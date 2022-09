Le ton cajoleur et onctueux de Pierre Poilievre a toujours été comme des ongles sur un tableau noir pour ceux qui siégeaient en face de lui à la Chambre des communes.

J’ai toujours eu un rire de sa performance. Il tirait manifestement une grande joie de rendre fous ses adversaires, mais j’ai aussi remarqué que son geste ravissait ses collègues conservateurs, surtout les députés d’arrière-ban.

Contrairement à des députés de premier plan du calibre de Lisa Raitt ou de Rona Ambrose, « Skippy », comme John Baird aimait appeler Poilievre, n’a jamais été un choix évident pour le Cabinet. Lorsque Stephen Harper lui a finalement tapé sur l’épaule, ce n’était pas seulement une validation pour Poilievre, c’était un signe pour les députés d’arrière-ban qui travaillaient dur qu’il y avait de l’espoir : l’un des leurs avait atteint le Saint des Saints.

Avance rapide de quelques années. Plus personne ne l’appelle Skippy. Les conservateurs ont chargé Poilievre d’accomplir quelque chose qu’Andrew Scheer et Erin O’Toole n’ont pas pu : organiser un parti agité tout en se battant contre Trudeau et, semble-t-il, contre les médias. Un défi de taille, mais Poilievre semble avoir la première tâche largement accomplie. Vient maintenant la partie la plus difficile.

La réaction à son élection a oscillé entre l’admiration pour l’évidente compétence organisationnelle, reflétée par l’ampleur de sa victoire, et le grattement de la tête alors qu’il entamait intentionnellement une politique de la terre brûlée avec les journalistes.

Poilievre occupe une position enviable. Il a un tel ascendant sur son caucus et son parti que personne ne va jouer avec lui comme il a joué avec O’Toole.

“PARFOIS NOS QUALITÉS PEUVENT DEVENIR NOS DÉFAILLANCES”

Tous ceux qui ont travaillé avec lui vous diront qu’il a toujours été un loup solitaire et un contrariant, ces deux caractéristiques se jouant l’une l’autre. Il a toujours rayonné: “Je me fiche de ce que vous pensez, je sais que j’ai raison.” La confiance est une caractéristique nécessaire en politique mais parfois nos qualités peuvent devenir nos défauts.

Des collègues du caucus m’ont expliqué qu’il était toujours sur sa propre voie, n’ayant jamais peur de discuter ou de contredire les plus hauts gradés, même lorsqu’il était au bas de l’échelle du caucus. Harper, avec sa peau fine légendaire, ne semblait pas s’en soucier. Que Poilièvre soit arrivé au cabinet est un signe que son désinvolture était considérée comme positive.

Précisément parce qu’il est prédisposé à choisir la voie la plus conflictuelle, son travail principal pour Harper – préparer une réforme électorale majeure – a lamentablement échoué. Poilievre n’allait pas travailler avec d’autres partis, il avait un travail à faire et il allait enfoncer son plan dans la gorge de l’opposition. Le problème était que ce plan impliquait le processus électoral et qu’un one man show ne pouvait pas décider pour tous les partis au Parlement.

Poilievre a produit une feuille de route pour la suppression du vote qui aurait rendu plus difficile pour les personnes à l’extrémité inférieure du spectre socio-économique d’exercer les droits démocratiques les plus fondamentaux. Poilievre parle bien de “Liberté” mais il y a peu de libertés plus fondamentales que le droit de choisir les gens qui nous gouvernent. Restreindre cette liberté à des fins partisanes ne semblait pas le déranger du tout. Toute la contradiction.

La réaction négative à la réforme électorale de Poilievre était généralisée, et pas seulement parmi les adversaires politiques. Harper a été contraint de se retirer des éléments clés des propositions.

C’est ce Pierre Poilievre, celui qui ne se trompe jamais, qui n’accepte jamais ni même ne reconnaît un autre point de vue que le sien, qui contrôle maintenant le caucus et le parti conservateurs, avec l’appui de Stephen Harper.

La gestion de caucus, comme toute politique, est l’art du compromis. Il est très peu probable que Pierre Poilievre, le chef du Parti, accepte un jour un anticonformiste d’arrière-ban comme Poilievre. Reste à savoir s’il peut fidéliser et montrer une capacité à respecter les idées autres que les siennes.

La capacité des conservateurs à travailler en équipe pour renverser Trudeau dépendra en grande partie de la capacité du «loup solitaire» à apprendre à être un chef de meute efficace. Si le seul rôle de son équipe est d’approuver, Trudeau continuera incontesté.

“ANIMOSITÉ COMME TRUMP ENVERS LES MÉDIAS”

Une partie du plan de match de Poilievre implique une animosité ouverte, semblable à celle de Trump, envers les médias. Nous n’en sommes pas encore là, mais il n’est pas très loin de les qualifier d'”ennemis du peuple”. C’est un combat que Poilievre veut avoir. Pendant la campagne électorale, son discours de souche incluait une promesse d’éliminer la SRC. (Radio-Canada serait apparemment autorisée à conserver la chaîne d’information en français.)

Sa promesse de se débarrasser de la SRC est une musique aux oreilles de la base de Poilievre. Nous n’avons pas encore vu la première ligne de sa prochaine plateforme électorale, mais il sera intéressant de voir si Poilievre aura la témérité de dire à tous les Canadiens, et pas seulement à ses partisans, ce qu’il compte faire de Radio-Canada s’il est élu.

Il y a un vieil adage selon lequel les politiciens ne devraient pas se battre avec quelqu’un qui achète de l’encre au baril. Poilievre ne l’a apparemment jamais entendu.

Poilievre est tout sauf un imbécile. Il sait qu’il ne sera pas populaire auprès de la Tribune de la presse, alors il a intentionnellement décidé de montrer que c’est eux le problème, pas lui.

Il n’aurait pas pu choisir pire fleuret que David Akin. À son troisième jour de travail, Poilievre s’est laissé aller à son encontre, qualifiant Akin de « chahuteur libéral » pour avoir obstinément demandé, au début d’une conférence de presse, si le nouveau chef répondrait aux questions.

Quiconque a déjà travaillé avec Akin a une vision très positive de son professionnalisme et de son éthique de travail. Dans les milieux progressistes, il était en fait considéré par certains avec méfiance.

Akin était autrefois le chef du bureau national de Sun Media. C’était Harper’s Fox News, donc appeler Akin un libéral n’avait aucun sens. Bien sûr Poilievre a voulu tirer un coup de semonce dans l’arc des journalistes arrogants : lui seul décide et s’il dit qu’il n’y aura que deux questions, n’ose même pas l’interroger, écris juste ce qu’il dit…

La crise de colère d’Akin était peut-être sincère, mais cela aurait aussi pu être un avertissement d’un journaliste compagnon à Poilievre : si vous nous traitez comme des sténographes, nous allons vous rabaisser.

Poilièvre a immédiatement envoyé une lettre à sa base dénonçant les médias anti-conservateurs et… demandant un don !

Les gens les plus heureux au Canada le week-end dernier étaient les partisans conservateurs. Les gens les plus heureux au Canada aujourd’hui sont les analystes politiques, les commentateurs et les experts. Cela va être tout sauf ennuyeux !



Tom Mulcair a été le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada fédéral entre 2012 et 2017