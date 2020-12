Paul Pogba a posté des images de lui-même en train de rire avec ses coéquipiers de Manchester United à l’entraînement la nuit où Mino Raiola a confirmé qu’il voulait quitter le club.

Raiola a annoncé que le vainqueur de la Coupe du monde était mécontent à Old Trafford et qu’il serait préférable pour toutes les parties s’il partait en janvier.

Gary Neville a appelé Pogba à s’exprimer et à corriger le super agent si ses commentaires sont faux, car ils ont provoqué d’énormes perturbations à la veille du choc du groupe H de Manchester United avec le RB Leipzig.

Le milieu de terrain de 27 ans a choisi de ne pas répondre aux commentaires controversés, mais a publié une poignée d’images de lui-même à l’entraînement, apparemment très heureux à United.

Raiola a laissé tomber la bombe de sortie dans une interview avec Tuttosport, dans laquelle il a déclaré: «Je peux dire que c’est fini pour Paul Pogba à Manchester United.

« Paul est mécontent de Man United car il n’est plus en mesure de s’exprimer comme il le voudrait et comme on l’attend.

«Paul a besoin d’une nouvelle équipe, d’un changement d’air. Il est sous contrat pour les 18 prochains mois et il expirera à l’été 2022.

« Cependant, je pense que la meilleure solution pour Pogba et Man United est qu’il se rende dans la prochaine fenêtre de transfert.