Pogba, Maroc et FA Cup ; La vie d’un photographe de football

Une interview exclusive de Laurence Griffiths

Laurence Griffiths est une photographe de football talentueuse et acclamée dont le travail est immédiatement reconnu. Il a produit de nombreuses photos bien connues de la célébration de la Coupe du monde 2018 en France, et il a probablement pris des photos de votre joueur préféré. Il est directeur du contenu éditorial chez Getty Images, et Discussion sur le football mondial a eu la chance de discuter avec lui des tenants et aboutissants de la photographie.

World Soccer Talk (WST) : Comment avez-vous commencé à vous lancer dans la photographie sportive et comment avez-vous finalement gravi les échelons pour devenir l’un des meilleurs au monde ?

LG : Mon oncle, Dave Jones, était un photographe très talentueux basé au Royaume-Uni. J’étais un fou de sport quand j’étais enfant et j’adorais jouer et regarder le football. Mais ce n’est que lorsque Dave a remporté un prix pour une image étonnante de Keith Houchen marquant un but spectaculaire de la tête lors de la finale de la FA Cup 1987 à Wembley qu’une carrière dans la photographie sportive a vraiment attiré mon attention.

Dave m’a emmené aux matchs de Nottingham Forest quand j’avais 16 ans, où il m’a donné un vieux Nikon FM2, un objectif 180 mm et quelques rouleaux de film à chaque match. Il m’a appris les bases et m’a aidé à mettre le pied dans la porte d’une agence de photographie locale. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. J’approche maintenant de ma 25e année chez Getty Images et j’ai couvert toutes les Coupes du monde depuis 1994.

WST : Quelle technique avez-vous; des rituels, des règles empiriques ou des astuces que vous suivez pendant le jeu ?

LG : La préparation est la clé. Nous avons commencé à planifier (pour la Coupe du monde 2022) peu de temps après que la France a soulevé le trophée en 2018. Lors de la Coupe du monde de cette année, Getty Images a une équipe de plus de 50 personnes sur le terrain au Qatar, dont 48 photographes sportifs spécialisés et du personnel opérationnel. Nous sommes soutenus par une équipe de 20 éditeurs, dont la plupart sont basés à Londres, tandis que les autres travaillent à distance depuis leur bureau à domicile pour éditer les images en temps réel. Avoir un tel soutien permet à notre équipe photographique de se concentrer sur les matchs et la photographie.

Je voyage au Qatar avec un groupe de cinq photographes pour couvrir un match tous les jours, il est donc important de s’assurer que tout notre équipement est entretenu, que les batteries sont chargées et que les images sont sauvegardées après chaque match. Nous déplaçons beaucoup d’équipement à chaque match chaque jour en plus de notre équipement normal. Nous tirons également des buts avec nos quatre caméras à distance et à filet, ainsi que depuis les passerelles des toits du stade, nous portons donc des harnais et des équipements de sécurité.

J’aime le football parce que c’est tellement imprévisible. Vous devez être au top de votre forme lors de la capture en temps réel. Le jeu moderne se joue si rapidement avec beaucoup de football à une touche, ce qui en fait de loin le sport le plus difficile à tirer. Mon expérience et ma connaissance du jeu m’aident vraiment à capturer une Coupe du monde. C’est ma 8e Coupe du monde, alors j’espère avoir appris de précieuses leçons en cours de route !

WST : Lorsque vous tourniez le match Maroc-Croatie, à quoi ressemblait la journée, en général ? Avez-vous un calendrier de 24 heures de ce que vous faites avant, pendant et après les matchs ?

LG : Le tournage d’une Coupe du monde est chargé et rapide. Maroc-Croatie semble être il y a longtemps maintenant. Lors de la Coupe du monde de cette année, tous les sites sont si proches les uns des autres, alors qu’en Russie et en Afrique du Sud, nous volions vers chaque match, mais cette disposition permet aux photographes de filmer deux matchs par jour. Une fois arrivés au stade, nous examinons notre équipement avant de nous diriger vers nos positions au bord du terrain trois heures avant le coup d’envoi.

Notre premier travail consiste à installer nos deux caméras à distance derrière les buts et à fixer notre caméra filet à l’arrière de chaque but, qui capture les balles traversant la ligne avec précision. Nous devons le faire avant que les joueurs ne sortent pour leur échauffement. Nous nous assurons ensuite que nos caméras sont connectées à des câbles Ethernet haute vitesse, qui transmettent nos images à l’équipe de montage en temps réel, pour livrer les images aux clients en aussi peu que 30 secondes.

La première chose qui m’a vraiment frappé à propos de ce match a été le soutien incroyable des supporters marocains. Ils étaient colorés, vibrants, bruyants et baignés de soleil car c’était le début du match de 13 heures (heure locale). J’en ai fait ma priorité de documenter ces scènes. Malheureusement, ils n’ont pas obtenu de but pour se réjouir alors que le match s’est terminé 0-0, mais au moins c’était un point vital dans la phase de groupes. La photographie de football est synonyme de grands moments, de buts, de célébrations et de réactions, donc un match nul 0-0 était loin d’être idéal pour les fans.

WST : Quelle est votre photo de football préférée de tous les temps que vous avez prise ?

LG : Il y a tellement d’éléments qui doivent être réunis pour faire une belle photo de football. Mon image préférée d’une Coupe du monde est celle de Paul Pogba embrassant le trophée après avoir remporté la Coupe du monde 2018. J’aime le fait qu’il serre et embrasse le trophée comme s’il s’agissait de son enfant.

WST : Les photographes sont toujours en arrière-plan lors des émissions. Mais y a-t-il eu une fois où un joueur a interagi avec vous pendant que vous étiez au travail ?

LG : Getty Images est l’agence photographique autorisée de la FIFA depuis 2009, nous avons donc eu de nombreuses interactions avec les joueurs au fil des ans. Nous tournons du contenu exclusif pour la FIFA, y compris des portraits de chaque joueur qui prend le terrain lors de la Coupe du monde, et vous pouvez voir à quel point les joueurs apprécient ces tournages à partir des images que nous capturons.

J’ai eu la chance de photographier les portraits de l’équipe de France avant qu’ils ne remportent la Coupe du monde en 2018. C’était l’équipe la plus amusante que j’aie jamais photographiée. Pogo (Paul Pogba) et Mbappé étaient au top de leur forme ce jour-là.

WST : Y a-t-il d’autres informations importantes que vous pensez que les lecteurs de World Soccer Talk devraient connaître ?

LG : Au total, nous allons capturer 1,5 million d’images lors de la Coupe du monde de cette année et télécharger plus de 3 000 images chaque jour sur GettyImages.com. Grâce à notre accès unique, nous pouvons couvrir l’événement dans le monde entier depuis les positions les plus exclusives, en fournissant des photos des coulisses sous tous les angles, y compris le vestiaire, le tunnel des joueurs et près des bancs des équipes.

Crédit photo : Laurence Griffiths – FIFA/FIFA via Getty Images ; Photographies utilisées avec la permission de Laurence Griffiths.