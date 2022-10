Poilievre fait face à des appels pour s’excuser, explique les tags YouTube misogynes

Les vidéos YouTube téléchargées sur la chaîne YouTube du chef conservateur Pierre Poilievre comprenaient une balise associée à un mouvement misogyne pour les droits des hommes – et le premier ministre Justin Trudeau lui demande de s’excuser.

“MGTOW”, qui signifie “Les hommes suivent leur propre chemin”, était une balise sur les vidéos YouTube de la chaîne de Poilievre remontant à 2018. Global News a d’abord rapporté l’histoire et a rapporté avoir trouvé la balise sur 50 des vidéos YouTube les plus récentes de Poilievre.

Le premier ministre Justin Trudeau a demandé à Poilievre de s’excuser à la Chambre des communes jeudi.

“Sans Global News, nous n’aurions pas appris que le chef conservateur a délibérément utilisé ses vidéos pour faire appel aux mouvements d’extrême droite et misogynes en ligne”, a déclaré Trudeau à la Chambre des communes.

« Ce sont des mouvements anti-femmes et ils ont eu des conséquences dévastatrices dans la vie réelle. Monsieur le Président, j’exhorte le chef conservateur à se lever à la Chambre, à prendre ses responsabilités et à s’excuser.

REGARDEZ | Trudeau demande à Poilievre de s’excuser auprès des femmes pour le hashtag misogyne : Trudeau demande à Poilievre de s’excuser auprès des femmes pour le hashtag misogyne Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le chef conservateur Pierre Poilievre devrait assumer ses responsabilités et s’excuser auprès des femmes pour l’utilisation d’un hashtag misogyne sur sa chaîne YouTube.

Poilievre ne s’est pas excusé. Il a dit qu’il s’était penché sur le problème.

“J’ai condamné cette organisation et j’ai corrigé le problème dès que j’en ai eu connaissance, monsieur le président”, a déclaré Poilievre.

“Je condamne toutes les formes de misogynie.”

Global a signalé que les balises avaient été supprimées peu de temps après s’être renseignée à leur sujet. CBC News a pu confirmer l’existence des balises à l’aide de la Wayback Machine d’Internet.

Une page d’aide YouTube dit que les balises sont “des mots-clés descriptifs que vous pouvez ajouter à votre vidéo pour aider les spectateurs à trouver votre contenu”.

Le bureau de Poilievre n’a pas répondu aux questions de CBC News sur qui a ajouté la balise aux vidéos et pourquoi.

Poilievre a répondu à une question du député libéral Mark Gerretsen au sujet des balises à la Chambre des communes jeudi matin.

“Bien sûr, de ce côté-ci, nous rejetons toute misogynie et tout acte d’extrémisme, et c’est ainsi que nous nous comporterons toujours ici”, a déclaré Poilievre.

MGTOW associé à la suprématie masculine : expert

Le Southern Poverty Law Center (SPLC) répertorie l’acronyme MGTOW dans une page sur la suprématie masculine idéologie. Le SPLC définit MGTOW comme des hommes “qui se présentent comme des hommes séparatistes et ont choisi de se soustraire entièrement à l’influence négative des femmes”.

Jacob Johanssen, professeur de communication à l’Université St. Mary’s de Londres, au Royaume-Uni, a déclaré que MGTOW est une communauté en ligne qui peut être définie comme “suprémaciste masculin ou isolationniste”.

“Les hommes qui prônent un style de vie MGTOW souhaitent vivre isolés des femmes et exclure les femmes de leur vie autant que possible”, a déclaré Johanssen dans un e-mail.

“De nombreux hommes du MGTOW affichent des opinions profondément misogynes et discutent longuement des femmes. Ils partagent des expériences dans lesquelles ils auraient été maltraités ou rejetés par des femmes et souhaitent par conséquent vivre seuls ou parmi des pairs masculins. Certains prétendent qu’ils aiment être célibataires et ne voient aucun intérêt à sortir ensemble ou à avoir des relations hétérosexuelles.”

Johanssen a déclaré qu’il est difficile de déterminer combien d’hommes s’associent à l’idéologie MGTOW.

“La communauté a tendance à être présente sur différentes plateformes de médias sociaux comme Reddit, YouTube ou Twitter et il est difficile de savoir qui s’abonne à ce style de vie ou qui est simplement curieux, par exemple”, a déclaré Johanssen.

Reddit a interdit une communauté MGTOW l’année dernière pour avoir enfreint les règles du site Web sur le discours de haine. La plateforme de partage de vidéos TikTok a interdit le hashtag MGTOW l’année dernière, selon un rapport de Vice News.