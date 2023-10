Le chef conservateur Pierre Poilievre est intervenu dans le débat sur les retraites entre l’Alberta et Ottawa, attribuant le différend au premier ministre et exhortant les Albertains à rester affiliés au Régime de pensions du Canada.

« La division d’aujourd’hui sur le RPC est entièrement le résultat des attaques de Justin Trudeau contre l’économie de l’Alberta », a déclaré Poilievre dans un communiqué.

« Ses lois anticonstitutionnelles et anti-développement et ses douloureuses taxes sur le carbone ont forcé les Albertains à chercher des moyens de récupérer une partie de leur argent. »

Le mois dernier, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a publié un rapport très attendu du consultant LifeWorks, affirmant que si l’Alberta se retirait du RPC, elle aurait droit à 334 milliards de dollars, soit plus de la moitié des actifs du fonds.

Smith réclame depuis longtemps que l’Alberta abandonne le RPC et a déclaré aux journalistes après la publication du rapport LifeWorks qu’« un régime de retraite de l’Alberta serait plus juste et pourrait rendre la vie plus abordable pour tous les Albertains ».

Le premier ministre Justin Trudeau a répondu cette semaine par une lettre ouverte critiquant cette affirmation, insistant sur le fait que le retrait du RPC ne ferait qu’« introduire encore plus d’incertitude et d’instabilité ».

Le Premier ministre a déclaré qu’à une époque de forte inflation, de changement climatique et de conflits, les dirigeants politiques devraient privilégier la certitude plutôt que l’instabilité. Il s’est engagé à contester les projets de Smith en matière de RPC.

« J’ai demandé à mon Cabinet et à mes fonctionnaires de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les Albertains — et les Canadiens — soient pleinement conscients des risques de votre régime, et de faire tout leur possible pour garantir que le RPC reste intact », a-t-il déclaré.

« Nous ne resterons pas les bras croisés alors que quiconque cherche à affaiblir les pensions et à réduire le revenu de retraite des Canadiens. »

Rester au RPC : Poilievre

Le chef conservateur a déclaré dans sa déclaration que le premier ministre de l’Alberta ne mène une bataille contre les pensions avec Ottawa que parce que le gouvernement libéral a imposé à la province « des taxes sur le carbone, des lois inconstitutionnelles anti-énergie et d’autres transferts de richesse injustes ».

« J’encourage les Albertains à rester affiliés au RPC », a déclaré Poilievre, ajoutant qu’il « protégera et garantira le RPC pour les Albertains et tous les Canadiens » en étant un premier ministre juste qui laisse l’Alberta « développer ses ressources pour assurer notre avenir ».

Après la lettre ouverte de Trudeau, Smith a publié sa propre lettre ouverte rejetant la description de Trudeau des impacts qu’aurait le retrait de l’Alberta sur le RPC. « Il est malhonnête et inapproprié de votre part d’attiser la peur dans le cœur et l’esprit des retraités canadiens sur cette question », a écrit Smith.

Smith a répondu à Poilieve vendredi, disant qu’elle appréciait son « ton et son sentiment », d’accord avec la déclaration du chef conservateur sur les « politiques destructrices que la coalition libérale-NPD a imposées aux économies albertaine et canadienne ».

« En ce qui concerne le régime de retraite de l’Alberta, il s’agit d’une opportunité dont discutent les Albertains et qui pourrait améliorer la vie de nos aînés et de nos travailleurs sans risquer pour les pensions de nos concitoyens canadiens », a-t-elle déclaré.

« Une fois ces vastes consultations et discussions terminées, les Albertains décideront en fin de compte s’ils souhaitent ou non poursuivre cette opportunité », a ajouté Smith.

Les chiffres de LifeWorks remis en question

Pendant ce temps, les critiques ont critiqué les calculs qui sous-tendent les conclusions du rapport LifeWorks.

Trevor Tombe, économiste à l’Université de Calgary, a publié un article estimant que l’Alberta n’a droit qu’à environ 20 à 25 pour cent du fonds.

« Je pense qu’il était un peu problématique que le gouvernement s’accroche à la moitié des actifs du RPC, ce qui… est manifestement déraisonnable et ne va pas se propager ailleurs au pays », a-t-il déclaré.

Michel Leduc, directeur général principal de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, un organisme non partisan qui gère les actifs du fonds pour les Canadiens, a immédiatement rejeté la réclamation de 334 milliards de dollars, la qualifiant de « chiffre impossible ».

« C’est fondamentalement inventé, et puis vous vous retrouvez avec ce chiffre très, très élevé qui ne fonctionnerait pas », a déclaré Leduc, ajoutant que son organisation respecte le droit des provinces de se retirer et de créer leurs propres régimes de retraite.

Une note d’information de 2019 du ministère des Finances de l’Alberta adressée à Travis Toews, qui a été ministre des Finances de Smith et de l’ancien premier ministre Jason Kenney, estimait la part de l’Alberta dans les actifs du RPC à moins de 12 pour cent.

L’Alberta a lancé l’idée d’organiser un référendum sur le retrait du RPC dès 2025.

Selon le premier grand sondage menée depuis que Smith a commencé à plaider pour retirer l’Alberta du RPC, la proposition est largement contestée par les Albertains.

Cinquante-deux pour cent des Albertains interrogés par Abacus Data ont déclaré que c’était une mauvaise ou une très mauvaise idée, comparativement à 19 pour cent qui pensent que c’est une bonne ou une très bonne idée et 15 pour cent qui se situent entre les deux.

Les rares qui la soutiennent sont en grande majorité des Albertains plus jeunes – ceux qui sont les plus éloignés du droit à une pension et donc moins vulnérables aux changements radicaux apportés au fonds de retraite.