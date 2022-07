Pogba “heureux d’être à la maison” à la Juventus

Turin (Italie) (AFP) – Paul Pogba a souvent fait figure de malheureux à Old Trafford, surtout au cours des deux dernières saisons, mais le Français de 29 ans a eu du mal à contenir les sourires alors qu’il expliquait son retour à la Juventus mardi.

“A la Juve, je suis chez moi”, a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse “welcome back”, six ans après son départ pour Manchester United.

Pogba a terminé son déménagement lundi, rejoignant un transfert gratuit et signant un contrat de quatre ans qui lui rapportera huit millions d’euros (8,12 millions de dollars) par saison, plus un potentiel de deux millions d’euros de bonus.

« Je suis très heureux de revenir à la maison car je me sens vraiment chez moi ici. Vous avez vu comment les gens m’ont reçu, c’était plus qu’un rêve pour moi », a-t-il déclaré.

Pogba a mis fin à son contrat avec United qu’il a rejoint en 2016 pour un montant alors record de 105 millions d’euros pour rejoindre la Juve où il a remporté un succès considérable lors de son précédent passage avec le club.

De 2012 à 2016, il a aidé la Juve à remporter quatre titres de Serie A et deux Coupes d’Italie, et à atteindre la finale de la Ligue des champions en 2015.

Avec United, il a remporté la Coupe de la Ligue anglaise et la Ligue Europa lors de sa première saison, mais rien depuis, ce qui l’a amené à faire une figure lointaine au fur et à mesure que les entraîneurs allaient et venaient.

Malgré cela, Pogba a déclaré qu’il ne regrettait pas son séjour à Manchester.

“Non jamais. Je crois au destin. Tous les choix que j’ai faits, je suis heureux, la vie est comme ça », a-t-il déclaré.

«Parfois, vous faites des choix qui ne vous donnent pas satisfaction, mais je suis heureux pour ces années.

“A Manchester, j’ai grandi. J’ai appris. Je suis devenu un homme.

Comme United, cependant, la Juve a également eu du mal à dominer comme elle l’a fait la dernière fois qu’il a porté les rayures noires et blanches.

Après un record de neuf Scudetti consécutifs (2012 à 2020), la “Vieille Dame” n’est plus dans le top 3 de la Serie A depuis deux saisons et n’a plus atteint les quarts de finale de la Ligue des champions depuis 2019.

Mais son retour entraîne également des retrouvailles avec l’entraîneur Massimiliano Allegri qui était son entraîneur à la Juve entre 2014 et 2016 et souhaite que Pogba tire à nouveau les ficelles au milieu de terrain.

“J’ai toujours eu une bonne relation avec lui (Allegri), et cette année, avant de venir, nous nous sommes parlé”, a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde de France.

“J’ai passé tellement de belles années (avec Allegri). Revenir avec Allegri, pour moi, c’était le bon moment et la bonne personne.

A la Juventus, Pogba rejoint son coéquipier des Bleus Adrien Rabiot, et l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain Angel di Maria, qui a signé pour un an.

“Angel, c’est un joueur de classe mondiale, il va aider l’équipe, il a l’expérience, il a gagné (des titres). C’est un champion et nous en avons tous besoin », a-t-il déclaré.