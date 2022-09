Poignardages de masse au Canada: Myles Sanderson reste insaisissable alors qu’une intense chasse à l’homme en Saskatchewan entre dans sa 4e journée

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La chasse à l’homme intensive pour le suspect de poignardage de masse au Canada, Myles Sanderson, est entrée dans sa quatrième journée alors que la police de la capitale provinciale de la Saskatchewan a admis que “nous ne savons pas où il se trouve”.

Sanderson, 32 ans, reste en fuite après que lui et son frère Damien – qui a été retrouvé mort lundi – ont été accusés d’avoir tué 10 personnes et blessé 18 autres lors d’une attaque au couteau qui s’est déroulée au cours du week-end dans une communauté autochtone de la Saskatchewan et une ville voisine.

“Tôt dimanche, nous avions des informations qui se sont avérées fiables selon lesquelles Myles Sanderson était dans notre communauté et, par conséquent, le service de police de Regina a aidé la GRC à essayer de le localiser”, a déclaré le chef de la police de Regina, Evan Bray, dans un message vidéo tard mardi. nuit. “Aujourd’hui, nous avons reçu des informations qui nous amènent à penser qu’il n’est peut-être plus dans cette communauté.

“En conséquence, les enquêtes se poursuivent, et bien que nous ne sachions pas où il se trouve, nous cherchons toujours non seulement dans la ville de Regina, mais également dans la province”, a-t-il ajouté.

Sanderson, que la police a décrit comme étant “armé et dangereux”, a un lourd passé criminel avec 59 condamnations antérieures, a-t-il émergé.

La police a envahi mardi une maison de la nation crie de James Smith, où de nombreux meurtres ont eu lieu, mais Sanderson n’y a pas été retrouvé.

“Après une enquête plus approfondie sur les rapports d’observations possibles de Myles Sanderson sur la nation crie de James Smith, la GRC a déterminé qu’il ne se trouve pas dans la communauté”, a déclaré la Gendarmerie royale du Canada en Saskatchewan dans un communiqué. “La GRC continue de rechercher Myles Sanderson.”

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré mardi qu'”en ce moment, bien qu’ils aient également très peur, tous les Canadiens se tiennent aux côtés du peuple de la Saskatchewan en ce moment”.