Pogba sous protection policière au milieu d’une querelle familiale amère – médias

Le vainqueur de la Coupe du monde serait la cible d’une campagne d’extorsion impliquant son frère

Paul Pogba est sous protection policière en Italie alors que les enquêtes se poursuivent sur un prétendu complot d’extorsion criminelle contre le milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde, selon des informations provenant de sa France natale.

Un groupe qui impliquerait son frère Mathias aurait exigé une somme d’environ 13 millions de dollars au footballeur.

Mathias Pogba a été inculpé par la police pour les crimes de ces derniers jours et, selon Le Parisien, Paul Pogba a été placé sous protection par la police locale de Turin quelques mois seulement après avoir rejoint la Juventus depuis Manchester United pour un transfert gratuit après l’expiration de son contrat. contrat à Old Trafford.

Lire la suite Le frère de Pogba inculpé et détenu pour tentative d’extorsion

Selon la publication française, la présence de la sécurité policière autour du footballeur, 29 ans, a été confirmée par des membres de son entourage alors qu’ils cherchent à isoler Pogba de tout contact avec le groupe criminel.

Outre Mathias Pogba, quatre autres personnes ont été inculpées d’infractions présumées liées au complot à la suite d’une enquête judiciaire ouverte par le parquet de Paris au début du mois.

Il a été rapporté que Pogba avait déclaré aux procureurs qu’il était la cible du complot criminel depuis mars et qu’il avait versé une somme de 96 000 dollars au groupe, selon Reuters, après avoir été physiquement menacé à Manchester et à Turin par le gang.

D’autres rapports ont indiqué que Pogba avait été détenu par le groupe criminel dans un appartement parisien où on lui avait dit qu’il n’avait pas fourni un soutien financier suffisant à des amis d’enfance depuis qu’il était devenu l’un des footballeurs les plus célèbres au monde – avec Franceinfo déclarant que des hommes armés de fusils d’assaut a exigé 12,5 millions de dollars pour des soi-disant «services de protection» remontant à 13 ans jusqu’à son passage initial avec Manchester United.

Lire la suite Le frère de Pogba détenu dans un scandale de sorcellerie et de chantage – médias

Le complot a attiré l’attention du public en août lorsque Mathias Pogba a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il menaçait de divulguer des informations privées sur son frère qui, selon lui, choqueraient le club du footballeur et ses supporters.

“Le public français, anglais, italien et espagnol, ainsi que les fans de mon frère – et plus encore l’équipe de France et la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors – méritent de savoir certaines choses.“, a déclaré Mathias Pogba.

«Afin de prendre une décision éclairée s’il mérite l’admiration, le respect et l’amour du public.

« S’il mérite sa place en équipe de France et l’honneur de disputer la Coupe du monde. S’il mérite d’être titulaire à la Juventus. S’il est une personne de confiance, que n’importe quel joueur voudrait avoir à ses côtés.”

LIRE LA SUITE: Mbappe brise le silence dans le scandale de la “sorcellerie” de Pogba

Pogba, ainsi que son agent Rafaela Pimenta et sa mère Yeo Moriba, ont rapidement publié une déclaration par la suite dans laquelle ils ont déclaré qu’il faisait l’objet d’un complot criminel et que les autorités nécessaires avaient été informées.

Ils ont également indiqué qu’ils ne commenteront pas davantage la question tant que les enquêtes – qui sont toujours en cours – ne seront pas terminées.