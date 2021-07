Poignardage d’Oxford Circus – Un homme se bat pour sa vie après avoir été poignardé devant des acheteurs horrifiés

Un HOMME se bat pour sa vie après avoir été poignardé à Oxford Circus à Londres devant des acheteurs horrifiés.

La victime a été poignardée dans le quartier commerçant animé du centre de Londres vers 20 heures ce soir.

Un homme se bat pour sa vie après avoir été poignardé à Oxford Circus

Des passants courageux se sont précipités pour arrêter le suspect après que l’homme a été poignardé Crédit : Twitter / @ArabGaucho

Oxford Street a été bouclée par la police après qu’un homme a été poignardé devant des acheteurs horrifiés Crédit : Twitter / @ArabGaucho

Des passants de héros ont arrêté un homme de 25 ans qui a été arrêté par la police, a déclaré un porte-parole du Met.

Les ambulanciers paramédicaux et l’ambulance aérienne de Londres ont été dépêchés sur les lieux alors qu’Oxford Street était bouclée par la police.

La victime est dans un état critique à l’hôpital, a déclaré ce soir un porte-parole de la police du Met.

Le suspect a été emmené dans un hôpital du sud de Londres pour y être soigné pour une blessure à la tête, qui ne mettrait pas sa vie en danger.

COUTEAU D’HORREUR

Des témoins choqués ont décrit les conséquences de l’attaque avec un tweet : « Un homme d’âge moyen qui vient d’être poignardé à Oxford Street a l’air bien.

« J’espère qu’il se rétablira complètement. »

Un autre a écrit : « Oh, un vieil homme vient de se faire poignarder dans la rue Oxford ?

Les photos montrent les services d’urgence sur les lieux de l’horreur poignardée de ce soir près de Regent Street.

Un porte-parole de la police a déclaré : « La police lance un appel à témoins et à des informations à la suite d’un coup de couteau dans le centre de Londres.

« La police a été appelée peu avant 20h00 le jeudi 1er juillet pour signaler qu’un homme aurait été poignardé à Oxford Circus, près de Regent Street, W1.

« Des agents, le London Ambulance Service et l’Air Ambulance de Londres étaient présents. La victime [no further details] a été transporté dans un hôpital du centre de Londres où il reste dans un état critique.

« Un homme de 25 ans a été arrêté après avoir été détenu par des membres du public sur les lieux.

« Il a été emmené dans un hôpital du sud de Londres pour y être soigné pour une blessure à la tête, qui ne devrait pas mettre sa vie en danger.

« Une scène de crime est en place et les agents restent dans la zone. »