Poilievre dénonce Diagolon pour menace contre sa femme

OTTAWA –

Le chef conservateur Pierre Poilievre dit qu’il a demandé à la GRC d’enquêter sur les commentaires “dégoûtants” du fondateur d’un groupe d’extrême droite concernant l’agression sexuelle de sa femme.

Jeremy MacKenzie faisait référence à Anaida Poilievre sur un flux vidéo en ligne au cours du week-end lorsqu’il a suggéré qu’elle soit agressée sexuellement.

MacKenzie, 36 ans, est le fondateur de haut niveau du groupe en ligne “Diagolon”, qui partage des membres et une affiliation avec le “Freedom Convoy”, ainsi que ceux qui s’opposent aux restrictions sanitaires imposées par le gouvernement.

Il fait face à des accusations d’agression et d’armes à feu en Saskatchewan et dans sa Nouvelle-Écosse natale liées à des incidents distincts.

Poilievre, qui a déjà été photographié en train de serrer la main de MacKenzie lors d’un événement de campagne à la direction des conservateurs en Nouvelle-Écosse, a qualifié MacKenzie et l’autre homme de la vidéo de “saletés” et de “perdants” et a déclaré qu’il ne tolérerait pas que des personnes menacent sa famille.

Dans une entrevue avec La Presse canadienne, MacKenzie a déclaré qu’il buvait lorsqu’il a fait ces commentaires et que personne ne voulait dire de mal.

Déclaration de l’hon. Pierre Poilievre pic.twitter.com/LekmhiLbUa — Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) 26 septembre 2022

Trudeau plus tôt, sur l’affaire Poilievre/Diagolon/GRC : “Personne ne devrait jamais faire l’objet de menaces de violence ou du genre de haine que nous voyons de plus en plus, dans le discours public et dans la sphère publique. Il est important que nous nous levions tous et condamnions cela.” #cdnpoli – Rachel Aiello (@rachaiello) 26 septembre 2022



