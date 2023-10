Poilievre défend le message de la Journée de la vérité et de la réconciliation

Le chef conservateur Pierre Poilievre défend la légende des photos qu’il a publiées sur les réseaux sociaux à l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation après que le ministre libéral Marc Miller l’ait accusé d’avoir identifié à tort les Inuits comme étant des Algonquins.

Samedi, Poilievre a publié deux photos sur X, anciennement Twitter, de lui-même rencontrant trois Inuits portant des vêtements traditionnels, avec la légende qu’il était « honoré de se joindre aux aînés et aux dirigeants algonquins autour de la flamme éternelle pour marquer la Journée nationale de la vérité et de la vérité ». Réconciliation. »

Miller, ancien ministre des Relations Couronne-Autochtones et aujourd’hui ministre fédéral de l’Immigration, n’a pas tardé à souligner que les personnes sur la photo n’étaient pas des Algonquins, mais plutôt des Inuits, « y compris l’aîné Manitok Thompson, qui est très connu ».

« Nous apprenons tous des vérités difficiles, particulièrement aujourd’hui, et des erreurs peuvent survenir », a écrit Miller.

L’échange en ligne a amené d’autres députés et observateurs politiques à intervenir. La Presse canadienne a rapporté samedi que Poilievre faisait l’objet de critiques en ligne pour son message.

Cependant, Poilievre affirme que la légende n’était pas une erreur, mais plutôt une fausse représentation de la part de Miller. Il a déclaré aux journalistes mardi qu’il savait que les personnes sur la photo étaient des Inuits, mais que la cérémonie à laquelle il a assisté était organisée par des dirigeants algonquins, qui ne souhaitaient pas être photographiés.

« La raison pour laquelle nous n’avons pas mis de photos de cette cérémonie (en ligne) est que, selon leur coutume traditionnelle, la photographie n’est pas autorisée », a déclaré Poilievre. « Donc, par respect pour eux, nous n’avons pas photographié cette cérémonie. »

« Nous avons plutôt photographié d’autres dirigeants inuits, notamment un gardien du savoir inuk, qui était présent et qui a également participé à la cérémonie algonquine », a-t-il ajouté.

Poilievre a répliqué à Miller pour sa « politisation épouvantable » de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation. Il a également critiqué les reportages de la Presse canadienne du week-end, l’accusant de « régurgiter un faux tweet d’un ministre libéral ».

Des centaines de personnes ont marqué samedi la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation sur la Colline du Parlement, notamment des survivants des pensionnats, divers dirigeants autochtones, l’actuel ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, et la gouverneure générale Mary Simon.

