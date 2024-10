Poilievre accuse les libéraux d’être responsables de la montée de l’antisémitisme lors de ses remarques lors de la cérémonie de commémoration du 7 octobre

Le premier ministre Justin Trudeau et le chef conservateur Pierre Poilievre ont marqué le premier anniversaire de l’attaque contre Israël du 7 octobre en s’exprimant contre la montée de l’antisémitisme au Canada lors d’une cérémonie à Ottawa lundi soir.

Mais tandis que Trudeau parlait de la nécessité de lutter contre la montée de l’antisémitisme en général, Poilievre a largement critiqué le gouvernement libéral.

« Cette idéologie qui cherche à diviser les gens en fonction de la race et de l’origine ethnique, qui a conduit à ces horribles explosions de haine, ne vient pas de la base. Elle vient du haut vers le bas », a déclaré Poilievre.

Le chef conservateur a souligné les controverses récentes, comme la nomination de Birju Dattani comme commissaire en chef de la Commission canadienne des droits de la personne et l’octroi d’un contrat fédéral à un groupe qui employait un consultant accusé d’avoir publié du contenu antisémite sur X – comme exemples des échecs du gouvernement.

« Il est temps que le peuple change de gouvernement », a-t-il déclaré sous les applaudissements nourris de la salle.

Poilivre a déclaré que si son parti formait le gouvernement, il annulerait le financement de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) et refuserait le financement fédéral aux universités qui « propagent l’antisémitisme ou mettent les Juifs en danger et mal à l’aise sur leurs campus ».

« Nous laisserons derrière nous cette vilaine idéologie qui a divisé notre peuple et nous récupérerons le pays que nous avons connu et aimé », a-t-il déclaré.

Trudeau, qui a pris la parole avant Poilievre, a commencé son discours en remerciant les personnes rassemblées et en nommant spécifiquement les membres de son caucus.

« Merci aux parlementaires de tous les partis qui mettent de côté leur partisanerie pour être ici aujourd’hui », a déclaré Trudeau.

Le premier ministre Justin Trudeau a également prononcé un discours lors de l’événement. (Spencer Colby/La Presse Canadienne)

Le premier ministre a parlé de manière générale de la nécessité de lutter contre l’antisémitisme au Canada à la suite de l’attaque du 7 octobre menée par des militants du Hamas.

« Ce qui rend cette attaque barbare encore plus angoissante, c’est le fait que vous revivez ce cauchemar chaque jour. Vous le revivez lorsque des lâches tirent et brisent les vitres de vos écoles et synagogues au milieu de la nuit. Vous le revivez lorsque « Les antisémites brandissent les drapeaux du Hamas et du Hezbollah dans les rues de nos villes », a déclaré Trudeau lundi.

« Il est inacceptable qu’un tel comportement soit normalisé. Il incombe à moi et à chaque dirigeant… de ne laisser aucun quartier à l’antisémitisme, d’arrêter cette montée de la haine et d’inverser sa propagation. »

Même si Trudeau a reçu des applaudissements pour ses remarques, les applaudissements qui ont accueilli Poilievre ont été nettement plus forts.

L’ambassadeur d’Israël au Canada, Iddo Moed, a qualifié le Canada d’ami d’Israël, un ami « d’intégrité et d’honneur ». (Spencer Colby/La Presse Canadienne)

Iddo Moed, l’ambassadeur d’Israël au Canada, a pris la parole avant que Trudeau ou Poilievre ne montent sur scène et a salué le Canada comme un ami d’Israël, un ami « intègre et honorable ».

Mais l’ambassadeur a également remis en question certaines des actions récentes du gouvernement libéral, comme interdisant certaines exportations militaires vers Israël et le soutien des libéraux à un Motion de la Chambre sur un État palestinien .

Moed s’est dit encouragé par la récente désignation des Gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste.

« Dans un monde de plus en plus dangereux et où le mal existe malheureusement, les Canadiens et les Israéliens doivent travailler ensemble pour défendre notre peuple et nos valeurs en tant que démocraties libérales. »

Les députés se lèvent pour une minute de silence à l’occasion du premier anniversaire de l’attaque du Hamas contre Israël qui a déclenché la guerre en cours à Gaza, à la fin de la période des questions à la Chambre des communes sur la Colline du Parlement, à Ottawa, lundi. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Plus tôt lundi, les députés ont observé une minute de silence à la Chambre des communes pour marquer l’anniversaire de l’attaque. La Chambre a également adopté une motion unanime condamnant l’attaque et exprimant son soutien aux victimes et à leurs familles.

Environ 1 200 personnes ont été tuées lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, dont plusieurs Canadiens. Environ 250 personnes ont été prises en otage.

REGARDER | 1er anniversaire de l’attaque du 7 octobre contre Israël : Israël célèbre le premier anniversaire de l’attaque du Hamas alors que la guerre s’intensifie au Moyen-Orient Le 7 octobre marque le premier anniversaire de l’attaque du Hamas contre Israël. Plus de 1 000 personnes ont été tuées et 250 autres ont été prises en otages. Le conflit qui a suivi au Moyen-Orient a coûté la vie à des milliers de personnes et déclenché des divisions et des protestations à l’échelle mondiale.

Depuis lors, au moins 41 500 personnes ont été tuées dans l’offensive militaire aérienne et terrestre israélienne, selon le ministère de la Santé de Gaza.

On estime qu’il reste environ 100 otages à Gaza.

Environ 90 pour cent des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont été déplacés de leurs foyers et au moins 680 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie.

Lundi, l’armée israélienne a déclaré que 728 de ses soldats étaient morts à Gaza l’année dernière.