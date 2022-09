Poignarder à l’école de Huddersfield: maman « submergée de chagrin » alors qu’un garçon de 15 ans est poignardé à mort par un « tueur masqué » alors qu’un adolescent est arrêté

Une maman est submergée de chagrin après qu’un tueur masqué aurait coincé et assassiné son fils devant les portes de son école.

Marcia McLean, le cœur brisé, se serait rendue ce matin à l’endroit où Khayri, 15 ans, a été attaquée par la North Huddersfield Trust School.

Khayri McLean a été poignardée à mort hier

Khayri photographié avec sa mère Marcia Crédit : Ben Lack

Des personnes en deuil dévastées ont rendu hommage ce matin au garçon

Les services d’urgence se sont précipités à l’école hier après l’incident Crédit : MEN Media

Du sang a été laissé sur le trottoir lors de la scène choquante Crédit : Ben Lack

Le jeune de 15 ans a été poignardé près des portes de l’école peu avant 15 heures. Crédit : PA

Khayri avec sa petite amie Shyana James, 16 ans, qui a déclaré que son cœur s’était “brisé” 1 crédit

Elle s’est agenouillée sur le sol et a été “visiblement complètement submergée par l’émotion”, a rapporté Good Morning Britain.

Marcia était réconfortée par sa famille et ses amis aujourd’hui dans sa maison jumelée de Bradley Boulevard, à huit minutes à pied de l’endroit où Khayri a été poignardée.

La petite amie de Khayri, Shyana James, 16 ans, a également révélé son “cœur brisé” lorsqu’elle a appris sa mort et l’a qualifié de “vraiment gentil garçon”.

Khayri, qui, selon des témoins, a été coincé et poignardé devant des élèves horrifiés, a été qualifié de “bon garçon” par un autre parent.

Un garçon de 16 ans a été arrêté, soupçonné de meurtre après l’incident d’hier près des portes de l’école peu avant 15 heures à Huddersfield, dans le West Yorkshire.

Une femme dont la fille va à l’école a décrit la victime comme un “bon garçon” et a qualifié l’incident de dégoûtant, ajoutant : “Quelque chose doit être fait pour les enfants portant des couteaux”.

Les parents inquiets ont également qualifié l’incident de choquant, d’effrayant et de pire cauchemar pour un parent.

Un homme de 41 ans a déclaré : Mon neveu est en septième année et c’est sa première année de lycée. Ce genre de choses peut traumatiser les enfants.

“Ce n’est pas beau dans l’ensemble quand les parents viennent chercher des enfants pour voir cela gravé dans leur cerveau. Ils verront les conséquences – les voitures de police, l’ambulance et la bande de police.”

Une maman de deux enfants, 43 ans, a ajouté: «Cela vous fait peur d’envoyer vos enfants à l’école.

“Vous les envoyez à l’école pour être en sécurité. C’est déchirant et choquant. Où va le monde ?”

Un autre père de 46 ans, qui a un fils à l’école, a déclaré à YorkshireLive: “C’était un moment effrayant quand j’ai entendu qu’il y avait eu des problèmes et qu’un enseignant a répondu au téléphone de mon fils de 14 ans.

« Le personnel m’a demandé de venir le chercher. J’ai entendu dire que tout est sorti de nulle part. Cet élève a été attrapé, cloué au sol et poignardé à plusieurs reprises.

Un autre père a déclaré: “Ma fille vient de commencer là-bas et prenait le bus pour rentrer chez elle. Un garçon avec un chapeau noir et un snood a sauté sur un élève, l’a poignardé et s’est enfui.

“Elle a vu la bagarre mais n’a pas vu le couteau ou le sang. Le bus venait de s’arrêter au moment où cela s’est produit, donc a bloqué une partie de l’incident – ​​elle semble aller bien mais je pense qu’elle continue de le traiter. Ce n’est que sa troisième semaine environ à ce nouvelle école.

“La région est en train de devenir mauvaise pour ce crime récemment. Quelque chose doit être fait, je ne sais pas quoi mais ça ne peut pas être comme ça – ça ressemble à un drame policier.”

« L’ÉPINGLÉ »

Une maman locale de trois enfants avec des enfants adultes, qui s’appelle “P”, a déclaré qu’elle était choquée, ajoutant: “J’ai entendu dire qu’une bande de gars l’avait coincé et poignardé. Mon cœur vient de couler – c’est effrayant “. C’est le pire cauchemar d’un parent. Vous les envoyez à l’école, vous pensez qu’ils vont être en sécurité et rentrer à la maison en toute sécurité.”

Un homme de 24 ans a déclaré: «J’imagine que les années 7 auront été témoins de cela. C’est tragique. Que cela arrive à un garçon de 15 ans qui quitte l’école, c’est fou. Je ressens vraiment pour les parents. La panique qu’ils auront ressentie en recevant l’appel téléphonique.

Yorkshire Air Ambulance a bloqué les routes entourant l’incident alors que les parents récupéraient leurs enfants.

Un porte-parole de la police du West Yorkshire a déclaré: “À 14 h 54, la police a été appelée sur l’incident à Woodhouse Hill, Fartown.

“La victime a reçu des soins sur place et a été emmenée à l’infirmerie générale de Leeds pour une intervention chirurgicale d’urgence, mais a été déclarée morte peu de temps après.”

Dans une déclaration publiée sur le site Web de la North Huddersfield Trust School, le directeur Andrew Fell a déclaré: “C’est avec une immense tristesse que je dois vous dire qu’à la suite d’un incident survenu hier sur Woodhouse Hill Road, un de nos élèves a tragiquement perdu la vie.

“L’élève a été transporté en ambulance à l’hôpital après l’incident mais malgré les efforts les plus vaillants, le personnel médical n’a pas pu lui sauver la vie.

“C’est une nouvelle vraiment choquante pour nos élèves, vos enfants et notre personnel. Nous fournirons un soutien spécialisé à tous les membres de notre communauté qui estiment qu’ils pourraient en bénéficier.”

Le communiqué indique que l’école n’ouvrira pas avant 10h30, puis uniquement aux élèves qui ont besoin d’aide.

M. Fell a déclaré: “La police du West Yorkshire a lancé une enquête urgente, il serait donc inapproprié de faire d’autres commentaires pour le moment. J’exhorte tout le monde à ne pas se livrer à des spéculations sur les causes ou les auteurs possibles et à permettre à la police de faire leurs enquêtes Un communiqué a été publié.

“Nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis de l’élève qui doivent se sentir, comme nous, complètement dévastés. Ils ont perdu un être cher et nous avons perdu un merveilleux élève de notre communauté scolaire.”

Le surintendant-détective Marc Bowes a déclaré: “Notre enquête en est encore à un stade très précoce et nous mènerons des enquêtes approfondies pour établir toutes les circonstances entourant cet incident qui a entraîné la perte absolument insensée d’une jeune vie.

“Nous avons déjà identifié un certain nombre de témoins de l’incident lui-même, mais nous aimerions toujours entendre toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider l’enquête.”

Toute personne ayant des informations est priée de contacter les flics en ligne ou en appelant le 101 et en citant le numéro de référence 13220521713.

Ceux qui souhaitent signaler anonymement peuvent appeler Crimestoppers, un organisme de bienfaisance indépendant, au 0800 555 111.

La police sur les lieux après qu’un “bon garçon” aurait été “épinglé” et mortellement poignardé