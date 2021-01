Paul Pogba a expliqué à quel point il « déteste » être mis sur le banc après une saison d’arrêt-départ qui a abouti à l’annonce par son agent de son intention de quitter Manchester United.

L’international français Pogba a été abandonné par Ole Gunnar Solskjaer après que Man United ait été battu par Tottenham le 4 octobre.

Pogba n’a commencé qu’un seul match de Premier League sur quatre après la défaite des Spurs, Solskjaer le laissant également hors des matches de Ligue des champions.

L’absence de Pogba de l’équipe United l’a incité à admettre que la pause internationale était comme une « bouffée d’air frais », suscitant des suggestions selon lesquelles il était malheureux à Old Trafford.

Son agent Mino Raiola est ensuite allé plus loin en confirmant que Pogba était en effet mécontent de United, ajoutant qu’il devrait être autorisé à partir en janvier.

Raiola a fait son annonce à la veille de l’affrontement de United avec le RB Leipzig, dans lequel les Reds Devils ont été battus et éliminés de la Ligue des champions.

« Je peux dire que c’est fini pour Paul Pogba à Manchester United, a déclaré Raiola. » Paul est mécontent de Man United car il n’est plus capable de s’exprimer comme il le voudrait et comme on l’attend.

« Paul a besoin d’une nouvelle équipe, d’un changement d’air. Il est sous contrat pour les 18 prochains mois et il expirera à l’été 2022. Cependant, je pense que la meilleure solution pour Pogba et Man United est qu’il entre la prochaine fenêtre de transfert.