Pogba va subir une opération au genou; Coupe du monde incertaine pour la star française

L’équipe dirigeante de Paul Pogba a annoncé lundi que le milieu de terrain français allait subir une intervention chirurgicale, mettant en doute ses chances de disputer la Coupe du monde.

En août, lors d’un entraînement de pré-saison avec la Juventus, Pogba s’est déchiré une lésion au ménisque latéral. Plus récemment, les résultats de laboratoire n’ont pas montré d’amélioration sur son genou droit.

Dans un premier temps, le milieu de terrain français guinéen a annoncé qu’il ne serait pas opéré.

Une telle blessure est soutenable pour un joueur non professionnel. Bien que ce type de blessure limite la carrière d’un joueur, la chirurgie est le seul moyen de revenir en force. Dans les cas extrêmes, la période de récupération pour la chirurgie du ménisque est de trois à six mois. Cependant, le calendrier pour Pogba de revenir de la récupération dans un peu moins de deux mois. Quoi qu’il en soit, la forme du milieu de terrain sera rouillée au moment de la Coupe du monde. En conséquence, les Bleus pourraient probablement tenter leur chance pour leur deuxième titre consécutif en novembre sans l’aide de leur milieu de terrain vedette. De plus, le retour de Pogba en Serie A reste discutable pour 2022/23.

La Juventus a besoin de Pogba de retour de blessure

L’opération au genou de Pogba est un pas dans la bonne direction, si le Français cherche à aider la Juventus à remporter son 35e Scudetto et son troisième titre en UEFA Champions League. Cependant, le tir de la Juventus sur ces titres est menacé compte tenu de l’absence de Pogba en Ligue des champions. Les zèbres noirs et blancs de Turin ont été en proie à de nouvelles blessures cette saison, avec Ángel Di María, qui s’est fait arracher l’adducteur gauche avant de faire son retour.

Après avoir rejoint la Juventus sur un transfert gratuit de Manchester United, Pogba a fait son retour très attendu au club où il a marqué 28 buts en plus de 100 apparitions entre 2012-2016. Cependant, son retour à Turin est venu avec des bagages. Plus récemment, des accusations bizarres de sorcellerie, des complots de chantage en relation avec ses proches et des complots d’extorqueurs réclamant une rançon ont entouré Pogba de controverse.

De plus, le milieu de terrain blessé affirme avoir été enlevé et détenu sous la menace d’une arme en mars.

Prochain rendez-vous pour les géants italiens, la Juventus affrontera le PSG mardi en UEFA Champions League. Le choc du groupe H est disponible en streaming sur Paramount +.

Crédit photo : IMAGO / LaPresse