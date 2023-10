Le chef conservateur Pierre Poilievre a acquis une certaine notoriété au sud de la frontière cette semaine après qu’une vidéo de lui mangeant une pomme tout en réprimandant un journaliste local soit devenue virale.

Bien que la vidéo ait suscité à la fois des éloges et des critiques en ligne, il s’agit en fin de compte d’une victoire politique, a déclaré Alex Marland, professeur à l’Université Acadia et auteur du livre. Fouetté : la discipline de parti au Canada.

« Cela vaut beaucoup d’argent en termes de marketing. Parce que c’est un média gagné. Cela touche donc beaucoup de gens », a-t-il déclaré.

« Pierre Poilievre est quelqu’un qui aime se lancer dans la politique, il aime débattre, il est très rapide, et toutes ces choses ressortent dans cette affaire. Ils exploitent donc leurs points forts. »

Dans une vidéo publiée par Poilievre et visionnée plus de 1,4 million de fois sur les plateformes de médias sociaux, Don Urquhart, rédacteur en chef du Times Chronicle, se lance dans un échange laconique avec le chef conservateur sur le populisme et la politique à Oliver, en Colombie-Britannique.

Comment aimez-vous ces pommes ? PARTIE 1 pic.twitter.com/RkDBAn13nl —@PierrePoilièvre

« Vous empruntez évidemment la voie populiste », déclare Urquhart dans la vidéo.

« Qu’est-ce que cela signifie? » demande Poilievre.

« Vous utilisez certainement assez fréquemment un langage idéologique très fort », dit Urquhart.

« Comme quoi? » demande Poilievre.

« Aile gauche, vous savez, ceci et cela, aile droite », répond Urquhart.

Poilievre répond qu’il ne parle « jamais vraiment » de gauche ou de droite.

« Je n’y crois pas vraiment », dit-il.

« Beaucoup de gens diraient que vous prenez simplement une page du livre de Donald Trump », déclare Urquhart.

« Beaucoup de monde ? Qui dirait ça ? » dit Poilievre en croquant dans une pomme.

Attention mondiale

Fox News a décrit l’échange comme Poilievre « battant [a] questions d’un journaliste », tandis que le Daily Mail a décrit l’échange comme un chef conservateur « déchirant calmement un journaliste ». Un animateur de Sky News en Australie a déclaré qu’il « pouvait y avoir de l’espoir » pour le Canada.

« Pouvons-nous l’avoir dans notre pays ? » » a demandé la journaliste de télévision américaine Megyn Kelly.

Elon Musk a répondu à la vidéo en ligne, écrivant qu’il n’avait « jamais entendu parler de lui auparavant, mais cette interview est [fire emoji] ».

La vidéo a également rempli les colonnes des médias canadiens. Plus tôt cette semaine, une chronique du National Post a suggéré le « retrait est maintenant étudié comme un exemple de jiu-jitsu politique dans le monde entier ». Le L’Observateur national, quant à lui, a déclaré Poilievre « n’a pas à se comporter comme un crétin irritable ».

Le Parti libéral a publié sa propre version du clip, rejoignant les moments où Poilievre fustigeait la « gauche radicale » à la Chambre des communes.

Ce que dit Pierre Poilievre : « Je ne parle jamais vraiment de gauche ou de droite. » Ce que fait Pierre Poilievre : pic.twitter.com/QTjjJWo4lB —@parti libéral

« Pouvez-vous dire suffisant, arrogant et condescendant ? Le député libéral Ryan Turnbull a publié ce message sur les réseaux sociaux.

La vidéo met Poilievre « sur la carte » : DeLorey

Fred DeLorey, qui a été directeur de campagne nationale du Parti conservateur du Canada en 2021, a déclaré que la vidéo sans vergogne plaçait Poilievre « sur la carte » des conservateurs.

« C’est un chouchou de la droite à bien des égards », a-t-il déclaré.

« En tant que conservateur, nous avons souvent l’impression qu’on nous demande de nous excuser d’être conservateur et il aborde ces questions avec beaucoup de force. »

DeLorey, maintenant associé chez NorthStar Public Affairs, a déclaré qu’il est peu probable que l’échange fasse changer d’avis ceux qui ont des opinions bien arrêtées sur Poilievre.

« Ceux qui l’aiment adorent la vidéo. Ceux qui ne l’aiment pas n’aiment pas la vidéo », a-t-il déclaré.

Mais il a dit qu’il pensait que cela jouerait en faveur de ceux qui sont sur la clôture.

« Il se sent comme un politicien pragmatique, ce qui, je pense, intéresse beaucoup de gens en ce moment », a-t-il déclaré. « Cela montre simplement qu’on peut être un homme d’État fort. »

Marland a déclaré que la vidéo comporte certains risques.

« Ce n’est jamais une bonne chose que le Parti conservateur du Canada soit associé à Fox News », a-t-il déclaré.

Marland a déclaré que ce qui rend la vidéo si attrayante est en partie son authenticité, même si Poilievre savait probablement qu’il était enregistré.

« Nous devons nous rappeler qu’en politique, tout est une performance. Il n’y a donc rien de naturel », a-t-il déclaré.

« Maintenant, cela étant dit, cela n’était pas scénarisé. Dans la politique canadienne, nous sommes tellement habitués à ce que tout le monde soit scénarisé, parce que tout le monde a tellement peur d’avoir des ennuis. »

Le contexte compte, selon un expert

Marland a déclaré que le premier ministre Justin Trudeau avait pu accéder au pouvoir en 2015 en partie parce qu’il semblait très différent du Stephen Harper « structuré ».

Aujourd’hui, c’est l’inverse qui semble se produire, dit-il.

« [Poilievre] il était capable de se débrouiller tout seul. Et il y a un grand appétit pour cela parmi le public », a-t-il déclaré.

Il a néanmoins averti les téléspectateurs de se rappeler le contexte de la vidéo – filmée, emballée et diffusée par un parti politique.

« Cela suit une stratégie conservatrice en petit c, qui consiste à utiliser les médias sociaux pour, à bien des égards, éviter les questions difficiles des médias », a-t-il déclaré.

« Ce sont encore eux qui utilisent les médias sociaux pour faire connaître cette information. Poilievre n’est pas toujours disponible à la tribune de la presse parlementaire. »

DeLorey et Marland ont déclaré qu’il y avait là une leçon pour les journalistes.

DeLorey a déclaré que toute la scène aurait pu se dérouler différemment si le journaliste avait posé des questions différentes ou cité des exemples spécifiques.

« En fin de compte, pour moi, cette vidéo devrait vraiment avertir les journalistes que les conservateurs vont prêter attention à la façon dont ils traitent Poilievre », a déclaré Marland.

CBC a contacté Urquhart, qui a déclaré qu’il n’était pas en mesure de commenter.