Poilievre dit que les conservateurs utiliseront des «outils procéduraux» pour bloquer le budget à moins que les demandes ne soient satisfaites

Les conservateurs ont présenté plus de 900 amendements au budget du gouvernement fédéral et promettent de faire tout ce qu’il faut pour empêcher son passage au Parlement à moins que le gouvernement ne réponde à deux demandes clés.

« Nous continuerons de nous battre pour ces deux demandes – un plan pour équilibrer le budget afin de réduire les taux d’intérêt et l’inflation, et aucune nouvelle hausse de la taxe sur le carbone », a déclaré lundi le chef conservateur Pierre Poilievre.

« Si le gouvernement ne répond pas à ces demandes, nous utiliserons tous les outils procéduraux à notre disposition pour empêcher l’adoption du budget, y compris 900 amendements, de longs discours et d’autres outils procéduraux qui se trouvent dans notre boîte à outils. »

Poilievre a soutenu que les dépenses déficitaires alimentent l’inflation et font monter les taux d’intérêt et que le gouvernement doit démontrer qu’il se dirige vers un budget équilibré.

« C’est déjà une crise, mais cela deviendra une crise financière massive dans les prochaines années si nous ne ramenons pas l’inflation et les taux d’intérêt sous contrôle », a-t-il déclaré.

Poilievre a répété sa promesse d’annuler le programme de tarification du carbone du gouvernement fédéral s’il devenait premier ministre. Il a dit qu’il ne demanderait pas aux libéraux d’aller aussi loin.

« Nous comprenons que ce ne serait pas une demande réaliste de ce gouvernement en raison de sa politique », a-t-il déclaré. « Cependant, nous pensons qu’un compromis raisonnable dans l’intervalle [would] être pour eux d’annuler les augmentations prévues de la taxe sur le carbone. »

REGARDER | Poilievre dit que les conservateurs « bloqueront le budget » si les demandes ne sont pas satisfaites : Poilievre dit que si les demandes ne sont pas satisfaites, les conservateurs « bloqueront le budget » Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a déclaré que ses deux demandes sont « un plan pour équilibrer le budget afin de réduire les taux d’intérêt et l’inflation, et aucune nouvelle hausse de la taxe sur le carbone ».

Les conservateurs disent qu’ils adoptent cette stratégie après une série de tentatives pour bloquer l’adoption du projet de loi budgétaire à la Chambre des communes.

Ces efforts comprenaient la lutte pour plus de témoins et la présentation d’amendements et d’autres tactiques au comité qui ont forcé plus de 600 votes avant que le projet de loi ne puisse passer à l’étape du rapport.

Vendredi, le député conservateur Garnett Genuis s’est plaint au président de la Chambre, Anthony Rota, que pendant que le projet de loi était devant le comité, son droit de voter et de proposer des amendements, de prendre la parole et de soulever des points au sujet du projet de loi était restreint par le président du comité libéral.

Rota a déclaré à la Chambre lundi dans sa décision que le comité avait accepté de limiter le délai de soumission des amendements. Il a rejeté les plaintes déposées par Genuis, affirmant qu’il « ne voit pas comment les droits et privilèges du membre ont été violés ».

Les conservateurs ont également affirmé qu’un vote tenu vendredi s’était déroulé à bref délai et qu’il y avait des problèmes techniques impliquant des personnes votant virtuellement qui ont entravé le processus.

Rota a rejeté les deux plaintes, affirmant que les votes peuvent avoir lieu n’importe quel jour et que les députés doivent s’y préparer.

Il a également déclaré que son bureau avait sondé la possibilité de problèmes techniques avec le vote mais n’en avait trouvé aucun. Il a rappelé aux députés que s’ils votent virtuellement, il leur incombe de s’assurer qu’ils disposent de l’équipement dont ils ont besoin en état de marche.

Le premier ministre Justin Trudeau a rejeté la menace de Poilievre, affirmant que le chef conservateur n’avait « aucun plan pour l’économie, ne propose que des coupes ».

REGARDER | Trudeau réagit à la menace de Poilievre de bloquer le budget : Trudeau réagit à la menace de Poilievre de bloquer le budget Le premier ministre Justin Trudeau répond au chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, menaçant d’utiliser des outils procéduraux pour bloquer le budget. Trudeau dit que le gouvernement « continuera de mettre le soutien aux Canadiens au centre de tout » [they] faire… malgré les efforts du chef conservateur pour nuire aux Canadiens afin qu’il puisse attaquer ce gouvernement.

« Quand il bloque le budget … il bloque des choses comme le doublement du crédit d’impôt pour les gens de métier sur leurs outils … les mesures anti-retournement que nous avons introduites dans ce dernier budget pour protéger les propriétaires et les acheteurs de maison de la spéculation … et il bloque la bonification de l’Allocation canadienne pour les travailleurs », a déclaré Trudeau.

« Ce sont des conséquences concrètes pour les jeux politiques et partisans auxquels se livre le chef de l’opposition officielle. »

Lundi après-midi, la vice-présidente Carol Hughes a rejeté plus de 200 des 904 amendements, affirmant qu’ils étaient répétitifs et auraient dû être présentés à l’étape du comité. Elle a également regroupé la plupart des amendements restants en quatre groupes qui seront traités ensemble.

Bien que les conservateurs puissent retarder le projet de loi, il finira par être adopté si les libéraux et les néo-démocrates continuent de voter en bloc en faveur du projet de loi.