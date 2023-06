Poilievre dit à Trudeau de « rejeter » la politique du Nouveau-Brunswick sur les étudiants LGBTQ

Pierre Poilievre a déclaré que le premier ministre n’avait pas à peser sur la politique 713 du Nouveau-Brunswick sur les étudiants LGBTQ, même si le chef conservateur fédéral a appelé Justin Trudeau à «laisser les parents élever leurs enfants».

La politique a été conçue pour protéger les élèves LGBTQ dans les écoles. Mais plus tôt cette année, le gouvernement progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick a apporté des changements qui, en partie, n’obligeront plus les enseignants à utiliser les noms et pronoms choisis des élèves transgenres ou non binaires de moins de 16 ans sans le consentement parental.

Lors d’un événement mardi à Moncton critiquant la taxation du carbone et le coût de la vie, on a demandé à Poilievre s’il était d’accord avec le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, sur les changements à la politique 713. Il l’a appelée « politique provinciale ».

« Je sais que Justin Trudeau s’est mêlé de cela. Le premier ministre n’a rien à voir avec les décisions qui devraient incomber aux provinces et aux parents », a-t-il déclaré.

« Donc, mon message à Justin Trudeau est: » Écrasez-vous et laissez les provinces gérer les écoles et laissez les parents élever leurs enfants. « »

Troubles au sein du gouvernement Higgs

Les changements apportés à la politique 713 ont provoqué des réactions négatives au sein du propre cabinet de Higgs, y compris de nombreuses démissions de ministres qui s’opposaient à son style de leadership. Mardi matin, Higgs a remanié son cabinet pour remplacer deux ministres qui ont voté contre lui sur une résolution appelant à davantage de consultations sur la politique d’identité de genre à l’école.

Trudeau a pesé sur la politique lors d’un événement Pride à Toronto il y a environ trois semaines, déclarant « en ce moment, les enfants trans du Nouveau-Brunswick se font dire qu’ils n’ont pas le droit d’être eux-mêmes, qu’ils doivent demander la permission. «

« Les enfants trans ont besoin de se sentir en sécurité, et non ciblés par les politiciens », a déclaré Trudeau. « Nous devons nous opposer à cela. »