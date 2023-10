Poignardage à Edmonton : un garçon de 16 ans est poignardé à mort dans la rue de Londres alors que les ambulanciers paramédicaux n’ont pas pu lui sauver la vie

Un garçon de 16 ans a été poignardé à mort lors d’une attaque en plein jour.

L’attaque d’horreur s’est produite dimanche à 11 h 27 à Kendal Gardens, à Edmonton, au nord de Londres.

Un écolier a été tué dimanche à Edmonton

Les secouristes se sont précipités pour sauver le garçon, mais celui-ci est malheureusement décédé sur le coup.

Aucune arrestation n’a été effectuée.

La surintendante en chef Caroline Haines, l’officier supérieur responsable de la zone nord du Met, a déclaré : « Je remercie la population locale pour sa patience pendant que la police a travaillé toute la nuit.

« Ils continueront de constater une présence policière et des activités continues dans leur quartier dans les prochains jours, et j’encourage les habitants de la communauté à parler à ces agents s’ils ont des informations ou des préoccupations à partager.

« Mes pensées et mes plus sincères sympathies vont à la famille et aux amis de la victime.

« La famille sera soutenue par des policiers dévoués tout au long des jours et des mois incroyablement difficiles à venir.

« Nous serons là pour eux et je peux leur assurer que des détectives compétents et tenaces s’efforceront de traduire en justice les responsables de ce terrible crime. »