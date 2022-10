Poilievre condamné pour des vidéos YouTube avec une étiquette “misogyne”

Le premier ministre Justin Trudeau et les libéraux accusent Pierre Poilievre d’« utiliser ses vidéos pour attirer les mouvements misogynes d’extrême droite en ligne », à la suite d’un rapport selon lequel la chaîne YouTube de Poilievre utilisait une balise cachée pour promouvoir ses vidéos auprès d’un public anti-femmes.

«Le choix fait par le chef conservateur de tendre la main aux groupes extrémistes en ligne, d’attirer des groupes anti-femmes et misogynes pour son propre gain politique est un choix dont il devra répondre. Je veux dire, les femmes de tout le pays veulent savoir pourquoi il a permis que cela se produise et veut le voir en assumer la responsabilité », a déclaré Trudeau à la Chambre des communes jeudi, faisant référence aux reportages de Global News.

Le tag qui aurait été utilisé pour cibler ces audiences en ligne, “#mgtow” – un acronyme pour “les hommes suivent leur propre chemin” – fait référence à un groupe d’hommes anti-féministes qui cherchent à se séparer des femmes. Il a été associé au soi-disant « incel » ou mouvement de célibat involontaire.

Reddit a interdit la communauté “r/MGTOW” pour avoir enfreint sa règle contre la promotion de la haine.

CTV News n’a pas vérifié de manière indépendante l’utilisation passée de cette balise sur la page YouTube de Poilievre. Selon Global News, après que l’utilisation de la balise a été soulevée auprès du bureau de Poilievre, elle a été supprimée des vidéos téléchargées au cours des dernières années.

Trudeau a mis Poilievre au défi à plusieurs reprises d’aborder la question pendant la période des questions, où le parti au pouvoir est censé être celui qui est confronté aux questions.

«Ce sont des mouvements anti-femmes et ils ont des conséquences dévastatrices dans la vie réelle. Monsieur le Président, j’appelle le chef conservateur à se lever à la Chambre, à assumer ses responsabilités et à s’excuser», a déclaré Trudeau.

En réponse, Poilievre a confirmé qu’il “a corrigé le problème dès que j’en ai eu connaissance”.

Poilievre a déclaré qu’il condamnait “toutes les formes de misogynie” et “assumait ses responsabilités”, avant de pivoter pour attaquer Trudeau à propos de son passé scandale du visage noir et de la controverse Jody Wilson-Raybould et SNC-Lavalin, le caucus conservateur l’encourageant.

“ALIMENTATION DANS LES CHAMBRES D’ÉCHO INCEL”

Plusieurs députés et ministres ont fait écho à la condamnation de Trudeau jeudi, appelant Poilievre à expliquer comment l’utilisation de cette étiquette était autorisée et qui en était responsable.

“Il est très alarmant de voir un rapport où un parti politique, le Parti conservateur du Canada, a apparemment utilisé une sorte de hashtag ou de codage qui n’était pas visible, pour alimenter des chambres d’écho incel où vous avez une rhétorique ouvertement violente envers les femmes. C’est dangereux, c’est mal, et ce sera à eux d’en répondre”, a déclaré le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino.

Le ministre de la Justice, David Lametti, l’a qualifié de “plus que totalement inacceptable” et de “véritable scandale”. Il a dit que tous ceux qui ont appuyé Poilievre pendant la course à la chefferie, ou qui appuient le parti maintenant, devraient y penser.

«Lier vos publications à un groupe qui incite activement à la haine… Je suis scandalisée. Je pense que chaque femme au Canada, chaque personne au Canada, devrait être scandalisée par cela», a déclaré Lametti.

Les députées libérales Jennifer O’Connell et Soraya Martinez Ferrada ont appelé Poilievre à dénoncer les actions de son équipe et à assumer une part de responsabilité, mais appellent également les femmes députées conservatrices à se lever et à dénoncer cela.

“M. Poilievre a délibérément ciblé et courtisé les mouvements anti-femmes violents incel pour son propre gain politique et personnel… Il se présente pour être – dit-il – Premier ministre… Et nous lui demandons d’agir maintenant”, O’Connell a dit.

La députée conservatrice Raquel Dancho a été interrogée par des journalistes sur la colline du Parlement qui, selon elle, devrait assumer la responsabilité de l’étiquette.

Elle a déclaré: «Je suis très fière de mon chef qui vient de sortir et de prendre ses responsabilités et de rectifier immédiatement la situation. Je pense que cela montre un vrai leadership et il est temps que nous ayons un chef à la Chambre des communes qui fasse cela », tout en accusant Trudeau de ne pas « assumer encore et encore la responsabilité d’actions racistes, sexistes et misogynes ».

Alain Rayes, un député indépendant qui a quitté le Parti conservateur quelques jours seulement après la victoire de Poilievre, a qualifié la situation d'”inacceptable”. Rayes a déclaré que même s’il peut croire que Poilievre n’a pas utilisé l’étiquette lui-même, “il doit renvoyer immédiatement la personne qui l’a fait”. Il a déclaré que c’était “le minimum attendu d’un leader”.

Alors que certains députés demandent qu’il y ait des conséquences, Poilievre n’a fait aucune indication qu’il prévoyait de prendre d’autres mesures pour régler le problème.