Poignardage de masse au Canada: mandats d’arrêt émis contre deux hommes – alors que l’image d’une voiture de fuite présumée est publiée | Nouvelles du monde

Des mandats d’arrêt ont été émis contre deux hommes soupçonnés d’avoir tué 10 personnes lors d’une attaque massive au couteau au Canada – alors qu’une image de la voiture dans laquelle ils ont été vus voyager a été publiée.

Au moins 18 autres personnes ont été blessées dans la série d’attaques au couteau dans une communauté autochtone et une ville voisine de la province de la Saskatchewan.

C’est l’un des massacres les plus meurtriers de Canada‘s histoire.

La police a déclaré que des mandats avaient été émis pour l’arrestation de Damien Sanderson, 31 ans, et de Myles Sanderson, 30 ans, qui sont toujours en fuite.

Ils sont recherchés pour meurtre et tentative de meurtre, a indiqué la Gendarmerie royale du Canada.

Les deux suspects ont été vus dans un Nissan Rogue noir, qui a été repéré à plus de 200 miles au sud de la zone où les coups de couteau ont eu lieu.

Une femme a posté sur Facebook une photo du véhicule, en écrivant en légende : « Voici mes frères [sic] véhicule qu’ils ont pris lorsqu’ils sont entrés chez nous ce matin dans la Nation crie de James Smith.

“Nous (ne pouvons pas) nous soucier moins du véhicule, mais laissons ces monstres se faire attraper.”

Image:

Les suspects ont été vus voyager dans un SUV Nissan Rogue



La police n’a pas révélé de motif possible, mais une déclaration d’un groupe indigène a suggéré que les coups de couteau pourraient être liés à la drogue.

Myles Sanderson est “illégalement en liberté” depuis mai, date à laquelle un appel local contre le crime a été lancé dans le but de le retrouver.

Il purgeait une peine de près de cinq ans pour des infractions telles que voies de fait et vol qualifié et avait obtenu une libération conditionnelle, mais a ensuite disparu, selon CBC News.

Qui étaient les victimes ?

Certaines des victimes semblent avoir été attaquées au hasard, tandis que d’autres auraient été ciblées, ont déclaré des officiers.

L’une des victimes a été nommée Lana Head, dont l’ancien partenaire a publié un hommage sincère sur Facebook.

Michael Brett Burns, qui a eu deux filles avec Mme Head, a écrit: “Tu vas beaucoup me manquer Lana. Merci pour les belles filles et petites-filles. Amour.”

Image:

Lana Head, mère de deux enfants, a été tuée dans les coups de couteau de masse



S’adressant au réseau de télévision des peuples autochtones, M. Burns a déclaré: “C’est fou comme la prison, la drogue et l’alcool peuvent détruire de nombreuses vies. Je suis blessé pour toute cette perte.”

Une autre victime a été nommée Wes Petterson, un veuf de 77 ans, décrit par les résidents locaux comme un “homme bon et généreux” qui “ne ferait pas de mal à une mouche”.

Son petit-fils adulte se trouvait au sous-sol à ce moment-là et a téléphoné à la police, a déclaré un voisin.

Les attaques se sont produites à plusieurs endroits dans la nation crie de James Smith et dans le village de Weldon, la police enquêtant sur 13 scènes de crime.

“Nous n’arrêterons pas tant que les suspects ne seront pas en garde à vue”

Dans une mise à jour lundi, Evan Bray, chef du service de police de Regina, a déclaré que les deux suspects étaient “toujours en fuite” malgré “des efforts continus et inlassables” pour les retrouver.

“Nous n’arrêterons pas cette enquête tant que nous n’aurons pas mis ces deux personnes en sécurité”, a-t-il déclaré.

“Nous sommes convaincus que quelqu’un sait où se trouvent ces deux-là et possède des informations qui seraient précieuses pour la police.

“Je vous invite à contacter votre service de police local pour nous le faire savoir.

“Il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup d’anxiété dans notre province et dans nos communautés.”

Bobby Cameron, chef de la Fédération des nations autochtones souveraines, a déclaré: “C’est la destruction à laquelle nous sommes confrontés lorsque des drogues illégales nocives envahissent nos communautés, et nous demandons à toutes les autorités de suivre les instructions des chefs et des conseils et de leurs membres pour créer des lieux plus sûrs et plus sains. communautés pour notre peuple. »

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a décrit les incidents comme “horribles et déchirants” tandis que le premier ministre de la province, Scott Moe, a tweeté qu’il n’avait pas de mots pour “décrire adéquatement la douleur et la perte causées par cette violence insensée”.

Un grand nombre de personnes se trouvaient dans la région, alors qu’un match férié à guichets fermés de la Ligue canadienne de football se déroulait dans la ville voisine de Regina.