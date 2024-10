PÕHULA(va) / 1+ X | ArchQuotidien

Avec l’aimable autorisation de 1+X

+ 19





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

46 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2024



Architectes principaux :



Triinu Amboja, Valerii Krinberg, Roosmarii Kukk, Rasmus Meema, Aneth Traumann, Liispet Viira



Avec l’aimable autorisation de 1+X

Description textuelle fournie par les architectes. PÕHULA(va) est une installation de paille à Paide, en Estonie. L’installation a été utilisée comme scène pour l’espace d’économie énergétique du festival Paide Opinion en août 2024. Le nom « PÕHULA(va) » est dérivé des mots estoniens « põhk », qui signifie « paille », et « lave », qui signifie « scène ». « . Le nom de l’installation se traduit donc par « stage de paille » en anglais. Au-delà de son rôle de scène, l’installation fait également office de pavillon, de galerie et de salle de classe en plein air. Pour cette raison, le nom « PÕHULA » met en valeur l’atmosphère détendue et remplie de paille de l’espace, qui invite les gens à se rassembler et à interagir dans un cadre décontracté et organique.

Avec l’aimable autorisation de 1+X

Avec l’aimable autorisation de 1+X

L’installation a été conçue et construite par les membres du groupe d’architectes 1+X comme l’aboutissement de 15 mois de recherche sur la paille comme matériau de construction. PÕHULA(va) peut être considéré comme un prototype des panneaux de paille 1+X du projet de recherche.

Isométrique

Plan d’étage

Le PÕHULA(va) avec son bel extérieur doré attire le regard de loin. Les murs de paille invitent les gens à l’explorer et à le ressentir par la vue, l’odorat et le toucher. L’installation est divisée en une scène, un espace de discussion et également une exposition de projets 1+X, où l’ensemble du processus de recherche de 15 mois se reflète à travers des panneaux de tissu suspendus, des livres et une vidéo projetée.

Avec l’aimable autorisation de 1+X

L’installation est ouverte de tous les côtés pour permettre à l’espace de fonctionner de manière transparente et expansive, en pouvant s’approcher de la scène par les côtés. Le matériau de toiture favorise également la transparence pour remplir l’espace de lumière naturelle. Deux panneaux sont sans remplissage de paille, faisant office de fenêtre offrant une vue pittoresque sur la colline de Paide.

Avec l’aimable autorisation de 1+X

Avec l’aimable autorisation de 1+X

L’installation est construite à partir de panneaux de paille. Les panneaux à ossature bois et remplis de paille ont été préfabriqués dans le parc Hobukooli, près de Paide. Les panneaux de paille sont une opportunité d’évoluer vers une économie circulaire et des matériaux de construction biogènes, où les bâtiments sont comme des organismes vivants qui ne terminent pas leur cycle de vie dans une décharge mais se dégradent dans un nouveau bâtiment ou dans la nature. Les architectes ont un rôle majeur à jouer dans le choix de matériaux de construction qui ne constitueront pas un fardeau pour les générations futures. Les panneaux ont ensuite été transportés sur le chantier, où ils ont été posés sur les fondations préparées. Enfin, le toit a été construit et les sièges ont été créés à partir de bottes de paille.

Avec l’aimable autorisation de 1+X

Avec l’aimable autorisation de 1+X

L’ensemble du processus de construction a été une bonne expérience pour les jeunes architectes qui ont pu en apprendre davantage sur les matériaux grâce à une construction pratique ainsi que sur les avantages des éléments de construction préfabriqués, qui pourraient être appliqués par des praticiens plus expérimentés pour avancer main dans la main vers l’utilisation de matériaux biogéniques dans la construction. secteur. Une vidéo du processus de construction a également été réalisée, documentant le processus de construction et reflétant la nature du projet 1+X, ainsi que les réflexions de l’équipe sur l’avenir de la construction et de l’architecture.

https://www.youtube.com/watch?v=