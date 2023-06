Poilievre élabore sur le tweet controversé de la ville de tentes de Kelowna

Le chef du Parti conservateur du Canada ajoute plus de contexte à un de ses tweets récents qui portait sur les personnes en situation d’itinérance à Kelowna.

Pierre Poilievre a tweeté une vidéo du campement désigné pour sans-abri de Kelowna le 30 mai et a comparé les personnes sans abri sans abri à un pays du tiers monde qui s’est développé «après huit ans de Trudeau et du NPD».

Le tweet a depuis recueilli près de 800 000 vues.

@PierrePoilievre Je suis journaliste à Kelowna. @TracyGrayKLC est notre député conservateur depuis 2019. Comment feriez-vous mieux pour inciter nos représentants à agir et à lutter contre l’itinérance à Kelowna ? https://t.co/61P1lFpQKo — Jacqueline Gelineau (@Rangers_mom) 30 mai 2023

Poilievre a répondu à une demande d’entrevue de Capital News sur la façon dont il pourrait mieux engager les dirigeants locaux pour lutter contre la crise nationale du logement, compte tenu de son récent tweet.

S’il est élu, il prévoit « d’inciter les gouvernements municipaux à accélérer les permis de développement, à libérer des terrains et à réduire le coût de construction des maisons ».

Il a dit que le Canada a le moins de maisons par habitant par rapport aux autres pays du G7. Selon un rapport de la Banque Scotia rédigé par Jean-François Perrault, le Canada a le plus faible nombre d’unités de logement pour 1 000 habitants de tous les pays du G7.

« C’est parce qu’il faut une éternité pour construire des plans. Les gardiens du gouvernement font obstacle à la construction.

Pour encourager les gouvernements municipaux à augmenter les permis, Poilievre prévoit de lier les fonds fédéraux pour l’infrastructure au nombre de maisons qui seront construites.

« J’exigerai que chaque grande ville autorise une augmentation de 15% de la construction de maisons, sinon elle perdra une partie de son argent fédéral pour les infrastructures. »

À l’inverse, les villes qui augmentent la construction de logements recevront des fonds supplémentaires du gouvernement fédéral.

Plus tôt cette année, le conseiller municipal de Kelowna, Luke Stack, a déclaré au conseil que le traitement des demandes par le personnel municipal n’est pas le problème, mais que la consultation et l’examen au niveau du gouvernement provincial sont l’obstacle à la fourniture de logements abordables.

La vidéo que Poilievre a tweetée a été critiquée comme exploitant des personnes vulnérables à des fins politiques. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait partagé la vidéo, Poilievre a déclaré que bien que Kelowna soit une belle ville, les gens «se répandent dans les rues» et vivent dans des tentes.

«Nous devons supprimer les gardiens pour construire des maisons que tout le monde peut se permettre. Nous devons cesser de distribuer des stupéfiants financés par les impôts », a déclaré Poilievre.

Il accuse également l’approvisionnement sûr en opioïdes financé par le gouvernement de l’augmentation du nombre de personnes sans abri sans abri, ainsi que des troubles liés à l’utilisation de substances et des décès dus à des surdoses accidentelles.

Près de 12 000 résidents de la Colombie-Britannique sont morts des suites de drogues toxiques depuis que le gouvernement fédéral a déclaré la crise des surdoses une urgence de santé publique en 2016.

Le gouvernement du Canada a mis en place des services d’approvisionnement plus sûrs dans tout le pays afin d’offrir une solution de rechange à l’approvisionnement en drogues illégales toxiques afin d’aider à prévenir les surdoses accidentelles et les empoisonnements par la drogue. Les médicaments prescrits permettent aux personnes qui consomment des drogues d’être vues par un professionnel de la santé dans le but d’atténuer les méfaits des drogues illicites et d’aider les gens à atteindre leurs objectifs de traitement individuels, qui peuvent inclure la réduction ou l’arrêt de la consommation de drogues.

Le conseil municipal de Kelowna a plaidé en faveur d’un investissement accru dans les programmes de traitement de la santé mentale « à la demande », de gestion du sevrage et de toxicomanie.

Il a déclaré que son gouvernement se concentrerait sur le traitement, le rétablissement, les services de santé mentale et la réadaptation plutôt que de fournir un approvisionnement sûr en médicaments.

Poilievre a déclaré que la Colombie-Britannique a « le plus adopté » la politique fédérale de décriminalisation et d’approvisionnement sûr et, par conséquent, a connu « le plus d’augmentations de surdose ».

Des experts de la crise des drogues toxiques, dont Sana Shahram, PhD, professeure adjointe au College of Nursing de l’UBCO, plaident pour une approche combinée de décriminalisation, d’approvisionnement sûr et d’amélioration de l’accès aux ressources communautaires en santé mentale.

Au niveau fédéral, Kelowna est représentée par les députés conservateurs Tracy Gray, en poste depuis 2019, et Dan Albas, député de l’Okanagan depuis 2011. Pendant leur mandat d’élus, la population de personnes en situation d’itinérance au sein de la ville a grandi. Gray a déclaré qu’elle entend parler chaque jour des problèmes auxquels sont confrontés les résidents de Kelowna, notamment l’inflation, la maladie mentale et la toxicomanie.

