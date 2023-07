Poignarder en classe au professeur de blessures de l’Université canadienne de Waterloo, 2 étudiants; suspect en garde à vue

Un professeur et deux étudiants ont été poignardés mercredi lors d’un cours sur les questions de genre dans une université canadienne, et un suspect a été placé en garde à vue, a indiqué la police. Des étudiants qui étaient dans la classe à l’Université de Waterloo ont déclaré que l’agresseur était entré dans la salle de classe et avait commencé à attaquer les gens après avoir parlé avec le professeur.

« Le gars est entré et a demandé au professeur s’il était le professeur, il a dit » oui « puis il a sorti un couteau et après cela, tout le monde s’est enfui », a déclaré Yusuf Kaymak, un élève de la classe. a déclaré à CTV News.

« Je me suis enfui, et après que nous soyons sortis, il y avait un enfant qui a été poignardé. Il saignait (de) son bras. Je ne sais pas ce qui est arrivé au professeur », a-t-il dit.

Kaymak a déclaré qu’environ 40 élèves étaient dans la classe à l’époque. Un autre étudiant, Jimmy Li, a déclaré à CTV que l’agresseur avait « deux très gros couteaux ».

Les blessures ne mettaient pas leur vie en danger et le motif de l’attaque n’était pas immédiatement clair, a indiqué la police. Le suspect était interrogé par les enquêteurs.

« Il n’y a plus de menace pour la sécurité publique sur le campus ou à l’extérieur dans la communauté au sens large pour le moment », a déclaré la surintendante du service de police régional de Waterloo, Shaena Morris, lors d’une conférence de presse.

Nick Manning, vice-président associé des communications de l’université, a identifié le suspect comme un membre de « la communauté universitaire », mais a refusé de confirmer que l’individu était un étudiant.

Manning a déclaré que les coups de couteau avaient eu lieu dans Philosophy 202, qui, selon le site Web de l’université, se concentre sur les «questions de genre».

Une description du cours sur le site Web indique qu’il «examinera la construction du genre dans l’histoire de la philosophie à travers des discussions contemporaines. Qu’est-ce que le sexe ? Comment « faisons-nous » le genre ? Comment pouvons-nous « défaire » le genre – et le voulons-nous ? »

« Toute notre communauté est vraiment inquiète que cela se produise ici. C’est un grand choc », a déclaré Manning aux journalistes.

Les cours prévus mercredi soir à Hagey Hall, où a eu lieu l’attaque, ont été annulés, l’université dit dans un tweet. C’était devrait rester fermé jusqu’à jeudi matin, mais toutes les autres opérations du campus se poursuivront comme d’habitude, a indiqué l’université.

« Nos premières pensées, bien sûr, vont aux élèves qui sont dans la classe et se sont immédiatement tournés pour s’assurer qu’en plus de soutenir l’enquête policière, nous avons été là pour soutenir la santé mentale de nos élèves et de nos personnel », a déclaré Manning.

Dans un déclaration publié jeudi, le prévôt de l’école, James WE Rush, a qualifié l’attaque de « choquante ».

« Dans les prochains jours, beaucoup d’entre vous auront des questions sur les raisons pour lesquelles cela s’est produit et sur la réponse de l’Université », a écrit Rush. « Mon engagement envers vous est que les hauts dirigeants seront aussi transparents que possible avec les informations dont nous disposons. »