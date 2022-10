Poilievre dévoile la liste des critiques et oppose le député albertain Jasraj Singh Hallan à Chrystia Freeland

Le chef conservateur Pierre Poilievre a publié sa liste de critiques parlementaires. Il a choisi le député conservateur albertain Jasraj Singh Hallan comme nouveau porte-parole du parti en matière de finances, l’opposant à la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland.

Poilievre a nommé 52 critiques et 37 autres critiques associés. Mais la liste laisse de côté certains conservateurs très en vue, comme le député Ed Fast – qui a soutenu l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest pour le leadership – et Michelle Rempel Garner, qui a été coprésidente de la campagne à la direction de Patrick Brown.

L’ancien chef conservateur Erin O’Toole a également été exclu de la liste.

Poilievre a nommé le député conservateur du Québec Gérard Deltell comme porte-parole du parti en matière d’environnement. Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault est également du Québec.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, affrontera la députée ontarienne, ancienne candidate à la chefferie et éminente conservatrice sociale Leslyn Lewis, qui devient la nouvelle porte-parole en matière d’infrastructures et de collectivités.

Rob Moore, député de la circonscription de Fundy Royal, à l’Île-du-Prince-Édouard, a été nommé nouveau porte-parole en matière de justice, l’opposant au ministre de la Justice et procureur général David Lametti. La ministre de la Défense, Anita Anand, affrontera le nouveau porte-parole en matière de défense, le député James Bezan.

La liste complète des critiques conservateurs

Gouvernement numérique — Ben Lobb

Agriculture, agroalimentaire et sécurité alimentaire — John Barlow

Patrimoine canadien — Rachael Thomas

Relations Couronne-Autochtones — Jamie Schmale

Finance et prospérité de la classe moyenne — Jasraj Singh Hallan

Emploi, développement futur de la main-d’œuvre et inclusion des personnes handicapées — Tracy Gray

Environnement et changement climatique — Gérard Deltell

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault devra composer avec le député conservateur québécois Gérard Deltell à la Chambre des communes. (photos de la Presse canadienne)

Familles, enfants et développement social — Michelle Ferreri

Agence fédérale de développement économique pour l’Est, le Centre et le Sud de l’Ontario — Lianne Rood

Pêches, Océans et Garde côtière canadienne — Clifford Small

Affaires étrangères — Michael Chong

Santé — Stephen Ellis

Logement et diversité et inclusion — Scott Aitchison

Immigration, réfugiés et citoyenneté — Tom Kmiec

Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario (Associé, Relations Couronne-Autochtones) — Eric Melillo

Innovation, science et industrie — Rick Perkins

Développement international — Garnett Genuis

Commerce international — Kyle Seeback

Reprise et croissance des petites entreprises — Brad Vis

Problèmes de chaîne d’approvisionnement — Matt Jeneroux

Réduction de la paperasserie — Scot Davidson

Justice et procureur général du Canada — Rob Moore

Libertés civiles — Marilyn Gladu

Santé mentale et prévention du suicide — Todd Doherty

Dépendances — Laila Goodridge

Affaires du Nord et souveraineté de l’Arctique; Agence canadienne de développement économique du Nord — Bob Zimmer

Développement économique des Prairies (conseiller du chef, Économie) — Pat Kelly

Développement économique du Pacifique — Tako van Popta

Sport; Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec — Richard Martel

Défense nationale — James Bezan

Ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités Dominic LeBlanc [right] affrontera la députée conservatrice de l’Ontario Leslyn Lewis. (photos de la Presse canadienne)

Revenu national — Adam Chambers

Ressources naturelles — Shannon Stubbs

Langues officielles — Joël Godin

Agence de promotion économique du Canada atlantique — Jake Stewart

Sécurité publique — Raquel Dancho

Services publics et approvisionnement — Kelly Block

Préparation aux situations d’urgence — Dane Lloyd

Développement économique rural et connectivité — Dan Mazier

Aînés — Anna Roberts

Tourisme — Tony Baldinelli

Transports —Mark Strahl

Conseil du Trésor — Stephanie Kusie

Anciens Combattants — Blake Richards

Femmes et égalité des genres et jeunesse — Karen Vecchio

Éthique et gouvernement responsable — Michael Barrett

Infrastructures et collectivités — Leslyn Lewis

Travail — Chris Lewis

Services aux Autochtones — Gary Vidal

Commerce pancanadien et concurrence — Ryan Williams

Chasse, pêche et conservation — Blaine Calkins

Réforme démocratique – Michael Cooper

Critiques associés

Associé Finance et prospérité de la classe moyenne (réforme fiscale) — Philip Lawrence

Associé Finance et prospérité de la classe moyenne (gouvernement abordable) — Marty Morantz

Associé Pêches, Océans et Garde côtière canadienne (récréatif et côte ouest) — Mel Arnold

Défense nationale associée (recrutement et maintien en poste) — Shelby Kramp-Neuman

Associé aux ressources naturelles (nucléaire) — Corey Tochor

Associée Femmes et Égalité des genres et Jeunesse — Dominique Vien

Associé Agriculture — Richard Lehoux

Associé agricole —Warren Steinley

Associé Patrimoine canadien — Kevin Waugh

Associé Environnement et changement climatique — Robert Kitchen

Adjoint Immigration, Réfugiés et Citoyenneté —Brad Redekopp

Services aux Autochtones associés — Larry Brock

Travailleur associé — Rosemarie Falk

Associé Éthique et gouvernement responsable — Jacques Gourde

Anciens combattants associés — Fraser Tolmie

Associé Transport — Dan Muys

Associé à la sécurité publique — Doug Shipley

Langues officielles associées — Bernard Généreux

Commerce international associé (conseiller du chef, relations Canada/États-Unis) — Randy Hoback

Juge associé et procureur général – Frank Caputo

Président, Comptes publics — John Williamson

Présidente, Opérations gouvernementales et prévisions budgétaires — Kelly McCauley

Président, Accès à l’information, protection des renseignements personnels et éthique — John Brassard

L’équipe de direction de la maison

Le mois dernier, Poilievre a dévoilé son équipe de direction à la Chambre des communes – un groupe de neuf membres qui comprend deux députés LGBT et l’une des rares personnes de couleur du caucus conservateur.

La députée ontarienne Melissa Lantsman, une lesbienne, et le député albertain Tim Uppal, qui est sud-asiatique, sont maintenant les chefs adjoints de Poilievre. Tous deux l’ont soutenu dans la course à la chefferie.

Depuis son élection l’an dernier, Lantsman, ancienne membre du personnel politique, lobbyiste et commentatrice de la CBC, a été une féroce critique de la gestion par le gouvernement du dossier COVID-19.

Uppal, qui représente Edmonton aux Communes, a été ministre d’État à la Réforme démocratique et plus tard ministre d’État au Multiculturalisme dans le gouvernement de l’ancien premier ministre Stephen Harper.

L’ancien chef conservateur Andrew Scheer, qui était également un fervent partisan de Poilievre pendant la course à la direction, a été nommé leader de l’opposition à la Chambre.