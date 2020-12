Ole Gunnar Solskjaer a déclaré à ESPN que l’équipe de Manchester United pouvait jouer son rôle pour convaincre Paul Pogba de rester en lui montrant qu’il pouvait gagner des trophées à Old Trafford.

L’agent de Pogba, Mino Raiola, a déclaré publiquement que le milieu de terrain voulait quitter United, soit l’été prochain, soit à la fin de son contrat en 2022.

Solskjaer a décrit Pogba, recherché par la Juventus et le Real Madrid, comme « ambitieux », mais a déclaré que le joueur de 27 ans pouvait gagner de l’argenterie avec lui.

« Il y a toujours une demande à Man United pour gagner des trophées et plus vous gagnez de trophées, plus les joueurs voudront jouer pour nous et ensuite il y a une norme plus élevée que vous devez vous fixer », a déclaré Solskjaer à ESPN dans une exclusivité entretien.

« C’est une demande pour les joueurs, c’est un défi pour les joueurs que nous voulons qu’ils s’améliorent et s’améliorent de plus en plus. Paul est ici depuis un moment et bien sûr il veut gagner plus de trophées. »

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, estime que Paul Pogba peut être convaincu de rester à Old Trafford. Photo de Rui Vieira – Piscine / Getty Images

« C’est à nous de gagner des trophées et ensuite voyons qui fera partie de l’équipe à l’avenir. »

Les commentaires de Raiola ont déclenché une vague de spéculations sur le prochain mouvement de Pogba, bien que United n’ait pas encore abandonné l’espoir de conclure un nouvel accord avec la signature de son record.

Pogba devrait commencer contre Everton en quarts de finale de la Coupe Carabao mercredi et Solskjaer insiste sur le fait que le vainqueur de la Coupe du monde n’a pas été distrait par les discussions entourant son avenir.

« Il a une très, très bonne attitude envers l’entraînement et son football », a ajouté Solskjaer.

« Il aime le football et il est ambitieux et veut avoir du succès comme la plupart des autres – la plupart des autres qui sont dans l’équipe. Nous ne sommes pas tous pareils mais je dirais que cette équipe m’a impressionné par son attitude, esprit et la manière dont ils mènent leur travail. «