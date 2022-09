Poilievre doit s’éloigner des griefs et se concentrer sur la politique – Kelowna Capital News

~BW Uzelman

Les politiciens populistes affirment qu’ils représentent le peuple dans une lutte contre une « élite » indésirable. Pierre Poilievre a remporté la direction du Parti conservateur du Canada (PCC) avec un soutien large et profond à travers le pays. Il a utilisé avec succès le populisme pour renforcer son attrait au sein du PCC.

Le populisme n’a pas besoin d’être négatif. Cela peut être constructif. Le PCC n’a qu’à se tourner vers son précurseur, le Parti réformiste. Le parti populiste a canalisé le mécontentement de l’Ouest canadien à l’égard du gouvernement fédéral pour produire des propositions substantielles de réforme démocratique – y compris la création d’un Sénat Triple E (égal, élu et efficace) et la liberté des députés de voter, dans certaines circonstances, selon leur propres valeurs et opinions (plutôt que la ligne du parti).

De même, le défi de Poilievre est de passer des griefs – contre les « élites », les « gardiens » et la « coalition radicale réveillée » – à la production d’une politique détaillée. Il s’est engagé à abroger les projets de loi C69 et C48. Les projets de loi, semble-t-il, ont rendu plus difficile la construction d’infrastructures énergétiques et de ressources au Canada et ont entravé l’exportation de pétrole et de gaz canadiens. Poilievre s’est également engagé à simplifier le code des impôts, à nommer un groupe de travail sur la réforme fiscale et à réduire le taux d’imposition effectif marginal injuste. C’est constructif.

Voici quelques suggestions pour d’autres bonnes politiques conservatrices.

1. Croissance de la productivité. La productivité du travail est définie comme la production économique réelle par heure travaillée. La croissance de la productivité est cruciale. L’économie doit être capable de produire progressivement plus avec le même niveau de travail, afin qu’il puisse y avoir une croissance durable des revenus des travailleurs.

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) prévoit que de 2020 à 2030, la productivité du travail au Canada sera parmi les plus faibles de tous les pays de l’OCDE. En raison de cela et de la faible utilisation de la main-d’œuvre, le Canada connaîtra la plus faible augmentation du PIB réel par habitant de tous les pays de l’OCDE. De 2030 à 2060, l’OCDE prévoit que le Canada aura la performance la plus faible dans les deux mesures.

Pourtant, David Williams, qui est vice-président des politiques au Business Council of BC, note : « Une grande partie de la classe politique nationale semble s’être désintéressée des efforts visant à augmenter la productivité des travailleurs et la croissance des salaires réels… ». La croissance de la productivité est principalement tirée par l’augmentation des investissements des entreprises, ce qui nécessite une large amélioration de l’environnement réglementaire et fiscal pour les entreprises (et les travailleurs). Ainsi, Poilievre a mis en place certaines des pièces pour une stratégie de croissance plus réussie. Il en faut plus.

2. Changement climatique. La seule proposition climatique de Poilievre à ce jour est de supprimer la taxe sur le carbone. De nombreux Canadiens sont préoccupés par les changements climatiques et leurs répercussions. En Colombie-Britannique seulement, au cours des 15 derniers mois, une rivière atmosphérique a provoqué des inondations destructrices et extrêmement coûteuses, et le dôme de chaleur de juin 2021 a causé une chaleur record et de nombreux décès. Vient ensuite le mois le plus chaud jamais enregistré, août 2022.

Le PCC ignore le climat à ses risques et périls. Un sondage Politico de février a révélé que 58 % des partisans du PCC, 87 % des partisans libéraux et 90 % des partisans du NPD étaient très ou assez préoccupés par les changements climatiques. Le PCC aura besoin de certains de ces votes et devra développer une politique climatique crédible.

3. Réforme démocratique. Michael Chong, un député du PCC, a déjà réussi à faire adopter un projet de loi d’initiative parlementaire, le Reform Act de 2014. La loi permet à chaque caucus de choisir le président du caucus, de déterminer la composition du caucus et de déclencher une révision de la direction. Le caucus n’est tenu de voter pour assumer ces pouvoirs qu’après chaque élection générale. Étonnamment, l’absorption a été inégale. Nos députés doivent se faire pousser une colonne vertébrale. Le fait de retirer ces pouvoirs au chef offre un minimum d’indépendance au député.

En juillet, Chong a proposé que le droit de reconnaissance (de s’adresser à la Chambre) soit restauré au Président. Les chefs de parti ont effectivement usurpé ce droit il y a longtemps. Il a également proposé que les membres des comités soient élus au scrutin secret par le caucus de leur parti et que les comités élisent les présidents des comités au scrutin secret. Encore une fois, retirer ces pouvoirs aux dirigeants donnera aux membres du comité une certaine indépendance.

Poilievre devrait accepter de soutenir les propositions de Chong. Lui et le PCC devraient s’engager à responsabiliser les députés, et non à les contrôler par l’intermédiaire du bureau du chef ou du bureau du premier ministre, comme l’ont fait Steven Harper et comme le fait Justin Trudeau.

Bruce W. Uzelman

J’ai grandi à Paradise Hill, un village du nord-ouest de la Saskatchewan. Je viens d’une famille nombreuse. Mes parents nous ont inculqué de bonnes valeurs, mais nous ont quand même accordé, à mes sept frères et sœurs et moi, beaucoup de liberté pour faire les choses que nous souhaitions faire. J’ai passé mes premières années à explorer les collines, les forêts et les champs entourant le village, une excellente façon de devenir adulte. Mes parents possédaient un magasin général prospère. Mes frères et sœurs et moi étions tenus d’aider dans l’entreprise, aucun choix n’était autorisé là-bas !

J’ai fréquenté l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon. J’ai envisagé d’étudier le journalisme à un moment donné, mais je ne l’ai finalement pas poursuivi. Cependant, j’ai obtenu un baccalauréat ès arts, avancé avec une majeure en économie et en sciences politiques en 1982.

Ma carrière a consisté exclusivement dans les petites entreprises, principalement la restauration et la vente au détail. J’étais à l’origine basé en Alberta, puis en Colombie-Britannique, d’abord à Summerland, puis à Victoria et enfin à Kelowna (pendant plus de 20 ans). Je me suis marié en Alberta et nous avons deux filles qui sont retournées en Alberta à l’âge adulte pour des raisons professionnelles, tout comme mon ex-femme. Mes filles ont du succès et ont maintenant leur propre famille.

J’ai maintenu un intérêt sain pour la politique tout au long de mes années d’adulte et je souhaite mettre cela et mes compétences en recherche au service de la chronique politique.

Contact : urbangeneral@shaw.ca

