Poilievre accuse une tentative de distraction: Brown

Le candidat à la direction du Parti conservateur, Patrick Brown, affirme que les accusations de Pierre Poilievre selon lesquelles sa campagne a remboursé les frais d’adhésion sont une tentative de détourner l’attention des promesses de politique économique de son rival.

Brown a déclaré que Poilievre se cachait derrière les attaques alors que le marché mondial des crypto-monnaies s’effondrait.

« C’est Pierre Poilievre qui essaie de changer de chaîne. Cette semaine, il y a eu une grande histoire dans les nouvelles du monde et c’était que la crypto-monnaie était en train de s’effondrer et que la politique économique de Pierre Poilievre recommandait Bitcoin aux Canadiens », a déclaré Brown dans une entrevue sur la période des questions de CTV.

« Il ne veut pas répondre aux questions sur la façon dont il a mis en place une politique économique embarrassante pour le Parti conservateur. »

Dans une lettre du 10 juin au président du Comité d’organisation des élections à la direction obtenue par CTV News, le député conservateur et coprésident de la campagne de Poilievre, Tim Uppal, a soulevé « les pratiques de vente d’adhésions » au sein du camp Brown.

« Pendant le contexte de leadership, la campagne Poilievre a reçu des rapports répétés selon lesquels les organisateurs travaillant pour la campagne Brown s’arrangeaient pour rembourser les frais d’adhésion payés par les personnes qui ont accepté de rejoindre le Parti en utilisant le portail Web de la campagne Brown », indique la lettre.

Brown nie les allégations.

BROWN COURIRAIT-IL AVEC POILIEVRE COMME LEADER ?

Le maire de Brampton a également déclaré à la période des questions de CTV qu’il ne se présenterait pas comme député fédéral sous la direction de Poilievre.

« En raison des positions qu’il a prises, qui ne parlent pas à un Parti conservateur inclusif, je pense que ce serait un désastre électoral. Je ne suis pas intéressé à faire partie d’une autre élection perdante », a-t-il déclaré.

Il affirme toutefois qu’il se présenterait au fédéral si Jean Charest, Leslyn Lewis, Scott Aitchison ou Roman Baber prenaient le poste le plus élevé.

BROWN N’A «AUCUN PLAN» POUR S’INSCRIRE EN TANT QUE CANDIDAT AU MAIRE DE BRAMPTON

Le temps presse pour que Brown se retire officiellement d’une autre candidature à la mairie. Il a jusqu’au 19 août pour se déclarer candidat.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait pris sa décision, Brown a seulement dit qu’il était «engagé» dans la course à la direction du Parti conservateur fédéral.

«Je n’ai pas l’intention de m’inscrire, je suis toujours très confiant de pouvoir gagner cette course et de mettre le Parti conservateur en position de vaincre les libéraux et le NPD aux prochaines élections», a-t-il déclaré.