Poilievre dit qu’il travaillera avec d’autres partis d’opposition pour façonner une éventuelle enquête publique

Le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré dimanche qu’il travaillerait avec ses collègues chefs de l’opposition pour aider à façonner une éventuelle enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les élections canadiennes – y compris qui pourrait la diriger.

« Je travaillerai avec nos collègues de l’opposition pour m’assurer que la personne qui remplit ce rôle est indépendante et impartiale dans la conduite d’une enquête approfondie et publique », a déclaré Poilievre aux journalistes lors d’une conférence de presse dimanche.

Il a déclaré que la personne qui dirigerait une éventuelle enquête publique ne devrait avoir aucun lien avec le premier ministre Justin Trudeau ou la fondation Trudeau, aucun lien avec des dictatures étrangères et avoir des « antécédents d’impartialité et de neutralité ».

Samedi, le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a déclaré que le gouvernement était ouvert à une enquête publique – après que les libéraux avaient précédemment accepté la recommandation de David Johnston de ne pas en organiser une – mais a déclaré que les partis de l’opposition devaient donner leur avis sur la direction de l’enquête, son mandat et la manière dont elle se déroulerait. traiter les informations sensibles du renseignement.

Johnston a démissionné vendredi après un peu plus de deux mois dans son rôle de rapporteur spécial, dont l’intégralité a été mêlée à la controverse et aux critiques de l’opposition en raison de ses liens avec le premier ministre remontant à l’enfance de Trudeau.

« De toute évidence, la décision de M. Johnston de se retirer est le résultat du climat partisan toxique qui a été créé en grande partie par le Parti conservateur, ainsi que par d’autres partis d’opposition », a déclaré LeBlanc.

« Il pourrait être difficile de demander à quelqu’un de monter dans la souffleuse qu’il a passée au-dessus de David Johnston. »

REGARDER | Le ministre des Affaires intergouvernementales discute de la possibilité d’une enquête publique : LeBlanc défie l’opposition de suggérer la voie à suivre après la démission de Johnston Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a déclaré qu’il travaillerait rapidement pour consulter les partis d’opposition afin de mettre en place un processus public pour enquêter sur l’ingérence étrangère dans les élections canadiennes, y compris qui pourrait mener une enquête publique sur la question. Ses commentaires interviennent un jour après la démission de David Johnston en tant que rapporteur spécial chargé d’examiner la question de l’ingérence étrangère.

LeBlanc a déclaré que le gouvernement souhaitait agir rapidement pour travailler avec les partis d’opposition sur l’avenir de ce qu’il a surtout appelé un « processus public » pour enquêter et examiner l’ingérence étrangère. Johnston avait l’intention de tenir une série d’audiences publiques sur les questions, ce qui diffère d’une éventuelle enquête publique.

Poilievre a également abordé la question du calendrier d’une éventuelle enquête, affirmant que cela doit être fait rapidement et avant les prochaines élections. Certains observateurs ont noté que les enquêtes publiques ont tendance à être à la fois longues et coûteuses.

« [Trudeau] doit l’appeler tout de suite, il a besoin de trouver quelqu’un qui est prêt à travailler, et nous avons besoin d’avoir des termes de référence avec des délais serrés, pour que les audiences aient lieu le plus rapidement possible et que toute la vérité soit sur la table avant la prochaine l’élection a lieu », a déclaré Poilievre dimanche.

« La dernière chose dont nous avons besoin, c’est que la vérité continue d’être cachée lors des prochaines élections, il n’y a donc aucune responsabilité, mais pire encore, il pourrait à nouveau y avoir une ingérence étrangère lors des prochaines élections. »

Des projets de loi sur les prisons

Dimanche également, Poilievre a annoncé que l’un de ses députés, Tony Baldinelli, présenterait un projet de loi d’initiative parlementaire visant à modifier les règles relatives à l’incarcération des délinquants dangereux et des personnes reconnues coupables de plusieurs meurtres au premier degré.

Cette décision vise à remédier à une situation qui se déroule actuellement avec Paul Bernardo. Le violeur et meurtrier en série a été transféré la semaine dernière de l’établissement à sécurité maximale Millhaven en Ontario à l’établissement La Macaza au Québec, un établissement à sécurité moyenne situé à environ 200 kilomètres au nord-ouest de Montréal.

Poilievre a déclaré qu’un tueur comme Bernardo ne devrait jamais être libéré d’une prison à sécurité maximale.