Poilievre compare une grande ville de la Colombie-Britannique à un pays du tiers monde. Les gens qui y vivent disent que ce n’est pas bien

Garth Gorrel et sa femme, Debbie Houghtaling, campent le long du sentier ferroviaire Okanagan à l’extrémité nord du centre-ville de Kelowna, en Colombie-Britannique, depuis deux ans.

Gorrel, un ancien métallurgiste à Kamloops, et Houghtaling, qui faisait du travail de bureau en ligne pour un service de conciergerie basé en Alberta, ont tous deux perdu leur emploi en raison de licenciements au plus fort de la pandémie de COVID-19.

Espérant trouver un emploi, le couple a déménagé à Kelowna mais n’a pas eu de chance. Incapables de s’offrir un appartement en location, ils ont décidé de s’abriter à l’extérieur.

« Nous restons juste là – home sweet home », a déclaré Gorrel, debout près de leur résidence de fortune composée de deux tentes, d’un potager et de leur chien Kismet.

« Ne gênez pas les gens et tout ira bien. »

Debbie Houghtaling regarde les légumes qu’elle et son mari cultivent près de leur camp. (Brady Strachan/CBC)

En mai 2021, la ville de Kelowna a mis en place ce qu’elle appelle un «site d’hébergement extérieur» sur le Rail Trail où les gens pouvaient dormir dans des tentes entre 18 h et 9 h tous les jours. L’objectif principal du site de camping désigné était de décourager les gens de camper dans les parcs de la ville et d’autres espaces publics. La ville a depuis augmenté l’allocation et estime qu’environ 100 personnes y campent quotidiennement.

Cependant, le couple n’avait pas prévu de rencontrer des étrangers s’immisçant dans leur vie, traversant la zone de campement, filmant et lançant des remarques désobligeantes aux campeurs.

« Ils passent en voiture et disent « crackheads » ou un type est passé avec un mégaphone [saying]’Ne te drogue pas.’

« Nous ne sommes pas tous toxicomanes », a déclaré Houghtaling. « On a l’impression d’être exposé. »

Elle pense que ceux qui filment sont à un chèque de paie de vivre eux-mêmes l’itinérance. À sa grande surprise, l’une des vidéos qu’ils ont capturées a été téléchargée sur TikTok au cours du week-end.

Deux jours plus tard, le chef conservateur fédéral Pierre Poilievre a tweeté la vidéo TikTok, gagnant plus de 11 000 likes.

« Ces images ne proviennent pas d’un pays lointain du tiers monde. C’est Kelowna après huit ans de Trudeau et du NPD », a écrit Poilievre dans le tweet.

Ces images ne proviennent pas d’un pays lointain du tiers monde. C’est Kelowna. Après huit ans de Trudeau & ; le NPD. pic.twitter.com/Oj9M2WtujO —@PierrePoilievre

Les campeurs et la ville dénoncent le tweet polarisant de Poilievre

Houghtaling trouve absurde qu’un politicien choisisse d’utiliser une vidéo TikTok qui n’a aucun contexte sur les campeurs du Rail Trail.

« Pourquoi n’est-il même pas descendu et n’a-t-il parlé à personne ici ou n’a-t-il pas été conduit et filmé lui-même?

« Pour nous utiliser sur sa plate-forme pour le faire passer pour un meilleur leader ? » dit-elle. « Quiconque dit que ce sont les gens qui dirigent notre pays est risible. »

Le centre de l’Okanagan, qui compte plus de 222 000 habitants, est la région métropolitaine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, selon Statistique Canada. Comme de nombreuses autres régions de la Colombie-Britannique et du Canada, elle est aux prises avec une population de sans-abri en augmentation rapide.

Darren Caul, directeur de la sécurité communautaire de Kelowna, estime qu’il y a au moins 200 personnes vivant à l’extérieur dans toute la ville, une multiplication par quatre au cours des deux dernières années.

En tant que fonctionnaire, Caul dit qu’il s’abstient de se plonger dans la politique, mais estime qu’il est injuste de désigner Kelowna sur les réseaux sociaux pour sa population de sans-abri.

« Les collectivités de toute la province — en fait, de tout le pays — doivent faire face aux conséquences malheureuses de nos conditions économiques et sociales.

« C’est décevant car cela ne montre qu’une partie de notre communauté », a-t-il déclaré.

Darren Caul, directeur de la sécurité communautaire de Kelowna, estime qu’il y a au moins 200 personnes dans toute la ville qui vivent à l’extérieur, mais il dit qu’il est injuste d’utiliser les médias sociaux pour désigner Kelowna parce que ce n’est pas la seule ville canadienne avec un problème de sans-abri. (Brady Strachan/CBC)

L’engagement de Kelowna pour lutter contre l’itinérance

Caul dit que le tweet de Poilievre ne reconnaît pas les commodités de classe mondiale de Kelowna, telles que le magnifique lac Okanagan, les plages et les vignobles.

Il dit qu’il omet également de mentionner que la municipalité de Central Okanagan a mis en place un programme de cinq ans Stratégie de retour à la maison en 2017, en partenariat avec BC Housing et des organismes sans but lucratif pour résoudre les problèmes d’itinérance et de toxicomanie.

« Le logement ainsi que les problèmes de santé mentale et de consommation problématique de substances sont des mandats du gouvernement provincial, mais cela n’empêche pas la ville de Kelowna de se retrousser les manches et de s’impliquer », a déclaré Caul.

La stratégie Journey Home fait actuellement l’objet d’un examen, et le conseil municipal de Kelowna décidera s’il convient de prolonger le programme au-delà de 2023 en fonction de ses résultats.

Camps de sans-abri le long de l’Okanagan Rail Trail, à l’extrémité nord du centre-ville de Kelowna. La ville revoit sa stratégie en matière d’itinérance. (Brady Strachan/CBC)

En attendant, Gorrel et Houghtaling dépendent des repas et des subventions de Gospel Mission de la ville, une organisation de soutien aux sans-abri, tout en continuant à chercher un emploi et un logement abordable.

« Mille deux cent [dollars a month] est probablement le meilleur », a déclaré Gorrel.

« Ou même 1 500 [dollars a month] avec utilitaires inclus. »