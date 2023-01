Poilievre demande une étude des contrats gouvernementaux de McKinsey

Le chef conservateur Pierre Poilievre demande une étude en comité de la relation du gouvernement avec une société de conseil à la suite d’informations selon lesquelles il aurait reçu 30 fois plus d’argent en contrats fédéraux sous les libéraux de Justin Trudeau que sous les conservateurs de Stephen Harper.

Comme l’ont déjà rapporté Radio-Canada et The Globe and Mail, McKinsey and Company a gagné 2,2 millions de dollars grâce à des contrats fédéraux au cours des neuf années où les conservateurs de Harper étaient au pouvoir, contre 66 millions de dollars en six ans sous les libéraux de Trudeau.

Poilievre demande une enquête du Comité parlementaire permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, qui rechercherait tous les documents écrits liés à McKinsey, y compris les courriels et les messages texte. Il a déclaré qu’il ne pensait pas qu’une enquête publique à grande échelle soit nécessaire à ce stade.

“Les gens ne peuvent même pas payer leurs factures, mais il y a des entreprises liées aux libéraux de Trudeau qui se voient attribuer d’importants contrats d’une valeur de dizaines de millions de dollars”, a déclaré Poilievre lors d’une conférence de presse mardi.

Radio-Canada rapporte également que le ministère gouvernemental qui a accordé les plus gros contrats à McKinsey est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Poilievre a remis en question la valeur de ces contrats alors qu’il y a un arriéré d’environ 1,2 million de demandes d’immigration, demandant : « Qu’avons-nous obtenu en tant que Canadiens ? Quels sont les résultats du travail ingénieux de cette société de gestion ?

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a également tenu une conférence de presse mardi pour faire écho aux appels de Poilievre pour une étude en comité.

Blanchet s’est dit particulièrement préoccupé par le manque de transparence dans ce dossier et le risque d’engager des coûts supplémentaires en engageant une entreprise privée pour potentiellement faire le travail de la fonction publique.

« Les questions que cela soulève pour nous ne concernent pas l’entreprise internationale », a-t-il dit, « mais plutôt, pourquoi le gouvernement du Canada a-t-il confié ses priorités, par le biais de contrats, à une entreprise privée étrangère ?

Poilievre a également remis en question la nomination ultérieure de l’ancien directeur général mondial de McKinsey, Dominic Barton, au poste d’ambassadeur du Canada en Chine, poste qu’il a quitté en 2021.

« Il est temps que les Canadiens obtiennent des réponses », a déclaré Poilievre. «Nous devons savoir à quoi servait cet argent, quelle influence McKinsey a eue au sein de notre gouvernement, et il est temps que les contribuables canadiens aient des réponses à ces questions.»

CTVNews.ca a demandé des commentaires au gouvernement fédéral et à McKinsey, mais n’a pas encore reçu de réponse.