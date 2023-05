Poilievre a refusé de rencontrer Johnston sur l’ingérence étrangère, citant le calendrier

Le chef conservateur Pierre Poilievre a refusé de rencontrer le rapporteur spécial du gouvernement sur l’ingérence étrangère, invoquant une incapacité à trouver un moment mutuellement convenable, a déclaré mercredi un porte-parole de Poilievre.

Poilievre s’est moqué de la décision du premier ministre Justin Trudeau de nommer l’ancien gouverneur général David Johnston pour se pencher sur la question de l’ingérence étrangère, qualifiant cela de simple tactique dilatoire pour éviter de déclencher une enquête publique et décrivant Johnston comme le « voisin, ami de la famille et skieur de Trudeau ». copain. »

Le Premier ministre a qualifié les critiques de Johnston d' »horribles attaques partisanes contre un homme d’une intégrité extraordinaire ».

Poilievre a également cité le travail passé de Johnston avec la Fondation Pierre Elliott Trudeau, du nom du père du premier ministre, comme preuve que Johnston n’est pas fait pour le rôle.

Pourtant, le directeur des relations avec les médias de Poilievre, Sebastian Skamski, a déclaré que le bureau du chef de l’opposition s’était conformé à une demande par courriel d’informations sur toute expérience passée d’ingérence étrangère potentielle.

Ces expériences sont limitées, étant donné que Poilievre n’est chef de l’opposition que depuis quelques mois et qu’il n’a pas encore dirigé le parti lors d’élections générales, a déclaré le porte-parole.

Lorsque l’équipe de Johnston a contacté plus tôt ce mois-ci pour demander une rencontre avec Poilievre, le chef conservateur n’a reçu qu’un préavis de 48 heures et n’a pas été en mesure de respecter le délai, a déclaré Skamski.

CBC News a contacté le Bureau du Conseil privé, qui traite les demandes des médias pour Johnston, pour commentaires.

Les chefs du NPD et du Bloc ont rencontré Johnston

Les chefs du NPD et du Bloc québécois ont rencontré Johnston alors qu’il prépare son rapport sur la nécessité d’une enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les élections canadiennes.

Selon un porte-parole du NPD, le parti a demandé à rencontrer Johnston. Le chef Jagmeet Singh et la députée de Vancouver-Est Jenny Kwan ont rencontré le rapporteur le 1er mai.

« Essentiellement, nous avons continué à recommander une enquête publique », a écrit le porte-parole du NPD dans un communiqué.

Le parti voulait que Kwan y assiste car « elle a été très active à l’écoute de la communauté chinoise au sujet de leurs préoccupations concernant l’ingérence étrangère » et espérait « s’assurer que l’impact sur les gens ordinaires était pris en compte ».

La semaine dernière, il est apparu que Kwan avait également tenu un appel vidéo avec le SCRS pour discuter d’une éventuelle ingérence de la Chine à son égard.

Dans un communiqué, le Bloc québécois a déclaré que le chef Yves-François Blanchet et son porte-parole en matière d’éthique, René Villemure, ont rencontré Johnston il y a une semaine.

« Le point le plus important dont nous avons discuté est la nomination d’un [independent] le commissaire [to preside over a public inquiry]», a déclaré Blanchet dans le communiqué écrit, « qui doit être confiée au Parlement. Cette personne devrait, de façon réaliste, être juge de carrière et n’avoir aucune relation particulière avec le Parti libéral du Canada. »

Johnston est sur le point de lancer un appel à une enquête publique sur l’ingérence électorale étrangère d’ici mardi prochain, ainsi que d’autres recommandations. Le gouvernement a dit qu’il respecterait toutes ses décisions.