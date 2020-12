Deux hommes, un problème et aucune fin en vue.

Lorsque Paul Pogba s’est entretenu avec Moise Kean pour discuter du racisme pour un nouveau documentaire de l’UEFA, chacun pouvait ressentir la douleur de l’autre.

Kylian Mbappe et ses collègues ont peut-être tracé cette ligne dans le sable avec le match de Ligue des champions entre le PSG et Istanbul Basaksehir plus tôt ce mois-ci.

Mais pour Pogba et Kean, les cicatrices de ce qu’ils avaient subi ont déjà laissé une marque indélébile.

Kean, prêté au PSG par Everton, a rappelé les abus qu’il a subis en avril de l’année dernière à Cagliari en tant qu’attaquant de la Juventus.

S’exprimant sur le documentaire Outraged, Football Tackles Discrimination, il a déclaré: «Nous jouions loin de chez nous contre Cagliari. Nous avons entendu «Ooo, Ooo, Ooo!», Ce que vous faites pour imiter un singe.

«J’ai dit: ‘Je dois faire quelque chose ici. J’ai besoin de faire quelque chose. J’ai besoin de marquer pour les rendre vraiment… »

«Un centre est venu de (son coéquipier) Rodrigo Bentacur. Je suis entré là-dedans. Objectif. Je suis allé aux gradins de Cagliari et j’ai ouvert les bras comme pour dire: «C’est moi. Je suis noir. Je suis noir. Je suis qui je suis. »