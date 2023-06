Poilievre dit que Mendicino « ment », devrait démissionner ou être renvoyé

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a annoncé mercredi qu’il publierait une « directive ministérielle » exigeant que l’agence correctionnelle du Canada réforme la façon dont elle gère les transferts de prison de haut niveau, après qu’il a été révélé que le bureau du ministre était au courant des plans de transfert d’un violeur en série notoire et d’un tueur condamné Paul Bernardo, des mois avant que cela n’arrive.

Face aux appels de l’opposition officielle à démissionner, Mendicino a creusé mercredi, se défendant à la Chambre des communes et publier une déclaration indiquant les changements sont en avance, notamment en exigeant que le Service correctionnel du Canada (SCC) informe les victimes chaque fois qu’un détenu est transféré d’un établissement à sécurité maximale à un établissement à sécurité inférieure, et qu’il avise « officiellement et directement » le ministre à l’avance.

Mardi, le SCC a confirmé aux médias qu’il avait informé le cabinet du ministre par courriel, d’abord le 2 mars, puis de nouveau le 25 mai, de la décision de transférer Bernardo d’une prison à sécurité maximale en Ontario à une prison à sécurité moyenne au Québec. .

« Le Service correctionnel du Canada a mis en place un processus pour informer à l’avance le bureau du ministre des délinquants notoires », a déclaré le conseiller principal en communications du SCC, Kevin Antonucci, dans un communiqué.

Tout en notant que les décisions concernant des cas et des opérations spécifiques tels que les transferts de délinquants et les notifications aux victimes relèvent de la compétence du SCC, et non du ministre ni de son bureau, Antonucci a déclaré que le premier e-mail envoyé informait le bureau de Mendicino du transfert, ainsi que des « messageries de communication » mais la date finale du déménagement de Bernardo n’était pas encore déterminée.

Ensuite, le message du 25 mai « a fourni des messages de communication mis à jour, ainsi que le fait que le transfert aurait lieu le lundi 29 mai ». Le ministre a été informé de cette décision le 30 mai.

Lorsqu’il a été rendu public début juin, Mendicino s’est dit « profondément préoccupé et choqué » par le transfert « incompréhensible », indiquant qu’il n’avait pas non plus d’explication sur la décision de relocaliser Bernardo.

Lorsqu’on lui a demandé mardi sur la Colline du Parlement pourquoi il n’avait été informé du transfert qu’après qu’il se soit produit, Mendicino a déclaré qu’il y avait des « allers-retours » entre le SCC et son ministère en ce qui concerne les transferts de prison.

« Dans ce cas particulier de Paul Bernardo, il y a eu des allers-retours dans la préparation de la décision. J’ai personnellement découvert la semaine où la décision a été rendue », a déclaré Mendicino.

Notant qu’en raison de problèmes de sécurité et de confidentialité, ces décisions ne sont « généralement pas publiques ».

POILIEVRE DEMANDE AU MINISTRE DE PARTIR

La dernière déclaration de Mendicino intervient après que le chef conservateur Pierre Poilievre a appelé à la démission du ministre Mendicino, disant aux journalistes avant une réunion du caucus sur la colline du Parlement mercredi matin, si le ministre ne se retire pas ou ne prend pas de mesures pour licencier les responsables de son bureau, le premier ministre Justin Trudeau devrait « le virer ».

« Lorsque Paul Bernardo a été transféré d’un pénitencier à sécurité maximale à un pénitencier à sécurité moyenne, le ministre Mendicino a dit qu’il était choqué, totalement choqué, et maintenant nous savons qu’il a été informé trois mois plus tôt et qu’il n’a absolument rien fait », a déclaré Poilievre, énumérant une série d’autres problèmes qu’il a dit que le ministre de la Sécurité publique a mal gérés, l’accusant de « mentir » aux Canadiens.

S’adressant aux journalistes à Bagotville, au Québec, Trudeau a mis la balle dans le camp de Mendicino pour répondre de la situation, qualifiant le transfert de Bernardo de « extraordinairement difficile pour de nombreuses personnes ».

« C’est pourquoi le ministre s’est adressé directement à [CSC] de poser des questions très, très claires et pertinentes sur la façon dont cela s’est passé, ce que nous pouvons partager avec les Canadiens et ce que nous pouvons faire pour nous assurer que le système fonctionne correctement », a déclaré Trudeau.

Bernardo, 58 ans, a été reconnu coupable en 1995 d’avoir enlevé, violé, torturé et assassiné deux adolescents, French, 15 ans, et Mahaffy, 14 ans, au début des années 1990 près de St. Catharines, en Ontario. Il a également été reconnu coupable d’homicide involontaire dans la mort de Tammy Homolka.

Condamné à la prison à vie, il est désigné délinquant dangereux et purge actuellement une peine d’une durée indéterminée sans date de fin.

Son transfert a suscité l’indignation dans tout le pays et a rouvert de vieilles blessures aux familles des victimes qui ont également vu leurs agresseurs transférés dans des établissements de moindre sécurité ces dernières années.

La question était au cœur de la période des questions mercredi.

« Il s’attend à ce que nous croyions que son personnel a simplement oublié de marcher dans le couloir et de l’informer que le tueur le plus notoire de l’histoire du Canada était peut-être déplacé? » demanda Poilievre.

En réponse, Mendicino a déclaré que Poilievre décrivait « une prescription d’ingérence politique, qui préfigure ce que les Canadiens obtiendraient avec un gouvernement conservateur ».

Mendicino a déclaré qu’il avait maintenant « indiqué clairement » à son personnel qu’il aurait dû être informé immédiatement et que « des mesures correctives ont été prises ».

TRANSFERT EN COURS

Plus tôt cette semaine, le SCC a confirmé à CTV News qu’un examen de la décision de déplacer Bernardo avait commencé. Cela s’est produit après que Mendicino s’est entretenu avec la commissaire fédérale aux services correctionnels, Anne Kelly, pour exprimer « en termes très clairs » les préoccupations des familles des victimes de Bernardo et de tous les Canadiens.

Dans un communiqué, l’agence fédérale des services correctionnels a déclaré que le comité de trois personnes avait commencé ses travaux et devrait terminer son examen « dans quelques semaines ».

« Nous savons que les Canadiens veulent connaître les raisons du transfèrement de ce délinquant. Ce que nous pouvons dire, c’est qu’il était basé sur sa révision de la cote de sécurité, qui est requise tous les deux ans, et une analyse autour de la gestion de son risque au sein d’un établissement, », a déclaré un porte-parole du service dans un courriel.

L’examen du transfert, qui, selon le SCC, comprend une représentation externe, enquêtera sur la « pertinence » de la cote de sécurité de Bernardo et son déménagement ultérieur à l’établissement La Macaza au Québec.

De plus, le SCC a déclaré qu’il examinera les considérations et les notifications des victimes et déterminera si le cadre de politique législative a été suivi avant que le transfert ne soit effectué.

Mendicino a déclaré qu’il attendait les résultats de cet examen avant d’envisager les prochaines étapes.

L’apparente panne des communications a suscité des inquiétudes chez les libéraux quant à la pertinence des processus en place en ce qui concerne la circulation de l’information par le gouvernement jusqu’aux élus.

« C’est difficile pour, je pense, beaucoup de gens de le voir de l’autre côté, d’une communauté que je représente. C’est toujours une blessure, une blessure profonde 30 ans plus tard et nous avons besoin d’avoir ce type d’informations à portée de main. Cela ne s’est pas produit… J’espère que nous verrons cet examen bientôt », a déclaré Chris Bittle, le député libéral de St. Catharines, en Ontario.

« Nous voyons beaucoup de renseignements et d’informations importantes qui n’ont pas été transmises aux décideurs … et c’est quelque chose qui doit être résolu », a déclaré Bittle. « Nous devons trouver des moyens de nous assurer que les ministres disposent de l’information nécessaire pour pouvoir prendre les décisions importantes auxquelles s’attendent les Canadiens. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que des mesures disciplinaires devraient être prises, Bittle a répondu que sa « réaction viscérale serait » bien sûr « ».

« Mais je suis sûr que c’est un membre du personnel qui peut être surchargé de travail, qui mesure probablement environ un pied de haut et qui veut ramper sous un rocher. J’aimerais parler à cette personne pour m’assurer qu’elle connaît la douleur que St. Catharines, la région de Niagara a traversé, les familles ont traversé. C’est une erreur d’inattention qui a causé de la douleur.



Avec des fichiers d’Annie Bergeron-Oliver de CTV National News et de CTV News Toronto