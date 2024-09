Poilievre pénalisé pour ne pas avoir retiré des commentaires qui ont déclenché une bagarre pendant la période des questions

Le président de la Chambre, Greg Fergus, a suspendu les questions de Pierre Poilievre jeudi après que le chef conservateur ait refusé de retirer les commentaires qu’il avait faits à la Chambre des communes la semaine dernière.

« La présidence a offert au chef de l’opposition officielle l’occasion de faire amende honorable concernant les propos qu’il a utilisés », a déclaré Fergus juste avant la période des questions.

« N’ayant pas reçu un tel engagement de sa part et le député n’ayant pas retiré ses propos, je retirerai donc trois questions du chef de l’opposition officielle. »

Lors de la période des questions la semaine dernière, Poilievre a profité de sa première série de questions pour critiquer le Bloc québécois et le NPD pour ne pas avoir appuyé sa motion visant à renverser le gouvernement libéral.

À un moment donné, le chef conservateur a qualifié le chef du NPD, Jagmeet Singh, de « faux, bidon et frauduleux ». Singh a répondu en se levant de son siège et en se dirigeant vers l’allée pour crier après Poilievre.

Deux députés présents à la Chambre ont déclaré à CBC News que Singh avait dit : « Je suis ici, mon frère », tandis qu’un autre a déclaré avoir entendu le chef du NPD dire : « Je suis ici ».

REGARDER | Le Président retire trois questions de Poilievre pendant la période des questions : Poilievre perd trois questions aux questions après n’avoir pas répondu à la demande du Président Le président de la Chambre, Greg Fergus, a retiré trois questions du chef conservateur Pierre Poilievre après que celui-ci n’a pas répondu à la demande de Fergus de faire amende honorable après que des tensions ont récemment éclaté avec le chef du NPD, Jagmeet Singh, lors de la période des questions.



Environ une demi-heure avant le début de la période des questions de jeudi, Fergus s’est adressé à la Chambre au sujet de l’incident de la semaine dernière et a réprimandé Poilievre et Singh pour leurs actes.

En français, Fergus a qualifié les commentaires de Poilievre de « excessivement méprisants et personnels ».

« Il me semble tout aussi clair qu’en réponse à de telles critiques, il est inacceptable qu’un député quitte son siège et se dirige vers un autre député », a déclaré Fergus en français.

« À la Chambre, nous résolvons nos désaccords avec des mots, pas avec des actes physiques de cette nature. »

REGARDER | Le Président menace de retirer certaines questions de Poilievre pendant la période des questions : Le Président menace de retirer certaines questions de Poilievre pendant la période des questions Le président de la Chambre, Greg Fergus, a déclaré qu’il avait contacté le chef conservateur Pierre Poilievre et le chef du NPD Jagmeet Singh et leur avait offert « l’occasion de faire amende honorable » après que les tensions ont éclaté entre les deux hommes jeudi dernier lors de la période des questions. Fergus dit que seul Singh a répondu, affirmant qu’il « agirait différemment à l’avenir ».

Fergus a déclaré qu’à la suite de l’incident de la semaine dernière, il avait contacté Poilievre et Singh et leur avait demandé de « faire amende honorable ». Le Président a déclaré que Singh avait répondu en acceptant « d’agir différemment à l’avenir ».

Mais Fergus a déclaré que Poilievre n’avait pas répondu et, par conséquent, il avait demandé au chef conservateur de retirer publiquement ses commentaires à la Chambre.

« Les dirigeants des partis ont la responsabilité accrue d’être des modèles », a déclaré Fergus.

« Des débats rigoureux, voire des désaccords profonds, sont possibles sans recourir à de tels commentaires ou actions. »

Fergus a terminé sa déclaration préalable à la période des questions en demandant aux députés d’être plus « judicieux » dans leurs propos à l’avenir et en les avertissant qu’ils pourraient faire l’objet de mesures disciplinaires.

Les libéraux et le NPD remettent en question la décision du Président

Après la période des questions de jeudi, la députée néo-démocrate Heather McPherson a demandé si Fergus était allé assez loin dans sa décision.

Poilievre posait encore quelques questions jeudi. McPherson a déclaré que cela n’aurait pas dû être autorisé.

« La pratique habituelle est qu’un membre n’est pas autorisé à parler tant qu’il ne s’est pas retiré et cela n’est pas appliqué et nous sommes préoccupés par les messages contradictoires », a-t-elle déclaré.

Le député libéral Kevin Lamoureux a fait écho à l’argument de McPherson et a suggéré que c’était le Parti conservateur qui avait été pénalisé pour avoir perdu des questions, et non Poilievre lui-même.

Fergus a reconnu leurs préoccupations, mais a déclaré que le Président pouvait exercer un certain pouvoir discrétionnaire sur les règles de la Chambre.