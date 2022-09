Poilievre fait l’objet d’une nouvelle publicité d’attaque du NPD

OTTAWA — Le NPD est le premier parti à lancer une publicité d’attaque contre Pierre Poilievre, lançant la tentative de présenter le nouveau chef conservateur comme “pas pour vous” au moment même où la session d’automne du Parlement commence. L’annonce, envoyée mardi aux donateurs du parti et qui devrait être déployée sur les réseaux sociaux mardi, demande: “Qui est le vrai Pierre Poilievre?” tout en montrant le chef conservateur dans sa pose pensive devenue célèbre dans ses propres publicités pour la direction conservatrice. La vidéo de 30 secondes met ensuite en contraste l’affirmation du chef conservateur selon laquelle il se bat pour les Canadiens ordinaires avec son record de votes. La vidéo affirme que Poilievre est un “ami des grandes entreprises et de l’élite corporative”, ajoutant que le nouveau chef de l’opposition officielle a “reçu d’importantes contributions de ceux qui ont profité de la crise du logement”. La directrice des communications du NPD, Melanie Richer, a déclaré à CTV News que la publicité est un effort pour empêcher Poilievre de se redéfinir comme le chef qui défend les Canadiens de la classe ouvrière. Au plus fort de la crise de l’abordabilité, c’est une position que le NPD a toujours jouée, mais c’est maintenant l’anneau en laiton que tous les partis semblent atteindre. L’annonce se termine en disant que Poilievre a voté deux fois contre l’établissement d’un salaire minimum fédéral. “Si l’élection est” n’importe qui sauf Trudeau “, nous pensons que nous pouvons le battre (Poilievre) en se battant pour les gens”, a déclaré Richer. CTV News a contacté le bureau de Poilievre pour obtenir des commentaires.

