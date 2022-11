Poilievre commente que l’approvisionnement sécuritaire en médicaments au Canada est «irresponsable»: Bennett

OTTAWA –

La ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Caroyln Bennett, a déclaré que les commentaires du chef conservateur Pierre Poilievre au sujet des sites de consommation sécuritaire de drogues sont « irresponsables » et « erronés ».

Ses commentaires interviennent après que Poilievre a publié dimanche une vidéo intitulée “Tout se sent cassé”, dans laquelle il dit que les programmes de consommation sûre doivent être financés, car ils entraînent une augmentation “massive” des surdoses et des crimes.

“Les dépendances que nous voyons, qui ont terrorisé ces personnes et nos communautés, sont le résultat d’une expérience ratée”, déclare Poilievre dans la vidéo de cinq minutes, filmée devant une ville de tentes à Vancouver. “Il s’agit d’une politique délibérée des gouvernements libéraux et néo-démocrates réveillés pour fournir des médicaments financés par les contribuables, inonder nos rues d’un accès facile à ces poisons.”

Poilievre dit dans la vidéo que les ressources devraient plutôt aller à l’application des frontières, en adoptant une position plus dure à l’égard des récidivistes qui “s’attaquent aux toxicomanes” et en annulant le financement des programmes de lutte contre la drogue dans le cadre de “l’idée soi-disant et ironiquement nommée d’un approvisionnement sûr”.

Poilievre affirme que l’accent devrait être mis sur les programmes de rétablissement.

Alors qu’elle se rendait à une réunion du cabinet mardi, Bennett a déclaré aux journalistes qu’elle pensait que les commentaires de Poilievre étaient “juste des absurdités populistes irresponsables”.

« Je pense que toutes les preuves montrent que ce que nous faisons n’est pas suffisant. Nous devons aller plus loin, mais cela sauve des vies », a-t-elle également déclaré. “Et je pense que beaucoup d’entre nous sont furieux.”

Bennett a déclaré que le gouvernement libéral a passé des années à mettre en place des programmes de réduction des méfaits que l’ancien gouvernement conservateur a supprimés.

Tout se sent brisé. Mais nous pouvons y remédier. pic.twitter.com/4WarLBsBUU — Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) 20 novembre 2022

“Il n’y a pas de modèle de rétablissement pour les personnes décédées”, a-t-elle déclaré. “Nous devons rencontrer les gens là où ils sont, et c’est une idéologie totalement erronée et c’est juste bouleversant.”

Elle aussi pris sur Twitter en réponse à la vidéo de Poilievre – qui compte près de 600 000 vues, entre les comptes Twitter et YouTube de Poilievre, mardi après-midi – en particulier son affirmation selon laquelle “il n’y a pas d’approvisionnement sûr de ces médicaments”.

“Ce n’est pas vrai”, a tweeté Bennett. «Pousser ce point de vue sur la réduction des méfaits pendant une crise de drogues toxiques et de surdoses est irresponsable. Les sites de consommation supervisée ont inversé 41 000 surdoses depuis 2017 sans un seul décès.

« Les preuves sont claires à ce sujet. Un approvisionnement sûr sauve des vies. Nous ne pouvons pas nous permettre de revenir à une idéologie préjudiciable et non scientifique au détriment de la vie des gens », a-t-elle également écrit.