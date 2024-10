Poilievre demande au gouvernement libéral de désigner les Houthis comme groupe terroriste

Le chef conservateur Pierre Poilievre demande au gouvernement libéral d’ajouter les Houthis, un mouvement militant islamiste chiite basé au Yémen, à la liste terroriste du Canada.

« Les Houthis constituent une façade pour le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), une organisation qui est le groupe terroriste le plus important et le mieux organisé au monde qui soutient le Hamas et le Hezbollah », a déclaré Poilievre jeudi à Toronto.

« Le régime meurtrier iranien utilise des groupes comme les Houthis, le Hezbollah et le Hamas pour répandre la violence et la terreur à travers le monde. »

Poilievre a déclaré que les Houthis « peuvent opérer dans notre pays », mais il ne « sait pas avec certitude s’ils l’ont fait parce que nous n’avons pas les lois pour les arrêter ou même les surveiller ».

Désigner les Houthis comme terroristes permettrait aux banques canadiennes de geler tous leurs actifs au Canada. Cela permettrait également à la police d’inculper toute personne qui la soutient financièrement ou matériellement.

Les Houthis ont perturbé la navigation commerciale et lancé des drones et des missiles vers Israël depuis que la guerre à Gaza a été déclenchée par les attaques menées par le Hamas le 7 octobre dans le sud d’Israël.

Depuis janvier, Les forces américaines et britanniques ont frappé des cibles au Yémen en réponse aux attaques des Houthis contre des navires commerciaux que les militants ont décrites comme des représailles aux actions d’Israël dans la guerre à Gaza.

Israël a également attaqué un certain nombre de ce qu’il a dit étaient des cibles militaires dans les zones contrôlées par les Houthis au Yémen. L’armée israélienne a déclaré que ces frappes étaient « une réponse aux centaines d’attaques menées contre l’État d’Israël ces derniers mois ».

Les conservateurs veulent aussi que Samidoun soit ajouté à la liste

En janvier, les États-Unis a annoncé qu’il classifiait les Houthis en tant que groupe terroriste mondial spécialement désigné pour ses actions dans la mer Rouge et le golfe d’Aden.

Un porte-parole du ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a déclaré à l’époque : Les agences de sécurité et de renseignement du Canada envisageaient si les Houthis répondent aux critères d’inclusion sur la liste du Canada.

« Les Américains ont interdit les Houthis en janvier dernier, les libéraux de l’époque disaient qu’ils y réfléchissaient. À quoi faut-il penser ? » » a demandé Poilievre jeudi.

« Les conservateurs, qui font preuve de bon sens, demandent au gouvernement néo-démocrate/libéral d’inscrire les Houthis sur la liste des groupes terroristes… ce qui donnera à nos forces de l’ordre le pouvoir de saisir leurs comptes bancaires, de mettre fin à leurs opérations, de criminaliser le recrutement, la logistique et la planification en sol canadien. «

Jeudi, le porte-parole de LeBlanc, Gabriel Brunet, a déclaré à CBC News que les agences de sécurité du Canada travaillent avec leurs alliés pour déterminer si davantage de groupes devraient être répertoriés comme entités terroristes.

« Nous avons toute confiance en leur capacité à faire ce travail et à assurer la sécurité des Canadiens », a déclaré Brunet dans un courriel.

Dans une image tirée d’une vidéo publiée en ligne, on voit des manifestants lors d’un rassemblement pro-palestinien brûler un drapeau canadien alors que certains scandent « mort au Canada, mort aux États-Unis et mort à Israël ». (Jarryd Jäger/Western Standard)

Les commentaires de Poilievre surviennent quelques jours après que son parti a demandé au gouvernement fédéral d’ajouter un autre groupe à la liste terroriste : le réseau pro-palestinien Samidoun de solidarité avec les prisonniers palestiniens.

Le 7 octobre, Samidoun a organisé une manifestation à Vancouver qui a depuis été largement condamnée.

Dans des vidéos diffusées en ligne une femme masquée non identifiée est montrée à la tête d’une foule de centaines de personnes scandant « mort au Canada, mort aux États-Unis et mort à Israël ».

Certains membres du groupe ont été montrés en train de brûler des drapeaux canadiens.

Mardi, lors de la période des questions au Parlement, la chef adjointe conservatrice Melissa Lantsman a réagi à la manifestation en demandant que Samidoun soit désigné groupe terroriste.

« Donc, si brûler un drapeau canadien, si appeler à la mort de Canadiens, si fomenter la haine dans ce pays et, surtout, servir de façade à une organisation terroriste déjà répertoriée ne suffit pas pour les inscrire sur la liste, alors que se passe-t-il? que faudra-t-il pour qu’ils les interdisent ? » dit-elle.