Poilievre espère que le candidat conservateur bat Bernier à Man. élection partielle

OTTAWA –

Pierre Poilievre est parti au Manitoba pour rallier les partisans conservateurs avant une élection partielle qui, espère Maxime Bernier, le renverra au Parlement.

Le chef d’extrême droite du Parti populaire du Canada a perdu son siège au Québec lors du vote fédéral de 2019 et a de nouveau perdu lors de l’élection de 2021.

La circonscription de Portage–Lisgar a été mise en jeu après que la députée conservatrice de longue date Candice Bergen, qui a été chef par intérim du parti avant que Poilievre ne prenne le pouvoir, a décidé de démissionner. Bernier tentera sa chance dans la circonscription rurale du Manitoba qui a livré à son parti naissant son meilleur résultat en 2021, avec un peu plus de 20 % des voix.

Des chiffres comme celui-là ont effrayé les députés conservateurs, en particulier ceux de l’Ouest qui ont vu leur soutien généralement solide comme le roc glisser vers un parti plus populiste.

Bernier s’est opposé avec véhémence aux restrictions sanitaires du COVID-19, tandis que la chef conservatrice de l’époque, Erin O’Toole, a eu du mal à prendre position sur les mandats de vaccins qui satisfassent quiconque dans la base du parti.

Maintenant avec Poilievre à la barre, les conservateurs fédéraux font face à une revanche et les partisans recherchent une victoire qui annulerait l’idée que le PPC représente une menace réelle.

Poilievre prévoit d’organiser un rassemblement « spécial de rencontre et d’accueil » vendredi soir à Winkler, une ville à environ une heure et demie au sud de Winnipeg. Des députés se sont également rendus dans la région, dont le leader à la Chambre Andrew Scheer, dont la défaite écrasante de Bernier lors de la course à la chefferie des conservateurs en 2017 a ouvert la voie à l’ancien député québécois pour se lancer seul.

Mais le candidat du Parti populaire de la course de 2021 attribue son soutien lors de ce vote à l’élan impulsé par des sentiments forts à propos de la pandémie.

Et Solomon Wiebe pense que le climat politique a changé.

« (Bernier) serait très chanceux d’obtenir la moitié de ce que j’ai obtenu la dernière fois », a-t-il déclaré en entrevue jeudi.

« C’est exactement ce que sont mes attentes, et j’aime garder mes attentes réelles. »

Pour Bernier, son plus grand défi est opérationnel, étant donné que son parti n’a pas la force des conservateurs. « Nous n’avions pas cette équipe au début de la campagne. » L’argent est une autre affaire, car les conservateurs ont collecté 8,3 millions de dollars au cours des trois premiers mois de l’année, par rapport au Parti populaire, qui a récolté un peu moins de 300 000 dollars.

Bernier pense que les habitants des acres de terres agricoles et les communautés mennonites qui parsèment la vaste circonscription rurale se souviennent de la pandémie.

C’est une réalité que le candidat conservateur connaît aussi.

Branden Leslie – qui a dirigé la campagne électorale de Bergen en 2019 – a remporté la nomination du parti sur trois autres, dont l’ancien ministre provincial de la Santé, en soulignant qu’il se tenait comme « pro-liberté » tandis que son adversaire fermait les églises.

C’est dans la région où Bernier a également été arrêté pour avoir enfreint les restrictions de la COVID-19 en 2021.

Sa stratégie pour attirer le soutien de l’élection partielle du 19 juin a jusqu’à présent consisté à faire des déclarations anti-trans ciblant les jeunes et les enfants – la qualifiant de position sur «l’idéologie du genre» – et à s’engager à rouvrir le débat sur l’avortement. Ce sont deux problèmes qu’il considère comme des faiblesses pour les conservateurs fédéraux.

« C’est important pour les gens d’ici », a-t-il déclaré dans une interview. « Les gens veulent avoir un vrai débat sur (ces) questions. »

Il espère également puiser dans la frustration suscitée par ce qu’il appelle « l’hystérie climatique ».

Poilievre s’insurge également contre ce qu’il appelle des «politiques de réveil destructrices», publiant une vidéo récente montrant le renversement de statues, des églises chrétiennes vandalisées et la décision d’une école québécoise de remplacer les événements de la fête des mères par une célébration des parents – une décision qui a été prise reconnaître que certains élèves vivaient en famille d’accueil ou avaient perdu un parent.

Poilievre a gagné le soutien des conservateurs sociaux lors de la course à la direction de l’année dernière pour son opposition virulente aux mandats de vaccins et de masques, mais il reste certains qui pensent qu’il devrait mettre davantage l’accent sur les questions culturelles.

Il a déclaré qu’un futur gouvernement conservateur n’adopterait pas de loi restreignant l’avortement. Et après avoir évincé un candidat social-conservateur lors d’une course à l’investiture dans les régions rurales de l’Ontario en mars, certains partisans de Campaign Life Coalition disent qu’ils « observent très prudemment » ce que Poilievre fera ensuite.

« Nous ne sommes en aucun cas prêts à abandonner le parti conservateur », a déclaré Jack Fonseca, directeur des opérations politiques du groupe anti-avortement, ajoutant qu’il espère que cette situation était « unique » et non indicative de la façon dont la société les conservateurs peuvent s’attendre à être traités.

À l’époque, une porte-parole du parti a déclaré que le candidat, Gerrit Van Dorland, avait été exclu pour ne pas s’être conformé à une demande de fournir tous les commentaires antérieurs faits en ligne ou dans d’autres publications. Sa campagne a contesté cela.

Fonseca, qui a déclaré que son groupe avait du soutien dans près de 900 foyers de Portage–Lisgar, aime au moins une partie de ce que Bernier propose.

RightNow, un autre groupe anti-avortement qui s’est prononcé après la disqualification de Van Dorland, fournit à ses partisans des informations sur la position de Bernier et Leslie sur certaines questions lors de la prochaine élection partielle, plutôt que de cautionner qui que ce soit. C’est parce que les deux adoptent certaines positions « pro-vie », selon la co-fondatrice Alissa Golob.

Dans une déclaration écrite, Leslie s’est dit « pro-vie » et a attaqué Bernier en tant que candidat au parachute.

« Maxime Bernier dira et fera tout ce qu’il pense que les gens veulent entendre pour attirer l’attention. Il prétend être un conservateur social, même si tout son bilan en tant que député était de soutenir des politiques éveillées », a déclaré Leslie.

Bernier, quant à lui, continue de qualifier les conservateurs fédéraux de «faux conservateurs». Son message aux supporters potentiels est de « donner une chance à Maxime ».

« ‘Si vous n’aimez pas ce que je fais, si je ne tiens pas parole, alors votez pour moi en 2025. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 2 juin 2023.