Poilievre fustigé lors du débat à la Chambre des communes sur la législation sur la crypto-monnaie

Le chef conservateur Pierre Poilievre a fait l’objet de critiques pointues de la part de députés lundi lors d’un débat à la Chambre des communes sur un projet de loi sur la crypto-monnaie – les députés libéraux, néo-démocrates et bloquistes accusant tous le chef conservateur d’avoir mis en faillite certaines personnes âgées en faisant la promotion de produits comme le bitcoin.

Les députés ont utilisé le débat sur le projet de loi C-249 – un projet de loi d’initiative parlementaire présenté pour la première fois par la députée conservatrice Michelle Rempel Garner – pour lire les déclarations passées de Poilievre faisant l’éloge de la crypto-monnaie dans le dossier et le blâmer pour avoir promu ce que certains ont appelé un «schéma de Ponzi» qui a perdu de l’argent pour des dizaines d’investisseurs.

Avec les prix de la cryptographie au sous-sol après une série de scandales récents, le député libéral Kevin Lamoreux s’est dit surpris que le Parti conservateur fasse pression maintenant pour une législation visant à encourager la croissance du secteur au Canada.

“Combien d’aînés à revenu fixe ont utilisé une partie de leurs économies pour investir dans quelque chose qui a été recommandé par le chef de l’Opposition officielle du Canada?” a déclaré Lamoreux, secrétaire parlementaire du leader à la Chambre.

“Le chef a dit que l’un des meilleurs moyens de lutter contre l’inflation ici au Canada est d’investir dans la crypto-monnaie. Imaginez tous ces délégués conservateurs et peut-être d’autres qui auraient pu écouter le chef conservateur?”

« Imaginez tous les aînés qui ont écouté le chef conservateur ? » a ajouté un autre député libéral, Stéphane Lauzon. “Dans quelle position seraient-ils maintenant?”

Polièvre n’était pas aux Communes pour le débat.

Le bitcoin se négocie à environ 16 000 $ US, soit 75 % de moins que sa valeur en novembre 2021.

Cela signifie que si vous investissiez 10 000 $ dans le bitcoin à la même époque l’année dernière, il ne vous resterait plus que 2 500 $ de cet investissement initial – une perte de valeur époustouflante pour tout produit financier.

Selon un dossier du commissaire fédéral à l’éthique, Poilievre détenait un investissement dans le bitcoin au 4 mai.

Il a déclaré une participation dans le fonds négocié en bourse (ETF) Purpose bitcoin, un investissement qui suit de près le prix du bitcoin. Si Poilievre détient toujours une part de ce FNB, son investissement vaudrait 60 % de moins que ce pour quoi il s’échangeait en mai, lorsqu’il a divulgué l’avoir pour la première fois.

Pierre Poilievre paie sa commande en bitcoins au restaurant méditerranéen Tahini’s à London, en Ontario. en mars 2022. (Pierre Poilievre/Twitter)

“Le chef fait preuve d’un manque de bon jugement en ne se présentant pas et en disant aux Canadiens:” J’ai fait une erreur “, qu’il n’était pas approprié que les gens investissent, spéculent”, a déclaré Lamoreux.

Lamoreux a demandé aux députés conservateurs réunis de lever la main s’ils investissaient dans la cryptographie après que Poilievre ait lancé le bitcoin lors de sa campagne à la direction. Personne n’a semblé lever la main.

Les députés libéraux ont également acheté de la crypto

Mais Poilievre n’est pas le seul député à déclarer une participation dans la cryptographie.

Si Lamoreux avait posé la même question aux députés des bancs libéraux, il aurait peut-être vu plus de mains levées.

Députés libéraux Joël Lightbound, Taleeb Farouk Noormohamed, Hêtre éponge, Tony Van Bynen et Chandra Arya ont tous signalé des investissements liés à la cryptographie au commissaire à l’éthique. Député conservateur Ben Lob a également déclaré une participation dans Bitcoin.

Alors que les députés libéraux ont évoqué la possibilité que les personnes âgées perdent de l’argent sur le bitcoin et d’autres produits cryptographiques, des recherches de la Banque du Canada suggèrent que le groupe démographique qui a probablement perdu le plus dans le récent crash cryptographique était les hommes plus jeunes.

Selon la Banque du Canada sondages omnibus sur les bitcoinsenviron 13 % des Canadiens possédaient une sorte d’investissement en bitcoin en 2021, une augmentation par rapport à 5 % l’année précédente.

Les propriétaires de bitcoins étaient plus susceptibles d’être des hommes, âgés de 18 à 34 ans, avec un diplôme universitaire ou un revenu élevé, selon l’enquête.

“L’économie du boulot”

L’enquête a révélé que 25,6 % des Canadiens âgés de 18 à 34 ans possédaient du bitcoin l’année dernière. Seulement 2,8 % des personnes de plus de 55 ans détenaient une participation dans le bitcoin.

Le député du NPD, Charlie Angus, a déclaré que Poilievre avait poursuivi une « économie de l’emploi détraqué » en soutenant un produit qui a « vaporisé » les dollars investis au cours des derniers mois.

Au-delà de ses faibles performances en matière de prix, Angus a déclaré que les crypto-monnaies sont un “système d’argent noir” qui peut être utilisé pour le blanchiment d’argent, pour financer des organisations terroristes et pour soutenir les activités des gangs.

“Qui d’autre voudrait d’un système où il n’y a pas de freins et contrepoids et où vous ne pouvez pas savoir où va l’argent?” dit Angus.

Alors que des éléments criminels se tournent vers la cryptographie pour blanchir de l’argent, certains pays, dont le Mexique, ont adopté des lois qui obligent les plateformes de trading à suivre certaines transactions d’un montant élevé.

Un rapport de 2022 de la société de données blockchain Chainalysis a révélé que les criminels avaient blanchi quelque 8,6 milliards de dollars américains de crypto-monnaie l’année dernière, un chiffre qui est probablement un chiffre bas car il n’inclut pas l’argent provenant de la criminalité hors ligne, comme l’argent provenant du trafic de drogue.

Angus a repris le slogan de la campagne de Poilievre – l’espoir à la direction de l’époque a déclaré qu’il voulait faire du Canada le «pays le plus libre du monde» – pour dire que le chef conservateur a encouragé «la liberté d’escroquer, la liberté de bousculer et la liberté de voler les gens de leurs économies.”

Angus a déclaré qu’il était “très irresponsable” pour Poilievre de pousser la cryptographie alors qu’il possédait lui-même des actifs en bitcoins. “Il s’est nourri de la peur et de l’incertitude des gens en poussant un système de Ponzi”, a déclaré Angus.

La députée conservatrice Michelle Rempel Garner affirme que le Canada risque de rater la croissance future de l’industrie de la cryptographie. (Patrick Doyle/La Presse Canadienne)

Le parrain du projet de loi, Rempel Garner, a déclaré que les récentes difficultés de la cryptographie sont exactement la raison pour laquelle les députés doivent développer un cadre réglementaire fédéral pour cette classe d’actifs.

Le projet de loi, s’il est adopté, obligerait la ministre des Finances, Chrystia Freeland, à consulter l’industrie et à “élaborer un cadre national pour encourager la croissance du secteur des crypto-actifs”.

Si le Canada n’agit pas, a déclaré Rempel Garner, les entreprises de cryptographie prendront leurs affaires ailleurs, ce qui pourrait coûter des emplois et des investissements.

“Je veux que vous compreniez ce que les investisseurs entendent lorsqu’ils écoutent ce débat”, a-t-elle déclaré. “Ils disent:” N’investissez pas au Canada parce que les politiciens au Parlement sont prêts à prendre des points politiques bon marché. “”

Rempel Garner a souligné Vitalik Buterin, le Canadien d’origine russe qui a co-développé Ethereum, la deuxième plus grande plateforme de cryptographie.

Une grande partie du développement initial d’Ethereum a eu lieu au Canada, a-t-elle déclaré, mais ses opérations ont depuis été transférées en Suisse, car ce pays a mis en place un cadre réglementaire.

“Tous ces emplois, tout ce capital – c’est parti”, a-t-elle déclaré.

Rempel Garner a déclaré qu’elle ne voulait pas que le Canada perde une chance de normaliser la crypto-monnaie à cause de la “partisanerie”.

Le député conservateur Larry Maguire a fait valoir un point similaire, affirmant que la législation aidera le gouvernement fédéral à “protéger les investisseurs” et à établir des “garde-fous” et une “stabilité” pour une industrie de plusieurs milliards de dollars.

“Il n’y a pas de meilleur moment pour que le Parlement entame cette conversation. Nous ne pouvons pas laisser cette question devenir si polarisée qu’elle en arrive au point qu’il est trop toxique d’en discuter”, a-t-il déclaré, ajoutant que ce serait “à courte vue” et “irréfléchi.”