Poilievre présente une motion pour mettre fin aux politiques d’approvisionnement sécuritaire en médicaments et financer directement les programmes de traitement

Le chef conservateur Pierre Poilievre a déposé une motion à la Chambre des communes jeudi appelant le gouvernement libéral à suspendre tous les programmes fournissant des médicaments non toxiques aux personnes souffrant de dépendances et à rediriger le financement vers les services de traitement.

« Le crime et le chaos, la drogue et le désordre font rage dans nos rues. Nulle part n’est-ce pire que dans la crise des surdoses d’opioïdes qui s’est étendue de manière si spectaculaire au cours des dernières années », a déclaré Poilievre à la Chambre des communes jeudi matin.

Le chef conservateur a déclaré que le premier ministre Justin Trudeau, soutenu par des militants «financés par les impôts», les grandes sociétés pharmaceutiques et d’autres, a tort de prétendre que fournir aux toxicomanes «des drogues puissantes semblables à l’héroïne non contaminées» les éloignera des drogues illicites.

« On nous dit que la distribution et la dépénalisation des drogues dures réduiraient les surdoses », a déclaré Poilievre à la Chambre. « Ces soi-disant experts sont généralement des théoriciens de la tarte au ciel qui n’ont aucune expérience dans la lutte contre la drogue ou qui sont membres de l’industrie de la misère ; ces militants rémunérés et les bureaucrates de la santé publique dont les emplois dépendent de la poursuite de la crise. »

Le chef conservateur a déclaré que des médicaments financés par le gouvernement étaient vendus par les toxicomanes et que les bénéfices étaient utilisés pour acheter des opioïdes contenant du fentanyl qui entraînent des décès par surdose.

La motion de Poilievre indique qu’entre 2016 et 2022, près de 35 000 personnes sont décédées de complications liées à des surdoses d’opioïdes au Canada, un nombre soutenu par le gouvernement fédéral.

Il a appelé les députés à voter en faveur de demander au gouvernement libéral « d’inverser immédiatement ses politiques meurtrières et de rediriger tous les fonds des programmes de lutte contre les drogues dures financés par les contribuables vers des programmes de désintoxication, de traitement et de rétablissement ».

Approvisionnement toxique un facteur de 4 sur 5 décès par surdose

Poilievre a déclaré à la Chambre que parce que ces décès avaient eu lieu depuis l’arrivée au pouvoir de Trudeau, le premier ministre ne pouvait pas les rejeter comme un problème héréditaire, mais devait accepter qu’il s’agissait d’un problème qu’il avait lui-même créé.

Selon l’Infobase santé du gouvernement fédéraloù se trouve le nombre de 35 000, l’offre toxique de drogues illicites contaminées est « un moteur majeur » de la crise des opioïdes.

« Un total de 5 360 décès apparents par surdose d’opioïdes sont survenus de janvier à septembre 2022. Cela représente environ 20 décès par jour. Il s’agit d’une augmentation de 173% par rapport à 2016, la première année civile complète. [Trudeau] était en fonction », a déclaré Poilievre.

Health Infobase rapporte que sur les 5 360 décès, 81% impliquaient le fentanyl, une drogue de rue, une substance absente des médicaments fournis par le gouvernement et administrés aux personnes souffrant de dépendance.

La ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Carolyn Bennett, affirme que les médecins devraient être plus disposés à prescrire des alternatives de qualité pharmaceutique aux drogues illicites, car elles sauvent des vies. (Éric Baradat/AFP/Getty Images)

Health Infobase indique également que 78% des décès par surdose d’opioïdes de janvier à septembre de l’année dernière provenaient d’un approvisionnement non pharmaceutique; quelque chose que la stratégie d’approvisionnement plus sécuritaire tente d’éliminer.

Ces chiffres reflètent des conclusions similaires en avril du BC Coroners Service, qui a déclaré qu’il y avait eu 11 807 décès par surdose en Colombie-Britannique entre avril 2016 et les trois premiers mois de 2023.

« La toxicité non réglementée des médicaments continue d’être la principale cause de décès non naturel en Colombie-Britannique, représentant plus de décès que les homicides, les suicides, les accidents de la route, les noyades et les décès liés aux incendies combinés », a déclaré le BC Coroners Service. dit en avril.

« Il n’y a toujours aucune preuve que l’approvisionnement sûr prescrit contribue aux décès liés à la drogue illicite. »

Le taux croissant de décès liés aux opioïdes au Canada

En 2016, les décès par surdose d’opioïdes au Canada se sont produits à un taux de 7,8 pour 100 000, mais en 2021, ce nombre était passé à 20,9 pour 100 000 Canadiens. De janvier à septembre 2022, le taux a légèrement baissé à 19 décès pour 100 000.

Les trois provinces qui ont enregistré le plus de décès étaient la Colombie-Britannique, l’Alberta et l’Ontario. En Colombie-Britannique, le taux de mortalité en 2016 était de 16,6 pour 100 000, passant à 44,8 en 2021. En Alberta, il y a eu 14,3 décès par surdose d’opioïdes pour 100 000 en 2016, comparativement à 36,5 en 2021, tandis qu’en Ontario, le taux est passé de 6,2 pour 100 000 en 2016 à 16,6 pour 100 000 en 2021.

Cependant, toutes ces provinces ont connu une baisse de leurs taux de mortalité par surdose d’opioïdes de 2021 aux neuf premiers mois de 2022. selon l’Infobase Santé. Le taux de l’Alberta est passé de 36,5 à 32,4, le taux de la Colombie-Britannique est passé de 44,8 à 42,9 tandis que le taux de l’Ontario est passé de 19,3 en 2021 à 16,4 en 2022.

Poilievre a déclaré que la tendance à la hausse des décès liés aux opioïdes au Canada est la preuve que plus d’argent doit être détourné de la fourniture de médicaments de qualité pharmaceutique aux toxicomanes et donné plutôt aux programmes de traitement.

Le ministre des Addictions déclare que l’approvisionnement sûr sauve des vies

Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances, a déclaré à la Chambre lors du débat sur la motion que l’approvisionnement sécuritaire en médicaments sauve des vies, surtout dans les cas où les gens sont trop faibles pour subir le choc du sevrage.

« Il semble que ce parti veuille nous ramener à l’idéologie ratée de l’ère Harper de la politique en matière de drogue », a déclaré Bennett lors du débat.

« Cette lutte contre les programmes fondés sur des preuves qui sauvent des vies doit simplement cesser », a-t-elle déclaré.

« Les gens meurent mais pas pour les raisons qu’ils donnent. »

Bennett a déclaré que la force motrice derrière les décès par surdose est l’approvisionnement en drogues toxiques accessible aux personnes toxicomanes.

« En mettant en œuvre des initiatives d’approvisionnement en médicaments plus sûrs, nous pouvons sauver des vies et offrir aux individus la possibilité de se libérer des cycles de la dépendance », a-t-elle déclaré.

Gord Johns, du NPD, a déclaré que Poilievre devrait moins se concentrer sur l’approvisionnement en médicaments de qualité pharmaceutique par le gouvernement et davantage sur l’approvisionnement toxique de drogues illégales qui inondent les rues.

« Ce n’est pas un approvisionnement sûr qui tue les gens, c’est le fentanyl », a-t-il déclaré.