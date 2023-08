Poilievre demande à Trudeau de rappeler les députés à Ottawa pour lutter contre la crise du logement

Le chef conservateur Pierre Polièvre demande au premier ministre Justin Trudeau de rappeler immédiatement les députés à Ottawa pour lutter contre la crise du logement.

La demande de Poilievre fait suite à la conclusion d’une retraite de trois jours du cabinet libéral à Charlottetown, où le logement était un point clé à l’ordre du jour.

« Justin Trudeau, les vacances sont terminées », a déclaré Poilevre lors d’une conférence de presse sur la Colline du Parlement mercredi. « Il est temps de rappeler la Chambre afin que nous puissions offrir un chez-soi aux Canadiens. »

La Chambre devrait reprendre ses travaux le 18 septembre, à moins que Trudeau ne décide de rappeler les députés plus tôt.

Le chef conservateur, qui accuse Trudeau d’être responsable de la crise actuelle du logement, a déclaré que son parti propose des politiques concrètes qui incluent l’équilibre budgétaire « pour faire baisser les taux d’intérêt sur les prêts hypothécaires », la suppression des bureaucraties qu’il accuse de ralentir la construction et la vente de terrains et d’immeubles fédéraux à « Construire, construire, construire. »

Poilievre a également présenté aux Canadiens une vision sombre de la crise du logement, citant le risque que les propriétaires ne puissent plus se permettre de fortes augmentations de leurs versements hypothécaires en raison de la hausse des taux d’intérêt.

« Que pensez-vous qu’il se passera lorsque des dizaines ou des centaines de milliers de familles perdront leur maison ? Où iront-elles ? » il a dit. « Le monde entier parlera d’une crise humanitaire, non pas dans un pays en développement de l’autre côté de l’Atlantique, mais ici même au Canada. »

Le Fonds monétaire international a prévenu en un article publié en mai que le Canada court le plus grand risque de défaut de paiement hypothécaire parmi les économies avancées.

La Banque du Canada, qui a supervisé la série de hausses de taux d’intérêt la plus rapide de l’histoire du Canada, a déclaré dans son rapport sur la politique monétaire de juillet qu’environ un tiers des titulaires de prêts hypothécaires ont été directement touchés par la hausse des taux.

« À mesure que cette part augmentera au cours des prochains trimestres, davantage de ménages seront confrontés à des coûts de service de la dette plus élevés. Les détenteurs de prêts hypothécaires ayant des paiements fixes à taux variable pourraient être particulièrement exposés. À mesure que ces emprunteurs renouvellent leur prêt hypothécaire et reviennent à leur calendrier d’amortissement initial, ils pourraient être confrontés à de fortes augmentations des paiements », indique le rapport.

Les frais d’intérêt hypothécaires ont augmenté en juillet de 30,6 pour cent d’une année sur l’autre — le principal facteur contribuant à la hausse de l’inflation au Canada signalée ce mois-là.

Le premier ministre Justin Trudeau s’adresse aux journalistes sous les yeux des membres du cabinet lors de la retraite du cabinet libéral à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, le mercredi 23 août 2023. (Darren Calabrese/La Presse Canadienne)

Trudeau a déclaré mercredi que les Canadiens reconnaissent qu’il n’y a pas de « solution miracle » pour résoudre la crise du logement et que son gouvernement s’efforce de travailler avec les provinces, les municipalités, le secteur privé et le secteur sans but lucratif pour résoudre le problème.

«C’est un défi qui a pris des décennies», a déclaré Trudeau aux journalistes à Charlottetown. « Il y a eu des défis dans le domaine du logement au Canada et nous avons pu les résoudre en travaillant ensemble. »

Trudeau a déclaré que son gouvernement se concentrait sur la construction de davantage de logements et il affirme que son gouvernement est sur la bonne voie pour doubler la construction de nouveaux logements au cours de la prochaine décennie.

Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le Canada doit construire 5,8 millions de nouveaux logements, dont deux millions de logements locatifs, d’ici 2030 pour lutter contre l’abordabilité du logement.