence au plan de tarification du carbone du gouvernement libéral fédéral.

Il a également fait référence à sa promesse de « supprimer le financement de la SRC ».

Un appel de ralliement très populaire pour sa base, mais c’est un sujet plus sensible au Québec où la langue et la culture sont des sujets de vote.

Plus tôt dans la journée, les délégués réunis à huis clos ont catégoriquement rejeté l’idée de modifier la politique du parti afin de retirer le financement fédéral des ailes française et anglaise de la Société Radio-Canada, qui reçoit environ 1,2 milliard de dollars du Parlement chaque année.

Après son discours, Poilievre a pris des photos avec des partisans qui faisaient la queue pour le rencontrer. Ceux qui l’ont fait réclament une chose : une « vague bleue » qui renversera les libéraux du pouvoir.

« Si vous ne vous souvenez de rien d’autre de ce que j’ai dit ici aujourd’hui, pour construire un Canada uni, nous devons rester unis en tant que parti conservateur », a déclaré l’ancien ministre conservateur Peter MacKay à ses partisans dans un discours prononcé plus tôt vendredi.

L’apparition de MacKay était censée témoigner d’une partie de cette unité. Présenté par le parti comme l’un de ses cofondateurs, faisant référence à son rôle dans la fusion de l’ancien parti progressiste-conservateur qu’il a dirigé avec l’Alliance canadienne, il représente une aile plus modérée du parti que les critiques de Poilievre craignaient de voir fuir après son mandat. élection à la tête l’année dernière.

Un autre ingrédient de la « vague bleue » que les conservateurs espèrent voir est l’argent, qui a afflué depuis l’élection de Poilievre.

« Nous continuerons à dépenser en tournée et nous continuerons à dépenser en publicité », a déclaré Robert Staley, l’avocat torontois nommé par Poilievre pour diriger le Fonds conservateur, lors d’une présentation vendredi.

« Tout cela est fait pour influencer les électeurs, en particulier dans les circonscriptions clés, afin qu’ils soutiennent le parti et notre chef lors des prochaines élections. »

Le congrès du parti se termine samedi lorsque les délégués votent sur les résolutions politiques.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 8 septembre 2023.